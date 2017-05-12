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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 2 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 11 мая 2017г 
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В Самаре на дорогах погибло 8 пешеходов

В Самаре на дорогах погибло 8 пешеходов

За 4 месяца 2017 года в городе Самара было зарегистрировано 294 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли 16 человек и 359 получили ранения. Из общего количества аварий, 141 – наезд на пеших участников дорожного движения, в которых 8 человек погибли и 

12 мая 2017, 12:26
В Самаре оштрафовали товарища Сталина

В Самаре оштрафовали товарища Сталина

Ленинский районный суд постановил оштрафовать на 10 тысяч рублей 1-го секретаря самарского горкома КПРФ Дамира Сталина. Ранее он носил фамилию Биктагиров. Товарища Сталина признали виновным в нарушении порядка проведения демонстрации.
Служители Фемиды решили, что 1 мая на площади имени Куйбышева 

12 мая 2017, 11:57
В блогах: Стадион

В блогах: Стадион "Заря"

Самарчанка Жанна Скокова показала в "Фейсбуке", "что осталось от стадиона "Заря". "Кстати, расположение у него хорошее, там люди спортом занимаются, бегают, но состояние просто кошмар. Слишком все зациклены сейчас на больших ФОКах, стадиончики же - в стороне. А "Заря" реально могла 

12 мая 2017, 09:16
В блогах: Тротуары с препятствиями из бетонных плит

В блогах: Тротуары с препятствиями из бетонных плит

Блогер Анна Носова рассказала про тротуары с препятствиями из бетонных плит. "О том, что в Самаре падают балконы на голову, уже не является новостью. Обязательно каждую весну страдает такими случаями поселок Управленческий. После ЧП, которое произошло 21 февраля по улице Сергея 

12 мая 2017, 09:11
В России подорожают лекарства

В России подорожают лекарства

Самые доступные по цене лекарства, входящие в список жизненно необходимых, вырастут в цене примерно на 15%. Это может случиться уже в начале 2018-го, когда правительство одобрит новый порядок ценообразования в данной сфере.
Расценки, по всей видимости, будут  устанавливать в соответствии 

10 мая 2017, 05:41
8 марок изменили ценники в России во второй половине апреля

8 марок изменили ценники в России во второй половине апреля

Эксперты «Автостата» определили, какие автопроизводители, реализующие свои транспортные средства в РФ, изменили стоимость продукции. По данным аналитического агентства, 8 марок пересмотрели прайсы во второй половине апреля.
Изменения коснулись отдельных моделей, а не брендов в целом. Например, Chevrolet Niva прибавила в 

2 мая 2017, 05:14
Виноваты овощи: почему растет инфляция?

Виноваты овощи: почему растет инфляция?

Инфляция по итогам апреля может быть выше, чем 4,2%. Об этом сегодня пишут федеральные СМИ со ссылкой на  главу Минэкономразвития Максима Орешкина. Правда, происходящий сейчас рост он назвал временным. По данным министра, это связано «в первую очередь с динамикой цен 

28 апреля 2017, 11:11
Когда в России взлетят цены на жилье?

Когда в России взлетят цены на жилье?

Реального влияния на рынок недвижимости в РФ снос пятиэтажек не окажет. Так заявил в интервью «Российской газете» глава Гильдии юристов рынка недвижимости Олег Сухов. Тем не менее, в ближайшее время не следует ждать падения цен на заветные квадраты. По словам 

26 апреля 2017, 12:12
Ученые назвали самые опасные фрукты и овощи на Земле

Ученые назвали самые опасные фрукты и овощи на Земле

Ученые установили, какие ягоды, овощи и фрукты следует считать самыми опасными для здоровья. Свои выводы специалисты из Соединенных Штатов сделали после продолжительного исследования.
Как утверждается, наиболее опасная ягода для здоровья человека — клубника. Она содержит в своем составе очень много 

31 марта 2017, 12:10
Ученые: фрукты и овощи помогут победить стресс

Ученые: фрукты и овощи помогут победить стресс

Ученые установили, что регулярное употребление в пищу фруктов и овощей помогает снизить уровень тревожности и депрессии. Об этом рассказывается в издании British Medical Journal Open.
В исследовании были задействованы более 60 тысяч австралийцев старше 45 лет. Ученые оценивали количество потребляемых 

16 марта 2017, 12:44
Египетские овощи вернутся в Россию

Египетские овощи вернутся в Россию

В России в течение ближайших пяти дней возобновят поставки овощей и фруктов из Египта. Исключение составит только картофель. Вопрос о его импорте может решиться в октябре-ноябре, после инспекции российских специалистов. Как уже сообщала «ТЕРРА», неделю назад Россельхознадзор ввел временные ограничения 

28 сентября 2016, 01:34
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