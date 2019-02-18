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В Ставропольском районе перекрыли трассу из-за нулевой видимости
В понедельник, 18 февраля, в 19:00 было закрыто движение транспорта по автодороге Ташелка - Новая Бинарадка в Ставропольском районе. Как рассказали в минтрансе Самарской области, сделать это пришлось из-за сложных метеоусловий - видимость нулевая. Между тем, закрыта и трасса Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград …
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18 февраля 2019, 07:15
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В Самарской области ограничено движение на трассе М-5 «Урал»
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18 февраля 2019, 05:17
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Селфи ценою в жизнь: парень упал с крыши 24-этажного дома в Самаре
Следователи выясняют причины гибели молодого человека, который упал с 24-этажного здания дома по улице Гастелло, 22А. Сейчас стартовала доследственная проверка. Тело парня нашли около высотки в воскресенье, 17 февраля, и сразу же вызвали «скорую помощь». Свидетели ЧП рассказали в …
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18 февраля 2019, 04:59
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В Самаре будут судить 25-летнего продавца героина из Уфы
В Кировском районном суде Самары рассмотрят дело уроженца Уфы. 25-летнего парня подозревают в незаконном сбыте наркотиков в крупном размере. По версии следствия, в сентябре прошлого года молодой человек купил у неизвестного героин, который расфасовал для дальнейшей перепродажи. Парень сбыл запрещенное …
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18 февраля 2019, 03:58
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В Тольятти мужчина погиб на пожаре в дачном доме
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18 февраля 2019, 03:01
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Подробности обрушения снега на людей в Малой Царевщине
Стали известны детали трагедии в Малой Царевщине. В субботу, 16 февраля, в 21:05 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях регионального ГУ МЧС России сообщили, что с крыши двухэтажного частного жилого дома на улице Шоссейной в Малой …
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18 февраля 2019, 02:15
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Следователи разберутся в гибели женщины под завалами снега в Малой Царевщине
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18 февраля 2019, 12:29
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Первая смерть. Снег убил женщину и травмировал ребенка
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17 февраля 2019, 07:35
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Двое самарцев отравились насмерть угарным газом
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15 февраля 2019, 01:42
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Два человека погибли на пожаре в Шигонском районе
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9 апреля 2018, 09:47
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В Самаре названы ответственные по делу об убитой ледяной глыбой женщине
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28 марта 2017, 11:28
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В Самаре завели уголовное дело после гибели женщины, на которую упал снег
После гибели женщины, на которую в Самаре упала снежная глыба с крыши дома, возбуждено уголовное дело. Статья – «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». В настоящее время следователи устанавливают виновников трагедии, сообщили в пресс-службе СУ …
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27 марта 2017, 01:48
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В Самаре упавшим с крыши снегом убило женщину
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27 марта 2017, 09:51
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Упавшая с крыши снежная глыба разбила две машины в Самаре
В воскресенье, 19 февраля, в Самаре в результате схода снега с крыши дома были повреждены две машины. Инцидент произошел на улице Лукачева, сообщила «Комсомольская правда».
Снежная глыба рухнула на припаркованные возле дома автомобили Toyota и Lada Granta. На …
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20 февраля 2017, 05:37
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В Шигонском районе зарезали мужчину и закопали в снегу возле сарая
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17 декабря 2016, 10:03
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В Самарской области коровы заразились опасным вирусом с Мадагаскара
Опасное заболевание "нодулярный дерматит" выявили в Шигонском районе Самарской области. В одном из хозяйств заразились коровы. Геном вируса обнаружен в четырех пробах, сообщили в среду, 19 октября, в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.
Это заболевание, впервые зафиксированное на Мадагаскаре, приводит к отслоению …
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20 октября 2016, 10:14
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Шигонский район на грани чрезвычайной ситуации
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13 октября 2016, 04:03
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