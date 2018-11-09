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Материалы по теме:

В Самаре возобновится движение автобусов по Заводскому шоссе

В Самаре возобновится движение автобусов по Заводскому шоссе

С субботы, 10 ноября, по Заводскому шоссе возобновится движение автобусов в обе стороны, по привычным схемам. Речь идет об открытии участка от улицы XXII Партсъезда до проспекта Кирова. Автобусы № 207, 213, 266 будут ездить в обоих направлениях по ранее 
9 ноября 2018, 06:06
В Самаре без отопления остались 161 дом и 6 детсадов

В Самаре без отопления остались 161 дом и 6 детсадов

В пятницу, 9 ноября, в Октябрьском районе Самары произошла коммунальная авария - серьезный порыв на теплотрассе диаметром 700 мм в районе дома № 44 по улице Николая Панова. Прекратилась подача отопления в 161 жилой многоквартирный дом, 6 детских садов, 5 
9 ноября 2018, 05:51
В Самарской области во время взрыва боеприпаса были ранены четыре человека

В Самарской области во время взрыва боеприпаса были ранены четыре человека

В пятницу, 9 ноября, в результате взрыва боеприпаса в Самарской области были ранены четыре человека. По предварительным данным, это случилось во время утилизации снаряда на полигоне. При разгрузке один из боеприпасов внезапно сдетонировал. Пострадали четыре человека. Подробности уточняются.
 
Напомним, что это 
9 ноября 2018, 05:21
В Самаре 10 ноября перекроют дороги около стадиона

В Самаре 10 ноября перекроют дороги около стадиона

В субботу, 10 ноября, будет ограничено движение транспорта около стадиона «Самара Арена». Это будет сделано из-за проведения матча между «Крыльями Советов» и «Ахматом».
10 ноября с 15.00 до 23.00 запрещается движение по улицам Дальней, Арене 2018, 1-ой стадионной, по проездам № 
9 ноября 2018, 04:38
В очередях десятки людей: в Кировском районе отключили холодную воду

В очередях десятки людей: в Кировском районе отключили холодную воду

В четверг вечером, 8 ноября, с очередной коммунальной проблемой столкнулись жители Кировского района Самары. Как сообщили очевидцы «Терре», в пункты продажи воды в районе выстроились очереди из десятков человек. Холодной воды нет с 17:00, вероятная причина - авария на сетях. 
8 ноября 2018, 06:59
В Самаре 8 человек тушили обувной киоск

В Самаре 8 человек тушили обувной киоск

Поздно вечером во вторник, 6 ноября, произошел пожар в Промышленном районе Самары. В 23:39 на Московском шоссе загорелся обувной киоск, сообщили в региональном ГУ МЧС. Пожар распространился на 5 квадратных метров, на место событий выехали 8 сотрудников оперативного ведомства, которые 
7 ноября 2018, 09:46
В Самаре 33 человека тушили одноэтажку на Елизарова

В Самаре 33 человека тушили одноэтажку на Елизарова

В Самаре ночью произошел пожар в Кировском районе. В 03:21 загорелось здание на улице Елизарова. На площади 150 квадратных метров вспыхнул одноэтажный дом. На место событий выехали 33 сотрудника оперативного ведомства и восемь единиц техники. По информации регионального ГУ МЧС, 
6 ноября 2018, 10:04
Появилось видео с места взрыва дома в Самаре

Появилось видео с места взрыва дома в Самаре

CУ СК РФ по Самарской области уточнило данные по числу жертв в результате взрыва газа в одном из частных домов областной столицы. Инцидент унес жизнь только одного человека — мужчины. Также силовики предоставили видео с места трагедии.
 
Напомним, страшный взрыв бытового 
25 октября 2018, 07:48
Жуткие фото: взрыв газа превратил в груду камней дом и убил двух человек в Самаре

Жуткие фото: взрыв газа превратил в груду камней дом и убил двух человек в Самаре

В ночь на 25 октября в Самаре произошло крупное ЧП. В частном доме на улице Внутренний проезд в Железнодорожном районе города произошел сильнейший взрыв. Ударная волна оставила от постройки только груду кирпичей.

По информации СУ СК РФ по Самарской 
25 октября 2018, 06:32
Семьям погибших при взрыве сотрудников ПАО «Кузнецов» выплатят по 300 тысяч рублей

Семьям погибших при взрыве сотрудников ПАО «Кузнецов» выплатят по 300 тысяч рублей

Семьям работников ПАО «Кузнецов», погибших при взрыве на испытательном полигоне выплатят компенсации в размере 300 тысяч рублей. Соответствующее постановление правительства было принято 7 сентября.

Напомним, трагедия, унесшая жизни двоих человек, произошла 31 августа в Красноглинском районе города. Во время работ по 

7 сентября 2018, 04:05
К выяснению обстоятельств смертельного взрыва на ПАО «Кузнецов» подключились следователи

К выяснению обстоятельств смертельного взрыва на ПАО «Кузнецов» подключились следователи

Сотрудники регионального Следственного комитета приступили к проверке обстоятельств взрыва, в результате которого погибли двое специалистов ПАО «Кузнецов». По уточненной информации, ЧП случилось около 14:00 31 августа на территории испытательного полигона предприятия в поселке Прибрежный. Во время чистки кислородного резервуара там 

31 августа 2018, 03:09
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