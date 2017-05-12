В Самарской области снова выросли цены на овощи. Их подорожание наблюдается уже несколько недель. Об этом говорится в отчете Самарастата по итогам еженедельного мониторинга стоимости продуктов. Так, со 2 по 10 мая, по данным службы статистики, в регионе картофель подорожал почти на 9 процентов, белокочанная капуста - на 14,5, морковь - на 6,5, репчатый лук - на 8 процентов. Зато за неделю немного снизились цены на огурцы и помидоры, а также куриные яйца.
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