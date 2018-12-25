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Материалы по теме:

Назначены вице-губернаторы Самарской области

Назначены вице-губернаторы Самарской области

В эти минуты в Самарской губернской думе проходит последнее в этом году заседание. Среди основных вопросов - утверждение кандидатур трех вице-губернаторов, представленных главой региона на согласование с Думой. Итак, народные избранники поддержали кандидатуры председателя правительства Самарской области Александра Нефедова, Андрея 
25 декабря 2018, 11:53
Депутаты губдумы избрали председателя правительства Самарской области

Депутаты губдумы избрали председателя правительства Самарской области

Во вторник, 25 декабря, стало известно, что Александр Нефедов останется на посту первого вице-губернатора - председателя правительства Самарской области. Его кандидатуру на рассмотрение внес губернатор региона Дмитрий Азаров, а депутаты губернской думы одобрили. Отметим, что Александр Нефедов с 2017 года 
25 декабря 2018, 11:39
В Самаре в преддверии Нового года проверяют торговцев пиротехникой

В Самаре в преддверии Нового года проверяют торговцев пиротехникой

Во вторник, 25 декабря, в Самаре началась пресс-конференция областного управления МЧС о работе в предновогодний и новогодний периоды. Одно из важных направлений — контроль за пиротехникой. 
 
- В Самарской области в рамках профилактической работы проводятся рейды совместно с администрациями, сотрудниками полиции 
25 декабря 2018, 11:21
У жителя Самарской области нашли 1,7 кг наркотиков

У жителя Самарской области нашли 1,7 кг наркотиков

Жителя Самарской области подозревают в причастности к обороту наркотиков в крупном размере. Мужчину задержали у него дома сотрудники наркополиции и бойцы спецподразделения «Гром». В помещении, расположенном в Железнодорожном районе, нашли наркотики массой более 1700 грамм.

По словам задержанного, он 
25 декабря 2018, 11:06
В Сызрани подросток умер в ТЦ, глотнув газ из баллончика

В Сызрани подросток умер в ТЦ, глотнув газ из баллончика

В понедельник, 24 декабря, произошла трагедия в одном из торговых центров Сызрани. По словам очевидцев, примерно в 18:00 в ТЦ «Образцовский» пришли двое подростков 13-14 лет и купили баллончик с газом. Один из них глубоко глотнул газ, а затем посинел 
25 декабря 2018, 10:43
Занимать стали больше: в России вырос средний размер кредита

Занимать стали больше: в России вырос средний размер кредита

Средний размер потребительского кредита за минувший год в среднем по России вырос примерно на 20% и превысил 185 тысяч рублей. В лидерах, как всегда, столица. Средний размер выданных потребкредитов с ноября прошлого года по ноябрь текущего вырос на 19.4%, или 
25 декабря 2018, 08:43
С января ветеранам и семьям с детьми в Самарской области обещают увеличить выплаты

С января ветеранам и семьям с детьми в Самарской области обещают увеличить выплаты

Стало известно, что с 1 января планируют увеличить размер выплат ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, ветеранам труда, реабилитированным, лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, ветеранам труда Самарской области. Повышение коснется многих категорий населения - инвалидов боевых действий и близких 
24 декабря 2018, 01:24
Минстрою Самарской области не удалось оспорить решение ФАС

Минстрою Самарской области не удалось оспорить решение ФАС

Минстрою Самарской области не удалось оспорить решение ФАС. Антимонопольное ведомство уличило ведомство в нарушении закона "О защите конкуренции" при проведении конкурса в 2015 году по отбору подрядчика для завершения строительства проблемных объектов и удовлетворения прав дольщиков. Дело было возбуждено 
21 декабря 2018, 02:29
Рекордный штраф за картель: самарская фирма выплатила 85 млн рублей

Рекордный штраф за картель: самарская фирма выплатила 85 млн рублей

Самарская фирма "Фарм СКД" выплатила 85 млн рублей штрафа за сговор на торгах, сообщает Федеральная Антимонопольная служба России. Это одна из самых крупных штрафных санкций за участие в картеле за последнее время, подчеркивают в ведомстве. Проверка службы установила, что "ФАРМ 
21 декабря 2018, 01:13
За прошлый месяц «вторичка» в Самарской области упала в цене

За прошлый месяц «вторичка» в Самарской области упала в цене

По итогам ноября средняя стоимость квадратного метра жилой недвижимости на вторичном рынке в Самарской области составила чуть больше 46 тысяч рублей. Такие данные приводит СОФЖИ. Его специалисты проанализировали 12 тысяч 777 уникальных предложений. На первом месте оказалась Самара, здесь в 
19 декабря 2018, 08:35
В блогах. Плачет бабка, плачет дед: Самара, золотые яйца

В блогах. Плачет бабка, плачет дед: Самара, золотые яйца

В Самарской области резко выросли цены на яйца. Самарчанка Ольга Кардашевская выложила в "Фейсбуке" фото прилавка одного из магазинов. Яйца сейчас под 100 рублей за десяток. Самые дорогие - 130. "Плачет бабка, плачет дед. Самара, золотые яйца. Наверное, яйца 
18 декабря 2018, 06:13
В Самаре подписали постановление о повышении цен на проезд с января

В Самаре подписали постановление о повышении цен на проезд с января

В Самаре утвердили новые цены на проезд в муниципальном общественном транспорте, постановление было подписано сегодня в городской администрации. Тарифы изменятся с 1 января следующего года. Билет в метро, автобусе, троллейбусе или трамвае обойдется теперь в 28 рублей. Стоимость безлимитной единой 

18 декабря 2018, 03:16
Эксперты предсказывают увеличение стоимости лекарств

Эксперты предсказывают увеличение стоимости лекарств

Правительство Российской Федерации приняло новую методику ценообразования на жизненно необходимые лекарства, пишет РБК. Стоимость некоторых зарубежных препаратов может снизиться уже в 2019 году после проведения перерегистрации. Однако производители могут нивелировать падение цен за счёт увеличения стоимости других лекарств. 

В перечень жизненно 

4 декабря 2018, 11:53
В Самарской области нашли тела женщины и ее 13-летнего сына

В Самарской области нашли тела женщины и ее 13-летнего сына

В Самарской области следователи проводят проверку из-за гибели местной жительницы и ее несовершеннолетнего сына. Тела 41-летней женщины и 13-летнего мальчика нашли в пятницу, 5 октября, рано утром в квартире на улице Строителей в поселке Мирный. Состояние трупов не указывало на 

8 октября 2018, 12:49
В России предлагают штрафовать за небезопасное использование газового оборудования

В России предлагают штрафовать за небезопасное использование газового оборудования

В Госдуму внесен законопроект, который предусматривает административную ответственность за нарушение правил пользования «голубым топливом» в быту. В документе 9 пунктов. Если предложение одобрят, бездействие при появлении подозрительного запаха, эксплуатация неисправных приборов или самостоятельная установка и ремонт газового оборудования будут караться 

21 октября 2014, 03:43
В Самаре при взрыве газа в квартире ранены парень и девушка

В Самаре при взрыве газа в квартире ранены парень и девушка

Полиция выясняет обстоятельства происшествия в 6-этажном жилом доме на ул. Чапаевской в Самаре. Сегодня, 20 октября, около часу ночи там слышали хлопок. По предварительной информации, в квартире на первом этаже «вследствие неисправности газовой колонки произошла вспышка бытового газа», сообщает пресс-служба 

20 октября 2014, 09:44
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