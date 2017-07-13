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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 11 июля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 6 июля 2017г 
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Reuters узнало о нежелании миллиардеров платить налоги в России

Reuters узнало о нежелании миллиардеров платить налоги в России

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По словам экспертов, в настоящее время значительная часть российских активов принадлежит бизнесменам, большую часть времени проживающих за 

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Руководитель дачного кооператива попытался занизить размер налогов и попал за решетку

Октябрьский районный суд Самары признал виновным руководителя дачного кооператива «Удачный» Игоря Бородулина  в покушении на мошенничество и даче взятки. В 2014-ом году по его приказу в налоговую декларацию внесли ложные сведения о расходах кооператива. Вписали в документ фиктивный договор подряда. 

31 мая 2017, 05:49
Анонс программы «Первые лица» 16 марта

Анонс программы «Первые лица» 16 марта

Сегодня в программе «Первые лица» на телеканале «ТЕРРА РЕН ТВ»:

Как изменилось налоговое законодательство в 2017 году? Как будут меняться правил расчета пени за несвоевременную уплату налогов?

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«Самара-Авто» и налоговики продолжают судебные тяжбы

Продолжается судебный спор компании «Самара-Авто» и инспекции Федеральной налоговой службы по Кировскому району Самары. Фискальное ведомство обжаловало в Одиннадцатом апелляционном арбитражном суде решение областного арбитража.

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Самарские налоговики отчитались о рекордном увеличении сборов

Самарские налоговики отчитались о рекордном увеличении сборов. Они выросли на 60% с начала года по сравнению с первыми двумя месяцами 16-го. Это в первую очередь акцизы, НДС, а также налог на доходы физических лиц. В частности, доходы от НДФЛ превысили 

9 марта 2017, 03:58
Каждый четвертый житель Самарской области не платит имущественные налоги

Каждый четвертый житель Самарской области не платит имущественные налоги

В 2016 году в Самарской губернии извещение о необходимости погасить долги по имущественным налогам получили 430 тысяч жителей. Это каждый четвертый взрослый. За недвижимость, землю и транспорт они задолжали 1 миллиард 300 миллионов рублей. Эти деньги должны были попасть в 

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В рейтинг богатейших людей мира вошли 15 россиян

В рейтинг богатейших людей мира вошли 15 россиян

Пятнадцать наших сограждан попали в список из 200 миллиардеров, приводимый агентством "Блумберг".
По версии агентства, наиболее высокая позиция в рейтинге среди россиян принадлежит владельцу холдинга "Интеррос" и гендиректору "Норильского Никеля" Владимиру Потанину. В перечне он находится на 56-й строке, а 

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Российские миллиардеры за два дня потеряли 10 млрд долларов

Российские миллиардеры за два дня потеряли 10 млрд долларов

Двадцатка богатейших жителей Российской Федерации за двое суток обеднела на 10 млрд долларов. Произошло это из-за девальвации рубля и того, что Центральный банк повысил ключевую ставку до 17%. Такие данные опубликовал Bloomberg Billionaires Index. Всего в текущем году российские миллиардеры 

17 декабря 2014, 10:17
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