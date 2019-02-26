В самарской Губдуме предложили принимать в школы детей с непостоянной регистрацией во вторую очередь. В настоящее время в Самаре наблюдается проблема с зачислением в первые классы по временной прописке. В части районов города не хватает мест в школах. Поэтому родители стараются попасть в образовательные учреждения, расположенные на другой территории. Для этого ребенка временно прописывают рядом с нужной школой. В результате детям, которые действительно живут на прикрепленном участке, может не хватить места в классе - их приходится отдавать в учреждения, расположенные подальше от дома. В некоторых школах доля временщиков достигает 30 процентов. Для решения проблемы депутаты намерены привлекать правоохранительные органы, а также обратиться в Госдуму для внесения соответствующих поправок в законодательство.
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