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В Самаре возобновится движение автобусов по Заводскому шоссе
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9 ноября 2018, 06:06
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В Самаре без отопления остались 161 дом и 6 детсадов
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9 ноября 2018, 05:51
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В Самарской области во время взрыва боеприпаса были ранены четыре человека
В пятницу, 9 ноября, в результате взрыва боеприпаса в Самарской области были ранены четыре человека. По предварительным данным, это случилось во время утилизации снаряда на полигоне. При разгрузке один из боеприпасов внезапно сдетонировал. Пострадали четыре человека. Подробности уточняются.
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9 ноября 2018, 05:21
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В Самаре 10 ноября перекроют дороги около стадиона
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9 ноября 2018, 04:38
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В очередях десятки людей: в Кировском районе отключили холодную воду
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8 ноября 2018, 06:59
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В Самаре 8 человек тушили обувной киоск
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7 ноября 2018, 09:46
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В Самаре 33 человека тушили одноэтажку на Елизарова
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6 ноября 2018, 10:04
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Появилось видео с места взрыва дома в Самаре
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25 октября 2018, 07:48
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Жуткие фото: взрыв газа превратил в груду камней дом и убил двух человек в Самаре
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25 октября 2018, 06:32
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Семьям погибших при взрыве сотрудников ПАО «Кузнецов» выплатят по 300 тысяч рублей
Семьям работников ПАО «Кузнецов», погибших при взрыве на испытательном полигоне выплатят компенсации в размере 300 тысяч рублей. Соответствующее постановление правительства было принято 7 сентября.
Напомним, трагедия, унесшая жизни двоих человек, произошла 31 августа в Красноглинском районе города. Во время работ по …
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7 сентября 2018, 04:05
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К выяснению обстоятельств смертельного взрыва на ПАО «Кузнецов» подключились следователи
Сотрудники регионального Следственного комитета приступили к проверке обстоятельств взрыва, в результате которого погибли двое специалистов ПАО «Кузнецов». По уточненной информации, ЧП случилось около 14:00 31 августа на территории испытательного полигона предприятия в поселке Прибрежный. Во время чистки кислородного резервуара там …
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31 августа 2018, 03:09