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Назначены вице-губернаторы Самарской области
В эти минуты в Самарской губернской думе проходит последнее в этом году заседание. Среди основных вопросов - утверждение кандидатур трех вице-губернаторов, представленных главой региона на согласование с Думой. Итак, народные избранники поддержали кандидатуры председателя правительства Самарской области Александра Нефедова, Андрея …
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25 декабря 2018, 11:53
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Депутаты губдумы избрали председателя правительства Самарской области
Во вторник, 25 декабря, стало известно, что Александр Нефедов останется на посту первого вице-губернатора - председателя правительства Самарской области. Его кандидатуру на рассмотрение внес губернатор региона Дмитрий Азаров, а депутаты губернской думы одобрили. Отметим, что Александр Нефедов с 2017 года …
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25 декабря 2018, 11:39
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В Самаре в преддверии Нового года проверяют торговцев пиротехникой
Во вторник, 25 декабря, в Самаре началась пресс-конференция областного управления МЧС о работе в предновогодний и новогодний периоды. Одно из важных направлений — контроль за пиротехникой.
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25 декабря 2018, 11:21
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У жителя Самарской области нашли 1,7 кг наркотиков
Жителя Самарской области подозревают в причастности к обороту наркотиков в крупном размере. Мужчину задержали у него дома сотрудники наркополиции и бойцы спецподразделения «Гром». В помещении, расположенном в Железнодорожном районе, нашли наркотики массой более 1700 грамм.
По словам задержанного, он …
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25 декабря 2018, 11:06
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В Сызрани подросток умер в ТЦ, глотнув газ из баллончика
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25 декабря 2018, 10:43
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Занимать стали больше: в России вырос средний размер кредита
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25 декабря 2018, 08:43
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С января ветеранам и семьям с детьми в Самарской области обещают увеличить выплаты
Стало известно, что с 1 января планируют увеличить размер выплат ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, ветеранам труда, реабилитированным, лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, ветеранам труда Самарской области. Повышение коснется многих категорий населения - инвалидов боевых действий и близких …
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24 декабря 2018, 01:24
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Минстрою Самарской области не удалось оспорить решение ФАС
Минстрою Самарской области не удалось оспорить решение ФАС. Антимонопольное ведомство уличило ведомство в нарушении закона "О защите конкуренции" при проведении конкурса в 2015 году по отбору подрядчика для завершения строительства проблемных объектов и удовлетворения прав дольщиков. Дело было возбуждено …
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21 декабря 2018, 02:29
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Рекордный штраф за картель: самарская фирма выплатила 85 млн рублей
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21 декабря 2018, 01:13
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За прошлый месяц «вторичка» в Самарской области упала в цене
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19 декабря 2018, 08:35
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В блогах. Плачет бабка, плачет дед: Самара, золотые яйца
В Самарской области резко выросли цены на яйца. Самарчанка Ольга Кардашевская выложила в "Фейсбуке" фото прилавка одного из магазинов. Яйца сейчас под 100 рублей за десяток. Самые дорогие - 130. "Плачет бабка, плачет дед. Самара, золотые яйца. Наверное, яйца …
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18 декабря 2018, 06:13
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В Самаре подписали постановление о повышении цен на проезд с января
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18 декабря 2018, 03:16
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Эксперты предсказывают увеличение стоимости лекарств
Правительство Российской Федерации приняло новую методику ценообразования на жизненно необходимые лекарства, пишет РБК. Стоимость некоторых зарубежных препаратов может снизиться уже в 2019 году после проведения перерегистрации. Однако производители могут нивелировать падение цен за счёт увеличения стоимости других лекарств.
В перечень жизненно …
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4 декабря 2018, 11:53
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В Самарской области нашли тела женщины и ее 13-летнего сына
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8 октября 2018, 12:49
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В России предлагают штрафовать за небезопасное использование газового оборудования
В Госдуму внесен законопроект, который предусматривает административную ответственность за нарушение правил пользования «голубым топливом» в быту. В документе 9 пунктов. Если предложение одобрят, бездействие при появлении подозрительного запаха, эксплуатация неисправных приборов или самостоятельная установка и ремонт газового оборудования будут караться …
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21 октября 2014, 03:43
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В Самаре при взрыве газа в квартире ранены парень и девушка
Полиция выясняет обстоятельства происшествия в 6-этажном жилом доме на ул. Чапаевской в Самаре. Сегодня, 20 октября, около часу ночи там слышали хлопок. По предварительной информации, в квартире на первом этаже «вследствие неисправности газовой колонки произошла вспышка бытового газа», сообщает пресс-служба …
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20 октября 2014, 09:44