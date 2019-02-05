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В Самаре Гелендваген застрял на трамвайных путях на Ново-Садовой
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5 февраля 2019, 04:57
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Школы в Самарской области закроют на карантин
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5 февраля 2019, 04:40
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«Крылья Советов» готовятся к игре с сербским «Партизаном»
Футболисты самарских «Крыльев Советов» готовятся к контрольному матчу с одним из флагманов сербского футбола, белградским «Партизаном». Игра запланирована на среду, 6 февраля. Накануне спортсмены провели очередную тренировку на зимнем сборе в турецком Белеке. Как пояснили представители команды, в ней приняли …
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5 февраля 2019, 03:59
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Тольяттинка обманом получила косметику на 600 тысяч рублей
В Тольятти завели уголовное дело по статье «Мошенничество» в отношении местной жительницы. К полицейским обратился представитель одной из косметических компаний. Он рассказал, что уже два года работает с этой женщиной и поставляет ей косметику для перепродажи. Первоначально сотрудничество было взаимовыгодным, …
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5 февраля 2019, 03:05
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В Самаре под колеса иномарки на «зебре» попала 17-летняя девушка
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5 февраля 2019, 01:57
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В Самарской области два человека скончались после гриппа
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23 января 2019, 12:39
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В 7 самарских школах ввели карантин
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22 января 2019, 01:49
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Нашли свиной и гонконгский грипп: с начала января заразились 6,8 тысяч самарцев
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11 января 2019, 01:24
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В Самарской области заразились ОРВИ и гриппом 9,7 тысячи человек
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20 декабря 2018, 04:00
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За неделю в Самарской области 8,5 тысяч человек заразились ОРВИ и гриппом
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26 сентября 2018, 01:34
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В шести районах Самарской области купировали очаги птичьего гриппа
В шести населенных пунктах Самарской области нашли птичий грипп. Как рассказали в региональном Россельхознадзоре, по результатам исследований Самарской областной ветеринарной лаборатории, «установлено присутствие РНК вируса гриппа типа А в патологическом материале домашней птицы».
Зараженные пернатые проживали в селе Пензино, …
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23 июля 2018, 12:41
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Как находить опасную еду и болезни через смартфон, придумали ученые в Самаре
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15 марта 2018, 11:09
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