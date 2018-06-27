Все мы не раз сталкивались с ситуацией: вы приходите в аптеку, и фармацевт настойчиво пытается продать вам лекарства подороже, а информацию о более дешевых аналогах приходится чуть ли не клещами вытягивать. Федеральная антимонопольная служба решила бороться с подобной практикой.

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