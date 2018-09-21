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В выходные в Самарской области обещают до + 25 без осадков
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21 сентября 2018, 12:02
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В Самаре из-за огромного провала закрыли участок Московского шоссе
В пятницу, 21 сентября, в Самаре закрыли движение транспорта по правой полосе Московского шоссе перед пересечением с улицей Авроры (въезд в город). Как сообщило Агенство по содержанию автомобильных дорог общего пользования Самарской области, на этом месте нашли провал на проезжей …
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21 сентября 2018, 11:39
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В блогах. Отвечайте за слова: Сызранцы "крепко выругали" городскую администрацию
В паблике «Черный список. Сызрань» соцсети "ВКонтакте" крепко выругали городскую администрацию. Местные жители напомнили чиновникам их же обещание сделать дорожную разметку на пути детей в школу. Горожане негодуют, что, например, на перекрестке в районе 23-го и 29-го домов по …
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21 сентября 2018, 10:17
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В блогах: значительная часть работников СПЗ получила на руки трудовые книжки
Блогер Игорь Кондратьев сообщил, что значительная часть работников «Самарского подшипникового завода» получила на руки трудовые книжки. Их просто сократили. "Об этом сообщили уже бывшие сотрудники предприятия, - пишет автор. - Сотни людей разного возраста остались без работы. При этом …
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21 сентября 2018, 10:11
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Ночевал с бомжами: стало известно, где «тусил» 11-летний мальчик из Чапаевска
Полицейские рассказали, где находился 11-летний мальчик из Чапаевска, которого волонтеры и силовики искали три недели. Подросток сбежал из социального учреждения еще 28 августа. Пока полицейские и волонтеры осматривали чердаки и подвалы, проверяли торговые центры, заброшенные дома и дачи несовершеннолетний "тусил" …
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19 сентября 2018, 11:37
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15-летнюю девушку нашли мертвой в Тольятти
В Автограде началась проверка обстоятельств гибели 15-летней девочки. Ее тело нашли в ее квартире на улице Степана Разина еще 31 августа. В ближайшее время специалисты проведут судебно-медицинское исследование, уголовное дело еще не возбуждено. По информации осведомленного источника, девочка-подросток состояла на …
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4 сентября 2018, 09:16
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80% самарцев доверяют полиции
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3 сентября 2018, 02:34
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30 тысяч кустов конопли уничтожили в Сергиевском районе
В Сергиевском районе нашей области скосили 30 тысяч кустов конопли, участок с растениями обнаружили около села Калиновка. По информации регионального МВД, заросли находились в труднодоступном месте, где нельзя было использовать тяжелую технику, поэтому коноплю вырывали вручную.
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3 сентября 2018, 12:18