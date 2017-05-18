Электронная форма обучения в вузах России появится в 2018 году С 2018 года в вузах России начнут вводить электронную форму обучения, она не потребует личного присутствия студентов и лекторов в аудиториях. При этом до конца года Минобрнауки проведет эксперимент по сравнению эффективности такого образования с традиционным. Предполагается, что будут опробованы …