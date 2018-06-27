Это пожелание руководства Федеральной антимонопольной службы. Как показывает мировой опыт, впечатляющий экономический рост Кореи и Китая не был бы возможен без поддержки малого и среднего предпринимательства и внедрения механизмов демонополизации. При этом в губернии в ряде секторов экономики, к примеру, в ЖКХ и транспортной сфере, до сих пор наблюдаются признаки картельных сговоров.
Повысить конкуренцию - это значит снизить цены на товары и услуги, при выросшем качестве. Это одна их основных задач для российской экономики и социальной сферы, о которой в своем послании упомянул президент Владимир Путин. Перспективы ее выполнения обсудили на совете при губернаторе 63-го региона, в котором приняло участие руководство Федеральной антимонопольной службы. Наиболее проблемные сектора - это ЖКХ и транспорт.
«Очень слабые места, очень многие отрасли монополизированы. Очень большое засилье ГУПов и МУПов, унитарные предприятия просто втесняют нормальную конкуренцию. В Самаре должно быть и сельское хозяйство развитое, на мой взгляд транспорт великолепный, хороший транспортный узел. И вы можете быть хабом Приволжья. Это видно из географического положения, из хорошего аэропорта, из речного сообщения», - заявил статс-секретарь – заместитель руководителя ФАС РФ Андрей Цариковский.
Между тем, национальным планом увеличения конкуренции для каждого региона предусмотрен 41 показатель. К примеру, Тюменская область от Самарской по экономической деятельности серьезно отличается - если там развита добыча газа, то у нас космическая отрасль. Поэтому федеральные власти установили минимальную границу для каждого региона - 33 показателя он может выбрать под свой профиль. Ряд пунктов, предложенных в президентском плане, губерния уже перевыполнила. В частности оказалась на первом месте по развитию конкуренции в дошкольном образовании, хорошие рейтинги и в медицине.
«Нам тоже хотелось бы, чтобы на этих рынках реально что-то происходило, что реально приведет к повышению уровня конкуренции, улучшению качества, удешевлению стоимости услуги, которая оказывается населению», - отметил врио вице-губернатора - министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Александр Кобенко.
Самарская область планирует оставить за собой 34 показателя из 41-го. В каждой из этих сфер необходимо достичь плановых показателей по уровню демонополизации. Итоги будут подведут через три года.
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