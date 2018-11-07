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В Самаре зимой откроется новый кинотеатр
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7 ноября 2018, 01:10
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В Самаре могут открыться новые льготные муниципальные маршруты
Как усовершенствовать работу общественного транспорта в Самаре и сделать перевозки еще более доступными и безопасными? Этот вопрос регулярно поднимается в городской администрации, причем, в присутствии сразу всех заинтересованных сторон - общественников, перевозчиков, чиновников и сотрудников Госавтоинспекции.
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7 ноября 2018, 10:50
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17-летний самарец «сдал» отца силовикам
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7 ноября 2018, 12:14
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В Самаре пустили дополнительные автобусы на маршруты № 1 и 67
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7 ноября 2018, 11:11
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В Самаре столкнулись «четырнадцатая» и автобус: пострадали два человека
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7 ноября 2018, 08:48
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В Отрадном под колесами авто оказался 6-летний велосипедист
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6 ноября 2018, 03:00
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В Самаре Toyota сбила 12-летнюю девочку
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6 ноября 2018, 02:26
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В Самарской области завели дело на водителя, сбившего насмерть инспектора ДПС
Следственный отдел Сызрани возбудил уголовное дело в отношении 23-летнего местного жителя. Он стал фигурантом дела по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц».
По версии следствия, накануне в 1:30 подозреваемый ехал на …
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6 ноября 2018, 01:09
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Парламентарии оставили прожиточный минимум для самарских пенсионеров прежним
Областная дума установила прожиточный минимум для самарских пенсионеров на 2019 год. Он остался прежним - 8413 рублей. Эта сумма используется для определения размера социальной доплаты к пособию неработающим пенсионерам, у которых размер выплаты с учетом всех надбавок меньше прожиточного минимума. …
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25 октября 2018, 08:13
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В Самарской области водитель ПАЗа сбил насмерть 77-летнюю пенсионерку
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24 октября 2018, 12:25
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В Самаре отметили День пожилого человека
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2 октября 2018, 10:32
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В Самаре на зебре сбили 68-летнюю пенсионерку: женщина в реанимации
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28 сентября 2018, 12:22