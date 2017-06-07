Они расположены на территории Самары, Тольятти, Жигулевска, Сызрани, Октябрьска, Новокуйбышевска и Отрадного. За качеством воды в водоемах будут следить специалисты регионального управления Роспотребнадзора. Мониторинг будет проводиться на 21 точке, оценивая санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели.
По данным ГИМС, в прошлом году при купании в реках и озерах региона произошло более 70 несчастных случаев, из них 66 с летальным исходом. Около 99% несчастных случаев происходило в местах, которые не были подготовлены для купания.
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