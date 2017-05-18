В Самарской области еще на один университет станет меньше - Высшая школа приватизации и предпринимательства может прекратить свое существование уже к началу следующего учебного года.
Около 700 будущих управленцев, юристов и экономистов - именно столько студентов сейчас обучаются там - не знают, где и на каких основаниях продолжат образование. Еще в начале апреля им объявили, уже в этом году учебное заведение, просуществовавшее 25 лет, прекращает работу. Сейчас в стенах Высшей школы обучается порядка 700 человек. И лишь около 30 - бесплатно. Что с ними будет дальше, никто не говорит. Руководство вуза со студентами на контакт не идет и сейчас. Ситуацией особенно обеспокоены те, кто учится за счет инвестора.
Татьяна Фурсова, студентка 3 курса, факультет "Экономика" ВШПП:
«В течение 2 недель нам не было предоставлено никакой информации. Мы собрали подписи студенческого актива, которые претендуют на бесплатные места и хотели бы разъяснить этот вопрос. Нам также никакой информации не было предоставлено».
Александр Гусинский, студент 3 курса факультета "Менеджмент организаций" ВШПП:
«И нам были предоставлены договора на платную основу. А проблема состоит в том, что мы не понимаем причину, по которой расформировывается вуз. Нам предлагают просто добровольно перейти в другой вуз. Или как предлагали на встрече 5 апреля 2017 года - чтобы мы сами подыскивали варианты для дальнейшего сотрудничества».
В случае потери бесплатного места, дальнейшее обучение в другом вузе на такой же специальности обойдется от 40 до 80 тысяч рублей в год. Поэтому студенты готовят обращения в прокуратуру и федеральное министерство образования. Впрочем, пока преподавательский состав, а это около 40 человек, продолжает работать - сейчас идет сессия. По словам учителей, официального решения о закрытии вуза они не видели.
Ольга Зарубина, преподаватель английского языка кафедры лингвистики и зарубежного регионоведения ВШПП:
«Если такое решение принято, то руководство должно собрать педсостав и эту точку зрения прокомментировать».
По информации «Терры», проблемы у Высшей школы возникли в прошлом году. Долги перед различными структурами составили порядка 50 миллионов рублей. Задерживались зарплаты сотрудникам. В конце прошлого года инвестор поменялся - задолженности уменьшили примерно в 2,5 раза - за счет расформирования ряда подразделений. Руководство учебного заведения сейчас ведет переговоры с несколькими вузами, среди которых Международный институт рынка, Государственный университет, о переводе туда студентов.
Евгений Кириллин, советник президента ВШПП:
«У нас действующая лицензия, действующая аккредитация, педагогический коллектив ведет занятия. Понятно, что это не все так просто, как и во всей высшей школе - есть определенные трудности, но мы их решаем. Набор мы пока не ведем».
Высшая школа предпринимательства и приватизации в перспективе станет оказывать услуги удаленного образования и профессиональной переподготовки. Напомним, ранее как самостоятельные структуры перестали существовать еще несколько вузов. Единственный в Самаре муниципальный институт управления стал частью Международного института рынка. Архитектурно-строительный университет вошел в состав технического. А государственный объединился с аэрокосмическим и получил общее название - Самарский национальный исследовательский университет имени Королева.