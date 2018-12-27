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«Бункер S» Эфир передачи от 25.12.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 25.12.2018 
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Материалы по теме:

Ушел из жизни диктор самарского «Металлурга» Виктор Горельченко

Ушел из жизни диктор самарского «Металлурга» Виктор Горельченко

В четверг, 27 декабря, после продолжительной болезни на 84 году жизни скончался Виктор Горельченко – самарский диктор и легендарный голос стадиона «Металлург». Он долгие годы трудился на радио, но его голос запомнится болельщикам, прежде всего, по работе на матчах самарских 
27 декабря 2018, 10:09
Дмитрий Шляхтин о «Крыльях Советов»: основной состав к НГ обновится на треть

Дмитрий Шляхтин о «Крыльях Советов»: основной состав к НГ обновится на треть

«ТЕРРА» продолжает серию эксклюзивных интервью с первыми лицами региона. О своих планах относительно команды «Крылья Советов» рассказал врио министра спорта, по совместительству председатель совета директоров футбольного клуба Дмитрий Шляхтин. Основной состав команды уже к Новому году обновится на треть. Уйдут 
27 декабря 2018, 09:47
В Самаре Новогодняя ночь будет морозной: местами до -25 градусов

В Самаре Новогодняя ночь будет морозной: местами до -25 градусов

По прогнозам синоптиков, с 28 декабря по 3 января в Самарской области прогнозируют снежную погоду, по ночам температура воздуха будет опускаться до -10, - 15 градусов, а днем - подниматься до - 10. Осадки не ожидаются только 30-31 декабря, рассказал 
27 декабря 2018, 09:19
В блогах: Самару наводнил контрафакт красной икры

В блогах: Самару наводнил контрафакт красной икры

Блогер siverkin пишет, что Самару наводнил контрафакт красной икры. "И как теперь отличать оригинал от подделки? - задается вопросом блогер. - На днях по просьбе родственницы глянул на гору банок красной икры по 199 руб. за 95 грамм. Смотрим 
27 декабря 2018, 05:13
В Самаре «прикрыли» подпольный игровой клуб на XXII Партсъезда

В Самаре «прикрыли» подпольный игровой клуб на XXII Партсъезда

В Самаре возбудили уголовное дело по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр». По версии следствия, с ноября по декабрь этого года в нежилом помещении одного из домов по улице XXII Партсъезда проводились азартные игры. Причем, для них использовалось игровое 
27 декабря 2018, 05:07
В Самаре возможны утечки из-за гидроудара на водопроводных сетях

В Самаре возможны утечки из-за гидроудара на водопроводных сетях

На электрических и водопроводных сетях областной столицы произошла нештатная ситуация. В среду, 26 декабря, в 16:20 зафиксировали кратковременное отключение электричества в системе, от которой производится электроснабжение насосно-фильтровальных станций № 1 и № 2. 
 
- Это привело к отключению трёх агрегатов, 
27 декабря 2018, 08:57
В Амурской области 26 детей заразили гепатитом С

В Амурской области 26 детей заразили гепатитом С

В Благовещенске, это Амурская область, сейчас набирает обороты скандал вокруг заражения гепатитом С сразу 26 детей, старшему из которых 14 , младшему всего 6 месяцев. СМИ пишут, что инфицирование могло произойти в онко-гематологическом отделении местной клинической больницы, где все 
26 декабря 2018, 01:02
В самарском селе тушат пожар на площади 400 кв. метров

В самарском селе тушат пожар на площади 400 кв. метров

В среду, 26 декабря, произошел пожар в административно-бытовом здании в селе Ровно-Владимировка в Волжском районе области. Сигнал о возгорании поступил в 8:51, известно, что пламя распространилось на площади 400 квадратных метров. По информации регионального ГУ МЧС, здание тушат 58 человек, 
26 декабря 2018, 11:40
В МЧС рассказали, с какими рисками могут столкнуться самарцы в праздники

В МЧС рассказали, с какими рисками могут столкнуться самарцы в праздники

В новогодние праздники традиционно увеличивается количество несчастных случаев. Страховые компании отмечают рост выплат в среднем в полтора раза. Об основных рисках грядущих выходных в этот вторник говорили представители регионального МЧС. 
 
Покупать петарды и фейерверки можно только в специализированных магазинах, где есть 
26 декабря 2018, 11:02
Приплыли: супружеская пара из Самары едва не пошла ко дну на самодельной лодке

Приплыли: супружеская пара из Самары едва не пошла ко дну на самодельной лодке

Спасатели помогли людям, которые застряли на реке в областной столице. Происшествие случилось в субботу, 22 декабря, в районе Нефтеналивного причала в поселке Сухая Самарка. Супружеская пара каталась на самодельной аэролодке, но, двигаясь по тонкому льду, техника попала в полынью. Мотор 
25 декабря 2018, 08:29
Жесткое ДТП в Тольятти: четыре человека попали в больницу

Жесткое ДТП в Тольятти: четыре человека попали в больницу

Во вторник утром, 11 декабря, в Тольятти произошла серьезная авария с пострадавшими. Спасатели выезжали на улицу Борковскую, где столкнулись иномарки Nissan и Kia. По словам директора «Центра гражданской защиты г. о. Тольятти» Андрея Дербенева, после столкновения легковушек в салоне оказался 
11 декабря 2018, 12:20
В Самарской области подводный охотник запутался в снастях и умер

В Самарской области подводный охотник запутался в снастях и умер

Трагедией закончилась подводная охота для жителя Самарской области. 38-летний мужчина отправился за рыбой на реку Сок в районе Малой Царевщины. Он нырнул под воду и долгое время не показывался на поверхности. Ожидавшая рыбака на берегу жена вызвала спасателей.

Прибывшие на место 

15 октября 2018, 03:01
В Самарской области ночью искали 70-летнего грибника

В Самарской области ночью искали 70-летнего грибника

В выходные спасатели искали в Муранском бору в Шигонском районе пропавшего грибника. В субботу, 15 сентября, 70-летний житель села Муранка ушел в лес за грибами, но, когда начало темнеть, понял, что не может соориентироваться на местности. Он прихватил с собой 
17 сентября 2018, 03:31
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