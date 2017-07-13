Двое жителей Самарской области заявили личный доход за 2016 год в сумме свыше миллиарда рублей. Отметим, что два года назад миллиардеров в губернии не оказалось, хотя в 2014-м их было сразу 11. В понедельник, 17 июля, истекает срок уплаты налога на доходы физических лиц для тех, кто обязан подавать декларацию. Это индивидуальные предприниматели, а также те, кто продал недвижимость или транспортное средство, которыми владел более трех лет. Реализовал долю в уставном капитале или ценные бумаги. Граждане, сдающие в аренду любую собственность. Победители лотерей и те, кто получил дорогие подарки. Подробности – в выпуске новостей на телеканале «ТЕРРА – РЕН ТВ» в 18:45.
|
Спрятал 20 миллионов: на директора «Тольяттинской птицефабрики» завели уголовное дело
Директор «Тольяттинской птицефабрики» пойдет под суд. Его дело уже передано на рассмотрение служителям Фемиды Ставропольского района отделом следственного управления Следственного комитета по Жигулевску. Как говорится в сообщении ведомства, в 2015-м году обвиняемый не перечислил в бюджет более 19 миллионов 729 …
|
29 июня 2017, 03:23
|
Пьющие самарцы обогатили бюджет на 11 миллиардов рублей
|
29 июня 2017, 12:56
|
Reuters узнало о нежелании миллиардеров платить налоги в России
Третья часть самых состоятельных бизнесменов за последние три года покинули РФ, чтобы не раскрывать свои активы в офшорах. Об этом рассказывает агентство Reuters.
|
7 июня 2017, 12:18
|
Руководитель дачного кооператива попытался занизить размер налогов и попал за решетку
Октябрьский районный суд Самары признал виновным руководителя дачного кооператива «Удачный» Игоря Бородулина в покушении на мошенничество и даче взятки. В 2014-ом году по его приказу в налоговую декларацию внесли ложные сведения о расходах кооператива. Вписали в документ фиктивный договор подряда. …
|
31 мая 2017, 05:49
|
Анонс программы «Первые лица» 16 марта
Сегодня в программе «Первые лица» на телеканале «ТЕРРА РЕН ТВ»:
Как изменилось налоговое законодательство в 2017 году? Как будут меняться правил расчета пени за несвоевременную уплату налогов?
Об этом и многом другом в программе «Первые лица» рассказала заместитель руководителя Управления ФНС России …
|
16 марта 2017, 04:23
|
«Самара-Авто» и налоговики продолжают судебные тяжбы
Продолжается судебный спор компании «Самара-Авто» и инспекции Федеральной налоговой службы по Кировскому району Самары. Фискальное ведомство обжаловало в Одиннадцатом апелляционном арбитражном суде решение областного арбитража.
Как уже сообщала «ТЕРРА», предприниматели просили признать недействительным вынесенное в мае прошлого года решение ФНС о …
|
16 марта 2017, 11:51
|
Самарские налоговики отчитались о рекордном увеличении сборов
|
9 марта 2017, 03:58
|
Каждый четвертый житель Самарской области не платит имущественные налоги
|
8 февраля 2017, 03:13
|
В рейтинг богатейших людей мира вошли 15 россиян
Пятнадцать наших сограждан попали в список из 200 миллиардеров, приводимый агентством "Блумберг".
|
3 июня 2016, 11:52
|
Российские миллиардеры за два дня потеряли 10 млрд долларов
|
17 декабря 2014, 10:17