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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 24 января 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 27 января 2017г 
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Присяжные вынесли обвинительный вердикт по делу о кровавой расправе в Сызранском районе

Присяжные вынесли обвинительный вердикт по делу о кровавой расправе в Сызранском районе

Сегодня присяжные в областном суде вынесли вердикт. Напомним, в апреле был убит замначальника областного штаба полиции Андрей Гошт и 5 членов его семьи. На скамье подсудимых - мигранты Орхан Захрабов, Роман Фаталиев, Ислам Бабаев и Махмадали Ахмадов.
По версии следствия, 

25 января 2017, 01:37
В самарской больнице после родов скончалась 25-летняя женщина

В самарской больнице после родов скончалась 25-летняя женщина

Куйбышевский межрайонный следственный отдел Самары возбудил уголовное дело по факту смерти роженицы в больнице, сообщает областной следственный комитет.

 

По версии следователей, в ноябре 2016 года в родотделении Самарской горбольницы № 10 25-летняя женщина родила ребенка. Через несколько часов роженица скончалась. По 

23 января 2017, 10:47
На самарском рынке «Шапито» нашли тело 21-летней девушки

На самарском рынке «Шапито» нашли тело 21-летней девушки

Самарские следователи проводят проверку по факту смерти 21-летней девушки. Ее тело нашли сегодня, 22 января, утром на рынке «Шапито».

По словам старшего помощника руководителя СУ СК РФ по Самарской области по связям со СМИ Елены Шкаевой, тело девушки находилось между контейнеров. 

22 января 2017, 03:28
СК возбудил дело после вооруженного нападения на инкассаторов в Химках

СК возбудил дело после вооруженного нападения на инкассаторов в Химках

В ночь на 20 января произошло вооруженное ограбление в подмосковных Химках. Злоумышленники совершили нападение на инкассаторов близ большого торгового центра, находящегося на Ленинградском шоссе. В итоге один из инкассаторов погиб, по предварительной информации, от огнестрельного ранения в голову.
Налетчики смогли 

20 января 2017, 01:19
В Самаре предъявили обвинение подозреваемому в убийстве экс-полицейского

В Самаре предъявили обвинение подозреваемому в убийстве экс-полицейского

Самарцу, подозреваемому в убийстве экс-полицейского, предъявили обвинение. Как уже сообщала «ТЕРРА», инцидент произошел в ночь на 8 января в кафе, расположенном на территории Кировского района Самары. Бывший сотрудник правоохранительных органов получил ножевые ранения и скончался на месте происшествия. Уголовное 
20 января 2017, 12:37
В Самаре приезжий до смерти забил мужчину арматурой

В Самаре приезжий до смерти забил мужчину арматурой

Самарские полицейские задержали подозреваемого в убийстве 39-летнего мужчины. С множественными травмами его доставили в больницу из дома в поселке Стройкерамика. Вскоре пострадавший умер.

По адресу, где мужчина получил ранения, отправили группу силовиков. На месте происшествия собрали улики, опросили соседей. В среду, 

18 января 2017, 02:18
Следственный комитет по Самарской области: в ходе распития спиртного убито 8 человек

Следственный комитет по Самарской области: в ходе распития спиртного убито 8 человек

Еще один был тяжело ранен и скончался в больнице. Это статистика за 8 дней января. Все конфликты произошли на бытовой почве.
Пожары за новогодние праздники унесли жизни шестерых. Из 54 случаев возгораний большинство произошло в жилом секторе. Сгорело 14 автомобилей.

9 января 2017, 05:44
Следственный комитет выясняет обстоятельства смерти 5-месячного малыша в Волжском районе

Следственный комитет выясняет обстоятельства смерти 5-месячного малыша в Волжском районе

Следственный комитет региона выясняет обстоятельства смерти 5-месячного малыша. В полицию обратились врачи скорой помощи, которых вызвали родственники ребенка в поселке Рассвет. По предварительным данным, его смерть в этот понедельник могла наступить от вирусной инфекции. Данных о следах насилия нет.
Известно, 

20 декабря 2016, 04:55
На 78 млн из бюджета Самарской области купили квартиры, в которых нельзя жить

На 78 млн из бюджета Самарской области купили квартиры, в которых нельзя жить

Кинельская межрайонная прокуратура выявила нарушения при расходовании бюджетных средств в селе Чубовка. По данным проверки, местная администрация перечислила 78 миллионов рублей строителям - ООО "Акрополь" за 71 новую квартиру, из которых готовы оказались только 17. В остальных 54-х не завершены 

20 марта 2014, 01:28
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