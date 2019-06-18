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Материалы по теме:

Жителей Сызрани шокировала зеленая полоса вдоль берега реки Усы

Жителей Сызрани шокировала зеленая полоса вдоль берега реки Усы

Жителей Сызрани немало озадачила и напугала ядовито-зеленая полоса вдоль берега реки Усы. В минувшие выходные ее видели отдыхающие на Усе со стороны Муранского бора. Некоторые из них боялись заходить в воду, несмотря на хорошую погоду. По словам очевидцев, они не 
18 июня 2019, 11:57
В Самаре «Тойоту» отбросило на пешехода после ДТП

В Самаре «Тойоту» отбросило на пешехода после ДТП

В понедельник, 17 июня, в столице 63-го региона машина сбила пешехода после ДТП. Это случилось около десяти утра. 36-летняя автоледи ехала на своей «Ладе Приоре» по улице Свободы в направлении Кузнецкой. На перекрестке она не уступила дорогу иномарке «Тойота Камри», 
18 июня 2019, 11:05
В Сызрани побывала точная копия бронекатера 1938 года

В Сызрани побывала точная копия бронекатера 1938 года

Накануне в Сызрань прибыла точная копия БК-73 - военного бронекатера образца 1938 года, который вышел из Керчи и участвует в экспедиции-реконструкции «Ветер Победы-2019». Судно посетило несколько городов России. Экспедиция проходит по инициативе Общественного совета ГУ МВД РФ по Самарской области. 
18 июня 2019, 09:23
В Самаре в машине сотрудника УФСИН нашли марихуану

В Самаре в машине сотрудника УФСИН нашли марихуану

В столице 63-го региона возбуждено уголовное дело в отношении инспектора филиала по Промышленному району города Самары ФКУ УИИ УФСИН России. Этого человека подозревают в незаконном приобретении и хранении наркотиков. По версии следствия, 6 июня во время оперативных мероприятий, которые проводили 
18 июня 2019, 08:42
В Самарской области погиб водитель легковушки, которая столкнулась с деревом

В Самарской области погиб водитель легковушки, которая столкнулась с деревом

В понедельник, 17 июня, произошла смертельная авария в Шенталинском районе. В 19:30 легковой автомобиль столкнулся с деревом. По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, скончался 36-летний водитель. Сейчас ведется проверка, правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП.
 
18 июня 2019, 08:27
Смертельное ДТП под Тольятти: «Ларгус» столкнулся с машиной сопровождения дорожных служб

Смертельное ДТП под Тольятти: «Ларгус» столкнулся с машиной сопровождения дорожных служб

В понедельник, 17 июня, на 988 километре трассы М-5 «Урал» в районе Тольятти произошла трагедия. «Лада Ларгус» с номерами Тверской области врезалась в машину сопровождения дорожных служб -  полуприцеп. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области, водитель 
17 июня 2019, 10:16
В Волжском районе зафиксировали три ДТП с семью машинами

В Волжском районе зафиксировали три ДТП с семью машинами

В понедельник, 17 июня, на 3 километре самарской обводной дороги в Волжском районе случилось три ДТП. По информации регионального ГУ МВД России, в 07:40 столкнулись три иномарки - Ford C-MAX, Daewoo Nexia и Chevrolet Lacetti. Затем сотрудники Госавтоинспекции зафиксировали еще 
17 июня 2019, 04:48
В Самарской области в ДТП с двумя мотоциклами пострадала девушка-подросток

В Самарской области в ДТП с двумя мотоциклами пострадала девушка-подросток

В воскресенье, 16 июня, в Ставропольском районе произошла авария с двумя мотоциклами. Днем, в 15:05 33-летняя женщина, на которой был застегнутый мотошлем и защитная экипировка, ехала на своем мотоцикле по трассе М-5 «Урал» со стороны Жигулевска. Она направлялась в Сызрань, 
17 июня 2019, 03:24
В Зубчаниновке иномарка снесла металлический забор после ДТП

В Зубчаниновке иномарка снесла металлический забор после ДТП

В воскресенье, 16 июня, в 14:00 21-летний водитель иномарки Lifan ехал в поселке Зубчаниновка по улице Краснопресненской. На нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог он не выполнил требование дорожного знака 2.4 «Уступите дорогу» и его легковушка столкнулась с иномаркой Kia Rio, которая 
17 июня 2019, 12:51
В Чапаевске под колеса иномарки попал 7-летний велосипедист

В Чапаевске под колеса иномарки попал 7-летний велосипедист

В четверг, 13 июня, в Чапаевске сбили маленького велосипедиста. Вечером, в 20:10 68-летний мужчина направлялся на иномарке «Лифан» по внутридворовой территории улицы Пархоменко в сторону Щорса. По пути он наехал на семилетнего мальчика, который пересекал проезжую часть на велосипеде. Ребенок 
14 июня 2019, 04:04
В пожаре на Заводском шоссе в Самаре погиб мужчина

В пожаре на Заводском шоссе в Самаре погиб мужчина

В четверг, 13 июня, возник пожар на Заводском шоссе в Самаре. По словам очевидцев, горел склад макулатуры. В региональном ГУ МЧС уточнили, что дежурному сообщили о возгорании в 10:25. В здании №14а по Заводскому шоссе горела типографическая продукция на площади 
13 июня 2019, 12:56
В Самаре мотоциклист погиб в ДТП с Lada Granta

В Самаре мотоциклист погиб в ДТП с Lada Granta

В понедельник, 10 июня, в Красноглинском районе Самары произошла смертельная авария. В 14:00 на пересечении Волжского шоссе и улицы Сергея Лазо столкнулись Lada Granta и мотоцикл. Молодой человек, который управлял байком, погиб на месте, а водитель легковушки — 37-летняя женщина 
10 июня 2019, 04:38
В Самарской области в ДТП 3 человека погибли и 4 - пострадали

В Самарской области в ДТП 3 человека погибли и 4 - пострадали

В пятницу, 7 июня, в Самарской области случилась страшная авария на трассе. В 06:55 на 1028 километре федеральной автодороги М-5 в Красноярском районе столкнулись легковой автомобиль и грузовик. По предварительным данным,  травмы получили семь человек, трое пострадавших погибли. В обстоятельствах 
7 июня 2019, 09:06
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