ДТП сразу с тремя автомобилями произошло утром, 20 сентября, в Самарской области. 52-летний водитель за рулем «ГАЗели» ехал по трассе М-5 со стороны столицы губернии в направлении Уфы. На 1042 километре дороги у грузовика отлетело колесо. Потерявшая управление машина вылетела на встречную полосу и там врезалась в «Ладу Калину». После этого грузовик «догнал» "Шевроле Лачетти".
В результате аварии травмы получил водитель иномарки. После медосмотра мужчину отправили на амбулаторное лечение, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
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