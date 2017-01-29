В селе Чубовка Самарской области задержаны два 19-летних парня, подозреваемых в убийстве 24-летнего мужчины. Он пропал несколько дней назад. С заявлением в полицию о его поиске обратились родственники, сообщает областной следственный комитет.
Как установили следователи, в ночь с 13 на 14 января разыскиваемый распивал алкоголь в компании двух 19-летних местных жителей на мосту через реку Чубовка.
Между участниками «застолья» произошла ссора, после чего молодые люди избили собутыльника, он упал с моста вниз. Поняв, что мужчина не подает признаков жизни, злоумышленники попытались скрыть следы преступления и сбросили его тело в полынью.
Подозреваемых задержали и доставили в отдел полиции для дальнейших разбирательств.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Парням грозит до 15 лет лишения свободы.
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