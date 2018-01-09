Самарец был убит, защищая свою родственницу от ее пьяного сожителя В Самаре полицейские раскрыли убийство 38-летнего горожанина в Промышленном районе. Самарец был убит, пытаясь защитить свою родственницу от ее сожителя. Трагедия произошла в воскресенье, 24 декабря, в квартире дома на улице Фадеева. В одной из комнат был найден труп мужчины с …