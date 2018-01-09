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Материалы по теме:

Самарчанку убили в лесу под Ульяновском: подробности

Самарчанку убили в лесу под Ульяновском: подробности

В среду, 3 января, около 22:15, в лесном массиве села Ундоры Ульяновской области было обнаружено тело 44-летней жительницы Самары с признаками насильственной смерти. Об этом сообщает МВД по Ульяновской области.

Преступника удалось найти по горячим следам. Уже на 
5 января 2018, 03:55
В Тольятти убили помощницу мирового судьи

В Тольятти убили помощницу мирового судьи

Тольяттинский следственный отдел расследует уголовное дело, возбужденное по факту убийства Елены Н, помощницы мирового судьи судебного участка № 90 Автозаводского судебного района, передает tltgorod.ru.
 
По предварительным сведениям, преступление было совершено 30 декабря в квартире пострадавшей. По данным источника портала, 
5 января 2018, 03:00
Самарец был убит, защищая свою родственницу от ее пьяного сожителя

Самарец был убит, защищая свою родственницу от ее пьяного сожителя

В Самаре полицейские раскрыли убийство 38-летнего горожанина в Промышленном районе. Самарец был убит, пытаясь защитить свою родственницу от ее сожителя. Трагедия произошла в воскресенье, 24 декабря, в квартире дома на улице Фадеева. В одной из комнат был найден труп мужчины с 

28 декабря 2017, 10:21
В Тольятти пьяная дочь убила свою мать

В Тольятти пьяная дочь убила свою мать

В Тольятти раскрыто убийство пожилой женщины. По предварительной версии, пьяная дочь убила свою мать, ударив ее по голове. Подозреваемая задержана и дала признательные показания.

Полицейские получили информацию, что в квартире дома по Ленинскому проспекту найден труп 81-летней хозяйки жилья. 
26 декабря 2017, 10:40
В Самаре будут судить девушку, бросившую новорожденную дочь под деревом

В Самаре будут судить девушку, бросившую новорожденную дочь под деревом

В Самарской области направлено в суд уголовное дело в отношении матери, оставившей новорожденного ребенка на улице. Перед судом предстанет 21-летняя женщина. Её обвиняют по статье «оставление в опасности».

Инцидент произошел 26 июля в селе Малая Царевщина. По данным силовиков, молодая женщина 

24 августа 2017, 09:49
В Самаре женщину подозревают в жестоком убийстве своей матери

В Самаре женщину подозревают в жестоком убийстве своей матери

Самарские силовики расследуют убийство жительницы Красноглинского района. Труп убитой нашли 27 ноября в квартире дома в поселке Береза. По предварительной версии ГУ МВД России по Самарской области, смертельные ранения 65-летней женщине нанесла ножом её собственная дочь во время возникшего конфликта.

Эксперты обнаружили на 

30 ноября 2016, 03:55

В Самарской области мать изрубила топором своего 9-летнего сына

В Самарской области мать изрубила топором своего 9-летнего сына

42-летняя жительница Октябрьска задержана по подозрению в покушении на убийство своего малолетнего ребенка, сообщает СУ СК России по Самарской области. Инцидент произошел в субботу, 5 ноября, в квартире дома по улице Белорусской.
7 ноября 2016, 03:24
19-летняя мать-убийца получила отсрочку в Самарской области

19-летняя мать-убийца получила отсрочку в Самарской области

Суд вынес приговор матери, убившей своего новорожденного ребенка. Преступление было совершено весной 2016 года в Клявлинском районе, сообщила пресс-служба СУ СК России по Самарской области.

Перед судом предстала 19-летняя девушка. Следствием установлено, что в ночь на 19 марта она родила девочку. 

27 сентября 2016, 05:09
В Самарской области 19-летнюю мать подозревают в убийстве своей новорожденной дочери

В Самарской области 19-летнюю мать подозревают в убийстве своей новорожденной дочери

Уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка» возбуждено в отношении 19-летней жительницы Самарской области. По версии следователей, она бросила на улице умирать свою новорожденную дочку.

Молодая женщина проживает в Клявлинском районе. По данным следствия, она родила девочку у 
8 апреля 2016, 11:21
Джен Псаки родила дочку

Джен Псаки родила дочку

Бывший официальный представитель государственного департамента США 36-летняя Джен Псаки родила девочку, которую назвали Женевьевой. Джен написала об этом в своем аккаунте в «Твиттере» и даже выложила фото. Малышка родилась здоровой и в срок.

Отметим, что американская общественность «прозевала» данное 
28 августа 2015, 04:24
У 29-го президента США через 100 лет после смерти нашли внебрачную дочь

У 29-го президента США через 100 лет после смерти нашли внебрачную дочь

Это удалось установить с помощью генетического анализа. Уоррен Гардинг, президент США с 1921 по 1923 гг., действительно имел внебрачного ребенка, о чем говорила его любовница Нэн Бриттон. До этого времени официально считалось, что потомства у Гардинга не было. 99,9% сходства 
14 августа 2015, 06:07
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