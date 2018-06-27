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«Бункер S» Эфир передачи от 26 июня 2018г 
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Поводом стала жалоба АО «Водные технологии», в которой говорилось о том, что департамент передал 421 муниципальный объект 

13 марта 2017, 12:07
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