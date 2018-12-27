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Ушел из жизни диктор самарского «Металлурга» Виктор Горельченко
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27 декабря 2018, 10:09
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Дмитрий Шляхтин о «Крыльях Советов»: основной состав к НГ обновится на треть
«ТЕРРА» продолжает серию эксклюзивных интервью с первыми лицами региона. О своих планах относительно команды «Крылья Советов» рассказал врио министра спорта, по совместительству председатель совета директоров футбольного клуба Дмитрий Шляхтин. Основной состав команды уже к Новому году обновится на треть. Уйдут …
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27 декабря 2018, 09:47
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В Самаре Новогодняя ночь будет морозной: местами до -25 градусов
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27 декабря 2018, 09:19
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В блогах: Самару наводнил контрафакт красной икры
Блогер siverkin пишет, что Самару наводнил контрафакт красной икры. "И как теперь отличать оригинал от подделки? - задается вопросом блогер. - На днях по просьбе родственницы глянул на гору банок красной икры по 199 руб. за 95 грамм. Смотрим …
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27 декабря 2018, 05:13
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В Самаре «прикрыли» подпольный игровой клуб на XXII Партсъезда
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27 декабря 2018, 05:07
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В Самаре возможны утечки из-за гидроудара на водопроводных сетях
На электрических и водопроводных сетях областной столицы произошла нештатная ситуация. В среду, 26 декабря, в 16:20 зафиксировали кратковременное отключение электричества в системе, от которой производится электроснабжение насосно-фильтровальных станций № 1 и № 2.
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27 декабря 2018, 08:57
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В Амурской области 26 детей заразили гепатитом С
В Благовещенске, это Амурская область, сейчас набирает обороты скандал вокруг заражения гепатитом С сразу 26 детей, старшему из которых 14 , младшему всего 6 месяцев. СМИ пишут, что инфицирование могло произойти в онко-гематологическом отделении местной клинической больницы, где все …
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26 декабря 2018, 01:02
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В самарском селе тушат пожар на площади 400 кв. метров
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26 декабря 2018, 11:40
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В МЧС рассказали, с какими рисками могут столкнуться самарцы в праздники
В новогодние праздники традиционно увеличивается количество несчастных случаев. Страховые компании отмечают рост выплат в среднем в полтора раза. Об основных рисках грядущих выходных в этот вторник говорили представители регионального МЧС.
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26 декабря 2018, 11:02
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Приплыли: супружеская пара из Самары едва не пошла ко дну на самодельной лодке
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25 декабря 2018, 08:29
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Жесткое ДТП в Тольятти: четыре человека попали в больницу
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11 декабря 2018, 12:20
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В Самарской области подводный охотник запутался в снастях и умер
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15 октября 2018, 03:01
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В Самарской области ночью искали 70-летнего грибника
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17 сентября 2018, 03:31