В выходные в Самарской области обещают до + 25 без осадков … В выходные в Самарской области сохранится неустойчивый характер погоды, но дожди прекратятся, а температура воздуха приблизится к климатической норме. Напомним, что в ночь на пятницу в регионе были заморозки на поверхности почвы 0, - 2. В субботу и воскресенье по