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Материалы по теме:

В Ставропольском районе перекрыли трассу из-за нулевой видимости

В Ставропольском районе перекрыли трассу из-за нулевой видимости

В понедельник, 18 февраля, в 19:00 было закрыто движение транспорта по автодороге Ташелка - Новая Бинарадка в Ставропольском районе. Как рассказали в минтрансе Самарской области, сделать это пришлось из-за сложных метеоусловий - видимость нулевая. Между тем, закрыта и трасса Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград 
18 февраля 2019, 07:15
В Самарской области ограничено движение на трассе М-5 «Урал»

В Самарской области ограничено движение на трассе М-5 «Урал»

В понедельник, 18 февраля, было временно закрыто движение для автотранспорта на 869 километре федеральной трассы М-5 «Урал» в Сызранском районе Самарской области. Ограничение действует с 14:30. Как сообщили в ФКУ «Поволжуправтодор», спецслужбы устраняют последствия ДТП с участием фуры.
 
18 февраля 2019, 05:17
Селфи ценою в жизнь: парень упал с крыши 24-этажного дома в Самаре

Селфи ценою в жизнь: парень упал с крыши 24-этажного дома в Самаре

Следователи выясняют причины гибели молодого человека, который упал с 24-этажного здания дома по улице Гастелло, 22А. Сейчас стартовала доследственная проверка. Тело парня нашли около высотки в воскресенье, 17 февраля, и сразу же вызвали «скорую помощь». Свидетели ЧП рассказали в 
18 февраля 2019, 04:59
В Самаре будут судить 25-летнего продавца героина из Уфы

В Самаре будут судить 25-летнего продавца героина из Уфы

В Кировском районном суде Самары рассмотрят дело уроженца Уфы. 25-летнего парня подозревают в незаконном сбыте наркотиков в крупном размере. По версии следствия, в сентябре прошлого года молодой человек купил у неизвестного героин, который расфасовал для дальнейшей перепродажи. Парень сбыл запрещенное 
18 февраля 2019, 03:58
В Тольятти мужчина погиб на пожаре в дачном доме

В Тольятти мужчина погиб на пожаре в дачном доме

В воскресенье, 17 февраля, произошел пожар в Комсомольском районе Тольятти. В 18:21 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях регионального ГУ МЧС России поступил сигнал о пожаре на территории садового некоммерческого товарищества «Вишенка-5». Там горел дачный дом на 
18 февраля 2019, 03:01
Подробности обрушения снега на людей в Малой Царевщине

Подробности обрушения снега на людей в Малой Царевщине

Стали известны детали трагедии в Малой Царевщине. В субботу, 16 февраля, в 21:05 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях регионального ГУ МЧС России сообщили, что с крыши двухэтажного частного жилого дома на улице Шоссейной в Малой 
18 февраля 2019, 02:15
Следователи разберутся в гибели женщины под завалами снега в Малой Царевщине

Следователи разберутся в гибели женщины под завалами снега в Малой Царевщине

В Самаре началась доследственная проверка из-за гибели женщины, на которую сошел снег с крыши веранды дома. Трагедия случилась в субботу, 16 февраля, примерно в 22:00. Под тяжестью снега обрушилась кровля веранды дома на улице Шоссейной в селе Малая Царевщина. В 
18 февраля 2019, 12:29
Первая смерть. Снег убил женщину и травмировал ребенка

Первая смерть. Снег убил женщину и травмировал ребенка

Накануне во второй половине дня под тяжестью снега рухнула кровля пристроя частного дома в Малой Царевщине Красноярского района Самарской области. Под завалом оказались женщина и 14-летний подросток, сообщает Волга Ньюс.
 
Женщина скончалась на месте. У ребенка – травмы ног. 
17 февраля 2019, 07:35
Двое самарцев отравились насмерть угарным газом

Двое самарцев отравились насмерть угарным газом

В четверг, 14 февраля, в жилом доме № 36 улице Елизарова в Кировском районе Самары из-за неправильной эксплуатации газового оборудования погибли два человека. Об этом сообщили в региональном министерстве энергетики и ЖКХ и попросили самарцев соблюдать правила обращения с газом 
15 февраля 2019, 01:42
Два человека погибли на пожаре в Шигонском районе

Два человека погибли на пожаре в Шигонском районе

В ночь на 8 апреля крупный пожар произошел в Шигонском районе. В 4:30 в селе Старый Тукшум горел частный дом на улице Полевой. Огонь охватил 50 квадратных метров площади. На его тушение выезжали шесть человек на двух машинах. Спустя 58 
9 апреля 2018, 09:47
В Самаре названы ответственные по делу об убитой ледяной глыбой женщине

В Самаре названы ответственные по делу об убитой ледяной глыбой женщине

Появились новые подробности смерти 42-летней самарчанки, которая погибла под рухнувшей с крыши глыбой льда. Напомним, ЧП произошло в минувшее воскресенье рядом с домом №109 на улице Вольской.

Стало известно, что за обслуживание здания отвечало ТСЖ «Промышленное-1». Сейчас силовики выясняют, 
28 марта 2017, 11:28
В Самаре завели уголовное дело после гибели женщины, на которую упал снег

В Самаре завели уголовное дело после гибели женщины, на которую упал снег

После гибели женщины, на которую в Самаре упала снежная глыба с крыши дома, возбуждено уголовное дело. Статья – «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». В настоящее время следователи устанавливают виновников трагедии, сообщили в пресс-службе СУ 
27 марта 2017, 01:48
В Самаре упавшим с крыши снегом убило женщину

В Самаре упавшим с крыши снегом убило женщину

В воскресенье, 26 марта, в Самаре погибла женщина. По словам очевидца, произошел сход снега с крыши дома №109 по улице Вольской. Глыба рухнула на голову прохожей. Пострадавшей вызвали скорую помощь. Но к моменту прибытия медиков женщина уже скончалась. Фото с 

27 марта 2017, 09:51
Упавшая с крыши снежная глыба разбила две машины в Самаре

Упавшая с крыши снежная глыба разбила две машины в Самаре

В воскресенье, 19 февраля, в Самаре в результате схода снега с крыши дома были повреждены две машины. Инцидент произошел на улице Лукачева, сообщила «Комсомольская правда».

Снежная глыба рухнула на припаркованные возле дома автомобили Toyota и Lada Granta. На 
20 февраля 2017, 05:37
В Шигонском районе зарезали мужчину и закопали в снегу возле сарая

В Шигонском районе зарезали мужчину и закопали в снегу возле сарая

Тело жертвы обнаружили сотрудники полиции Сызрани после того, как к ним обратился с заявлением о пропаже 28-летний родственник убитого.
11 декабря мужчина рассказал стражам порядка, что его родственник из деревни Березовка уже несколько дней не отвечает на звонки. Установив круг 

17 декабря 2016, 10:03
В Самарской области коровы заразились опасным вирусом с Мадагаскара

В Самарской области коровы заразились опасным вирусом с Мадагаскара

Опасное заболевание "нодулярный дерматит" выявили в Шигонском районе Самарской области. В одном из хозяйств заразились коровы. Геном вируса обнаружен в четырех пробах, сообщили в среду, 19 октября, в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

Это заболевание, впервые зафиксированное на Мадагаскаре, приводит к отслоению 

20 октября 2016, 10:14
Шигонский район на грани чрезвычайной ситуации

Шигонский район на грани чрезвычайной ситуации

Многоквартирные дома и социальные объекты муниципалитета до сих пор остаются без отопления. Причина в том, что собственник 19 местных котельных ЗАО "Коммунэнерго" просто отказывается их включать под различными предлогами. При этом, долгов за поставленный газ у него нет, но есть 

13 октября 2016, 04:03
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