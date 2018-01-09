В Самарской области вынесен приговор по делу об убийстве жительницы Ставропольского района. Преступление было совершено 25 сентября 2017 года в селе Ташелка. Виновной признана дочь погибшей. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, ей назначено реальное лишение свободы.
Согласно материалам уголовного дела дочь напала на мать в квартире дома на улице Менжинского, била женщину по голове. Потерпевшая умерла в больнице несколько дней спустя.
Подсудимая приговорена к лишению свободы в колонии общего режима на пять с половиной лет.
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