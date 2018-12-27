В Самаре «прикрыли» подпольный игровой клуб на XXII Партсъезда В Самаре возбудили уголовное дело по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр». По версии следствия, с ноября по декабрь этого года в нежилом помещении одного из домов по улице XXII Партсъезда проводились азартные игры. Причем, для них использовалось игровое …