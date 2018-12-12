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«Бункер S» Эфир передачи от 11.12.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 11.12.2018 
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Материалы по теме:

Самарцам предлагают выбрать лучшего игрока «Крыльев Советов»

Самарцам предлагают выбрать лучшего игрока «Крыльев Советов»

Жителям Самарской области предложили поучаствовать в голосовании по выбору лучшего игрока «Крыльев Советов». Оно стартовало на портале онлайн-референдумов «Вместе».
 
- Для самарцев футбол всегда был и остается на особом месте, поэтому клуб «Крылья Советов» по показателю средней посещаемости домашних матчей занимает 
12 декабря 2018, 02:29
Главой Жигулевска хотят стать пятеро мужчин и гламурная домохозяйка

Главой Жигулевска хотят стать пятеро мужчин и гламурная домохозяйка

Уже в четверг, 13 декабря, будут подведены итоги конкурса по выбору нового главы Жигулевска. Пока на это кресло претендуют шесть кандидатов, прием документов завершился накануне. Напомним, что должность стала вакантной после отставки Владимира Классена, занимавшего ее с 2013 года. Свой 
12 декабря 2018, 01:16
Пострадали 6 человек: в Тольятти столкнулись иномарки

Пострадали 6 человек: в Тольятти столкнулись иномарки

Во вторник, 11 декабря, произошла крупная автоавария в Тольятти. В 7:40 47-летний водитель иномарки Nissan Note ехал по улице Борковской со стороны Коммунальной в направлении Южного шоссе. В районе дома № 43 по Борковской автомобилист выдвинулся на встречную полосу, где 
12 декабря 2018, 12:44
В Самаре «счастливчик» на «одиннадцатой» врезался в тепловоз

В Самаре «счастливчик» на «одиннадцатой» врезался в тепловоз

В среду утром, 12 декабря, на пересечении улицы Ветлянской с проспектом Кирова, на участке неподалеку от автозаправочной станции произошла нестандартная авария. «Одиннадцатая» въехала в тепловоз. Судя по фото с места событий, которые очевидец выложил в группе «ДТП Самара», машина получила 
12 декабря 2018, 12:08
В Сызрани «десятка» протаранила дорожное ограждение

В Сызрани «десятка» протаранила дорожное ограждение

Во вторник, 11 декабря, в Сызрани произошла дорожная авария около поворота под мосты на улице Декабристов, напротив недостроенной соборной мечети. Легковушка ВАЗ-2110 врезалась в металлическое ограждение проезжей части. Известно, что машина получила механические повреждения в передней части кузова. На месте 
12 декабря 2018, 08:40
Жесткое ДТП в Тольятти: четыре человека попали в больницу

Жесткое ДТП в Тольятти: четыре человека попали в больницу

Во вторник утром, 11 декабря, в Тольятти произошла серьезная авария с пострадавшими. Спасатели выезжали на улицу Борковскую, где столкнулись иномарки Nissan и Kia. По словам директора «Центра гражданской защиты г. о. Тольятти» Андрея Дербенева, после столкновения легковушек в салоне оказался 
11 декабря 2018, 12:20
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