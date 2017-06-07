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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 6 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 7 июня 2017г 
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Материалы по теме:

66 утонувших, или Как правильно выбрать место для купания

66 утонувших, или Как правильно выбрать место для купания

Самарский Роспотребнадзор напомнил жителям региона правила поведения на воде. По данным ГИМС, в 2016 году в губернии произошло 70 несчастных случаев на водоёмах. 66 из них закончились для купавшихся летальным исходом. 99% инцидентов произошло на диких пляжах. В 2017 году в 

6 июня 2017, 06:29
В Самаре из-за плохой погоды отменили скоростные рейсы по Волге

В Самаре из-за плохой погоды отменили скоростные рейсы по Волге

С 6 июня в Самаре изменился график работы скоростных судов «Восход». Причина – ухудшение погодных условий, сообщило Самарское речное пассажирское предприятие. Рейсы по маршруту Самара – Ширяево вообще отменили.

Из Самары в Тольятти «Восходы» будут ходить по понедельникам, пятницам, субботам и 

6 июня 2017, 03:15
Масса регионов: Роспотребнадзор назвал наиболее страдающие от ожирения области

Масса регионов: Роспотребнадзор назвал наиболее страдающие от ожирения области

По данным отечественных медиков, в России в два раза чаще стали ставить диагноз «ожирение». Об этом сообщают «Известия» на основе доклада Роспотребнадзора, в котором содержатся сведения за последние несколько лет.
Как говорят специалисты, такую ситуацию спровоцировал ряд факторов, в частности 

6 июня 2017, 09:17
В Самарской области пропали около 2 тысяч уже оплаченных путевок в детские лагеря

В Самарской области пропали около 2 тысяч уже оплаченных путевок в детские лагеря

Тольяттинская база отдыха "Спартак" и два лагеря в Красноярском районе - "Россия" и "Тихие озера" - этим летом будут пустовать. Впрочем, у "Спартака" и "России" еще есть шанс открыться, если удастся исправить допущенные нарушения.
По словам и.о. заместителя начальника ГУ 

31 мая 2017, 05:31
Цена затяжки: Курильщиков-нарушителей в 2016 году оштрафовали на 121 млн рублей

Цена затяжки: Курильщиков-нарушителей в 2016 году оштрафовали на 121 млн рублей

По статистическим данным, Роспотребнадзор в прошлом году привлек к административной ответственности порядка 12,5 тыс. человек. Их оштрафовали на сумму свыше 121,5 млн рублей за нарушение антитабачного закона.
В общей сложности за последние 4 года было выявлено 52 тысячи правонарушителей, включая 

31 мая 2017, 11:04
Не по фарватеру: На Волге теплоход со 143 людьми на борту сел на мель

Не по фарватеру: На Волге теплоход со 143 людьми на борту сел на мель

Пассажирское судно село на мель на Волге в Нижегородской области. На борту теплохода «Очарованный странник» плыло около 150 человек, информируют в региональных экстренных службах.
Все произошло близ населенного пункта Васильсурск. Круизный лайнер шел рейсом из Казани в российскую столицу. На 

30 мая 2017, 02:09
Когда в Самаре стартует пляжный сезон?

Когда в Самаре стартует пляжный сезон?

Начало лета, по прогнозам синоптиков, будет не самым теплым. Средняя температура воздуха ожидается  на 1-2 градуса ниже привычной. При этом пляжный сезон чиновники планируют открыть уже 15 июня.  К этому времени должны быть получены все санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии зон 

30 мая 2017, 12:02
Привет из прошлого: На Волге палеонтологи обнаружили череп неизвестной рептилии

Привет из прошлого: На Волге палеонтологи обнаружили череп неизвестной рептилии

В процессе исследований на побережье Волги в Ульяновской области палеонтологи нашли череп неизвестной науке рептилии. По словам специалистов, находка принадлежит необычному виду морских плиозавров.
Ученые дали новому виду наименование Luskhan itilensis. У древних плиозавров была короткая шея, они перемещались быстрее 

26 мая 2017, 05:33
Роспотребнадзор привлечет искусственный интеллект к контролю качества продуктов питания

Роспотребнадзор привлечет искусственный интеллект к контролю качества продуктов питания

Роспотребнадзор собирается разработать современную систему контроля качества продуктов питания с использованием цифровых технологий. Сотрудники службы будут применять искусственный интеллект для анализа больших объемов данных, поступающих в режиме реального времени, рассказывают российские СМИ со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.
Прежде, 

19 мая 2017, 11:29
В Самаре определили места для купания летом 2017 года

В Самаре определили места для купания летом 2017 года

Самарские чиновники начали готовиться к лету. На обустройство и содержание городских пляжей они готовы потратить 30 млн рублей. Соответствующий тендер появился на портале госзакупок. Согласно техзаданию, всего будет оборудовано 8 официальных пляжей. Подрядчику предстоит убрать прибрежную полосу от мусора, обследовать 

6 марта 2017, 04:18
Туристы недовольны российскими пляжами

Туристы недовольны российскими пляжами

Наши туристы выражают недовольство российскими пляжами. С начала лета на горячую линию по защите прав отдыхающих поступило 800 звонков, и каждый четвертый жаловался на инфраструктуру в местах для массового купания, недоступность и неподготовленность пляжей, сообщили в Общественной палате Российской Федерации.

5 сентября 2016, 07:32
Самые популярные пляжи Самары не соответствуют гигиеническим нормам

Самые популярные пляжи Самары не соответствуют гигиеническим нормам

Почти все популярные самарские пляжи не соответствуют гигиеническим нормативам, заявили в Роспотребнадзоре. Ведомство не рекомендует купаться на пляже 1-й очереди набережной от Ленинградской до Вилоновской, на 2-й очереди - от Маяковского до Первомайской, на 4-й - у Ладьи, а также 

1 августа 2016, 04:49
Открытие пляжного сезона в Самаре перенесли на 22 июня

Открытие пляжного сезона в Самаре перенесли на 22 июня

По данным Самарской городской думы, пляжный сезон в Самаре до сих пор не открыт из-за последствий паводка. В этом году «большая вода» ушла позже, чем обычно, в связи с чем сместились сроки завоза нового песка и установки пляжного оборудования.

Всего в 

17 июня 2016, 01:16
В Самаре официально открылся пляжный сезон

В Самаре официально открылся пляжный сезон

По сообщению мэрии, все пляжи города полностью подготовлены к наплыву купальщиков. Проведены технические освидетельствования водных зон отдыха, и выданы разрешения на их эксплуатацию.
28 июня 2013, 05:14
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