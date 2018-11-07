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«Бункер S» Эфир передачи от 06.11.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 06.11.2018  
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Материалы по теме:

В Самаре зимой откроется новый кинотеатр

В Самаре зимой откроется новый кинотеатр

До конца этого года в Самаре пополнится список кинотеатров: новый откроется на третьем этаже торгового центра «Эль Рио» на пересечении улицы Ташкентской и Московского шоссе. Планируется, что он заработает уже зимой, до конца 2018 года. В ZOOM Cinema сделают девять 
7 ноября 2018, 01:10
В Самаре могут открыться новые льготные муниципальные маршруты

В Самаре могут открыться новые льготные муниципальные маршруты

Как усовершенствовать работу общественного транспорта в Самаре и сделать перевозки еще более доступными и безопасными? Этот вопрос регулярно поднимается в городской администрации, причем, в присутствии сразу всех заинтересованных сторон -  общественников, перевозчиков, чиновников и сотрудников Госавтоинспекции. 
 
Только за 9 месяцев 2019 
7 ноября 2018, 10:50
17-летний самарец «сдал» отца силовикам

17-летний самарец «сдал» отца силовикам

В полицию обратился 17-летний юноша, житель одного из сел Богатовского района. Он рассказал, что проживающий вместе с ним отец избил его и угрожал убийством. Юноша уверял полицейских, что не сомневается - родственник его убьет.

Правоохранители отправились по вызову и 
7 ноября 2018, 12:14
В Самаре пустили дополнительные автобусы на маршруты № 1 и 67

В Самаре пустили дополнительные автобусы на маршруты № 1 и 67

Перевозчик уступил просьбам самарцев и добавил дополнительные автобусы на маршруты № 1 и № 67. Как сообщили в компании «СамараАвтогаз», 7 ноября на оба направления вышли по два автобуса дополнительно. Планируется, что это приведет к сокращению интервалов: на маршруте № 
7 ноября 2018, 11:11
В Самаре столкнулись «четырнадцатая» и автобус: пострадали два человека

В Самаре столкнулись «четырнадцатая» и автобус: пострадали два человека

Во вторник, 6 ноября, в областной столице случилось ДТП с автобусом и легковушкой. По словам очевидцев, вечером, в районе 20:00 на пересечении Пугачевского тракта и улицы Грозненской в Куйбышевском районе столкнулись автобус ПАЗ и ВАЗ-2114.
 
- В результате происшествия серьезно пострадали 
7 ноября 2018, 08:48
В Отрадном под колесами авто оказался 6-летний велосипедист

В Отрадном под колесами авто оказался 6-летний велосипедист

В понедельник, 5 ноября, произошла авария с пострадавшими в Отрадном. В 18:00 48-летний водитель на «Лада Веста» ехал по улице Гайдара в направлении Октябрьской. В районе дома № 43 он не предоставил преимущество в движении и сбил шестилетнего велосипедиста, который 
6 ноября 2018, 03:00
В Самаре Toyota сбила 12-летнюю девочку

В Самаре Toyota сбила 12-летнюю девочку

В понедельник, 5 ноября, в областной столице произошла авария, в которой пострадал ребенок. В 18:45 водитель иномарки Toyota ехал по улице Ставропольской в направлении Алма-Атинской. По предварительным данным, напротив дома № 43А по Ташкентскому переулку автомобилист сбил 12-летнюю девочку. По 
6 ноября 2018, 02:26
В Самарской области завели дело на водителя, сбившего насмерть инспектора ДПС

В Самарской области завели дело на водителя, сбившего насмерть инспектора ДПС

Следственный отдел Сызрани возбудил уголовное дело в отношении 23-летнего местного жителя. Он стал фигурантом дела по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц».

По версии следствия, накануне в 1:30 подозреваемый ехал на 
6 ноября 2018, 01:09
Парламентарии оставили прожиточный минимум для самарских пенсионеров прежним

Парламентарии оставили прожиточный минимум для самарских пенсионеров прежним

Областная дума установила прожиточный минимум для самарских пенсионеров на 2019 год. Он остался прежним - 8413 рублей. Эта сумма используется для определения размера социальной доплаты к пособию неработающим пенсионерам, у которых размер выплаты с учетом всех надбавок меньше прожиточного минимума. 
25 октября 2018, 08:13
В Самарской области водитель ПАЗа сбил насмерть 77-летнюю пенсионерку

В Самарской области водитель ПАЗа сбил насмерть 77-летнюю пенсионерку

Накануне в Кошкинском районе произошла смертельная авария. В 09:13 52-летний мужчина (у которого не было прав на управление автобусом) ехал за рулем ПАЗа задним ходом по улице Октябрьской в селе Орловка. По пути водитель не убедился в безопасности маневра, и 
24 октября 2018, 12:25
В Самаре отметили День пожилого человека

В Самаре отметили День пожилого человека

В Международный день пожилого человека центром празднования в 63-м регионе стал Самарский областной театр оперы и балета. Там собрались свыше 500 деятелей науки и культуры, здравоохранения и других важнейших сфер. Благодаря заложенным ими традициям губерния и сейчас остается в числе 
2 октября 2018, 10:32
В Самаре на зебре сбили 68-летнюю пенсионерку: женщина в реанимации

В Самаре на зебре сбили 68-летнюю пенсионерку: женщина в реанимации

В четверг, 27 сентября, в Самаре произошла авария, в которой пострадала пожилая женщина. В 18:20 37-летний водитель иномарки Chevrolet Lanos ехал по дублеру Московского шоссе в сторону улицы Совхозной. По предварительной информации, напротив дома № 7 на 19 километре Московского 
28 сентября 2018, 12:22
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