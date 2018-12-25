В Самаре при взрыве газа в квартире ранены парень и девушка Полиция выясняет обстоятельства происшествия в 6-этажном жилом доме на ул. Чапаевской в Самаре. Сегодня, 20 октября, около часу ночи там слышали хлопок. По предварительной информации, в квартире на первом этаже «вследствие неисправности газовой колонки произошла вспышка бытового газа», сообщает пресс-служба …