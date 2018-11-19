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В Самаре школу № 81 закрыли на карантин из-за отравления 13 детей
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19 ноября 2018, 05:41
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До конца года в Самаре должен заработать новый детсад в Волгаре
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19 ноября 2018, 05:17
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В Самарской области камеры на дорогах снизили аварийность на 50%
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19 ноября 2018, 04:34
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В Самаре сменились руководитель аппарата администрации и глава дептранса
В понедельник, 19 ноября, на совещании в администрации областной столицы анонсировали ряд новых кадровых рокировок. Руководителем аппарата администрации стала Елена Москвичева. Она более 15 лет находится на муниципальной службе, ранее занималась развитием системы образования в районе, а затем была заместителем …
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19 ноября 2018, 03:02
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Пьяный самарец попал в ДТП на служебной «ГАЗели»
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19 ноября 2018, 02:27
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В Самарской области Lada Priora врезалась в фуру: погиб водитель
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19 ноября 2018, 08:33
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Автоледи с ребенком вылетела с дороги в Красноярском районе из-за того, что села за руль пьяной
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18 ноября 2018, 05:02