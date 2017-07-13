Сегодня в программе «Первые лица» на телеканале «ТЕРРА РЕН ТВ»:

Как изменилось налоговое законодательство в 2017 году? Как будут меняться правил расчета пени за несвоевременную уплату налогов?

Об этом и многом другом в программе «Первые лица» рассказала заместитель руководителя Управления ФНС России …