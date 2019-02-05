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«Бункер S» Эфир передачи от 05.02.2019  
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Материалы по теме:

В Самаре Гелендваген застрял на трамвайных путях на Ново-Садовой

В Самаре Гелендваген застрял на трамвайных путях на Ново-Садовой

Вот вторник днем, 5 февраля, в Самаре неожиданно встало движение трамваев по направлению к Постникову оврагу. На трамвайных путях в районе пересечения Ново-Садовой и проспекта Ленина застрял Mercedes-Benz G-Сlass. Интересно, что рельсы, на которых завяз в снегу Гелендваген, обособлены, заезд 
5 февраля 2019, 04:57
Школы в Самарской области закроют на карантин

Школы в Самарской области закроют на карантин

Эпидемический порог превышен уже в 43 российских регионах. Самая сложная ситуация в Бурятии, Алтайском крае, Якутии, Хакасии, Карелии и Свердловской области. Чтобы остановить распространение инфекции, по всей стране закрыты две с половиной тысячи школ и сотни детских садов, так как 

5 февраля 2019, 04:40
«Крылья Советов» готовятся к игре с сербским «Партизаном»

«Крылья Советов» готовятся к игре с сербским «Партизаном»

Футболисты самарских «Крыльев Советов» готовятся к контрольному матчу с одним из флагманов сербского футбола, белградским «Партизаном». Игра запланирована на среду, 6 февраля. Накануне спортсмены провели очередную тренировку на зимнем сборе в турецком Белеке. Как пояснили представители команды, в ней приняли 
5 февраля 2019, 03:59
Тольяттинка обманом получила косметику на 600 тысяч рублей

Тольяттинка обманом получила косметику на 600 тысяч рублей

В Тольятти завели уголовное дело по статье «Мошенничество» в отношении местной жительницы. К полицейским обратился представитель одной из косметических компаний. Он рассказал, что уже два года работает с этой женщиной и поставляет ей косметику для перепродажи. Первоначально сотрудничество было взаимовыгодным, 
5 февраля 2019, 03:05
В Самаре под колеса иномарки на «зебре» попала 17-летняя девушка

В Самаре под колеса иномарки на «зебре» попала 17-летняя девушка

В понедельник, 4 февраля, участницей ДТП в Самаре оказалась 18-летняя девушка. Авария произошла в Железнодорожном районе. В 18:30 45-летний мужчина ехал на иномарке Honda Pilot по улице Революционной в направлении Гагарина. По пути он сбил 17-летнюю девушку, которая пересекала проезжую 
5 февраля 2019, 01:57
В Самарской области два человека скончались после гриппа

В Самарской области два человека скончались после гриппа

За прошлую неделю в Самарской области от осложнений после перенесенного гриппа погибли два человека. Всего же с 14 по 20 января зарегистрировали 9727 случаев ОРВИ и гриппа, в том числе 4964 - в Самаре. Несмотря на эти цифры, на 22 
23 января 2019, 12:39
В 7 самарских школах ввели карантин

В 7 самарских школах ввели карантин

В Самарской области растёт заболеваемость гриппом и ОРВИ. Эпидемический порог не превышен пока в нашем регионе, но к этому все идёт. Сейчас эпидпорог превышен в 13 областях страны, в том числе и в соседнем Татарстане. Если сравнивать с результатами прошлой 
22 января 2019, 01:49
Нашли свиной и гонконгский грипп: с начала января заразились 6,8 тысяч самарцев

Нашли свиной и гонконгский грипп: с начала января заразились 6,8 тысяч самарцев

За неделю, с 31 декабря по 6 января, в Самарской области зафиксировали 6881 случай ОРВИ и гриппа, в том числе 4161 - в областной столице. По данным на 9 января, заболеваемость пока находится на неэпидемическом уровне. Для определения видов вирусов, 
11 января 2019, 01:24
В Самарской области заразились ОРВИ и гриппом 9,7 тысячи человек

В Самарской области заразились ОРВИ и гриппом 9,7 тысячи человек

За прошлую неделю, с 10 по 16 декабря гриппом и ОРВИ заболели в Самарской области более 9,7 тысячи человек. Причем 4,7 тысячи из них - жители губернской столицы. Если сравнивать с результатами предыдущей недели, заболеваемость осталась практически на том же 
20 декабря 2018, 04:00
За неделю в Самарской области 8,5 тысяч человек заразились ОРВИ и гриппом

За неделю в Самарской области 8,5 тысяч человек заразились ОРВИ и гриппом

За прошлую неделю, с 17 по 23 сентября, в Самарской области зарегистрировали 8547 случаев ОРВИ и гриппа. В областной столице заболели 4025 человек. Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, сейчас заболеваемость ОРВИ и гриппом находится на неэпидемическом уровне, но количество 
26 сентября 2018, 01:34
В шести районах Самарской области купировали очаги птичьего гриппа

В шести районах Самарской области купировали очаги птичьего гриппа

В шести населенных пунктах Самарской области нашли птичий грипп. Как рассказали в региональном Россельхознадзоре, по результатам исследований Самарской областной ветеринарной лаборатории, «установлено присутствие РНК вируса гриппа типа А в патологическом материале домашней птицы».

Зараженные пернатые проживали в селе Пензино, 
23 июля 2018, 12:41
Как находить опасную еду и болезни через смартфон, придумали ученые в Самаре

Как находить опасную еду и болезни через смартфон, придумали ученые в Самаре

В Самаре ученые создали устройство, которое поможет выявлять опасную для здоровья еду и 
15 марта 2018, 11:09
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