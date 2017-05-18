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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 16 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 18 мая 2017г 
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Два диплома, полученные чиновником, признаны недействительными.
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В России учрежден международный рейтинг университетов

«Три миссии университетов» - так назван международный рейтинг университетов, учрежденный Российским союзом ректоров и Российской академией наук. Влияние вуза на общество будет одним из базовых критериев отбора рейтинга. Опубликовать его первые результаты планируется в сентябре 2017 года.
По словам ректора 

2 ноября 2016, 05:46
В России отменят заочное обучение

В России отменят заочное обучение

Заочно получить высшее образование по некоторым специальностям с 1 сентября станет невозможно, сообщают федеральные СМИ со ссылкой на руководителя Рособнадзора Сергея Кравцова. Речь идет о направлениях подготовки экономистов, юристов, менеджеров и специалистов в области государственного и муниципального управления. Ограничение касается 

20 июня 2016, 02:30
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Студенты тольяттинской консерватории могут остаться без дипломов о высшем образовании

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20 января 2016, 01:40
Вузы меняют концепцию

Вузы меняют концепцию

Пятнадцать российских университетов получат субсидии для вхождения в мировые рейтинги. Чтобы выдвинуться на мировые рубежи, им теперь недостаточно лишь заниматься улучшением текущей деятельности, сообщают "Ведомости". Вузам придется серьезно, если не сказать кардинально, пересмотреть свою внутреннюю политику. 

Во-первых, министерство предложит им стать 

16 июля 2013, 10:31
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