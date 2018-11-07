В Самаре пустили дополнительные автобусы на маршруты № 1 и 67 Перевозчик уступил просьбам самарцев и добавил дополнительные автобусы на маршруты № 1 и № 67. Как сообщили в компании «СамараАвтогаз», 7 ноября на оба направления вышли по два автобуса дополнительно. Планируется, что это приведет к сокращению интервалов: на маршруте № …