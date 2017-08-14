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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 8 августа 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 14 августа 2017г 
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Материалы по теме:

В Волжском районе столкнулись

В Волжском районе столкнулись "десятка" и "Субару": пострадали шесть человек

Вчера, 12 августа, в Волжском районе произошло серьезное ДТП.

По предварительной версии сотрудников полиции, 26-летний водитель «ВАЗ 2110», двигаясь по автодороге Самара-Волгоград, на 18 километре столкнулся со стоящей на обочине автомашиной «Субару».

В результате пострадали водитель «ВАЗ 2110» 
13 августа 2017, 03:17
Дом сгорел дотла: В Сызрани на пожаре погибли подросток и пенсионер

Дом сгорел дотла: В Сызрани на пожаре погибли подросток и пенсионер

Сегодня, 12 августа, в Сызрани случился крупный пожар в одном из частных домов.

Как передает ГУ МЧС по Самарской области, тревожный звонок на пульт дежурного поступил в 4:44. Во втором Монтерском переулке горел дом. Пламя охватило территорию площадью 100 
12 августа 2017, 03:51
В Самаре на Советской иномарка протаранила трамвай №25

В Самаре на Советской иномарка протаранила трамвай №25

Сегодня, 12 августа, утром в Самаре на пересечении улиц Советской и Нагорной произошло ДТП. Иномарка врезалась в трамвай 25-го маршрута, тем самым почти полностью остановив движение транспорта на этом участке, пишут в паблике Новости Самары - Самара life
  
12 августа 2017, 02:41
Самарец на Porche Cayenne насмерть сбил женщину и скрылся

Самарец на Porche Cayenne насмерть сбил женщину и скрылся

Вчера, 11 августа, в Самаре произошло ДТП со смертельным исходом. Как сообщают очевидцы в группе «ЧП Самара Тольятти», инцидент случился около 23:00 на улице Стара-Загора, рядом с кинотеатра «Шипка».
 
Автомобиль Porche Cayenne сбил на проезжей части женщину, после 
12 августа 2017, 01:24
Кровь на асфальте: В Самарской области в ДТП за 7 месяцев погибли 180 человек

Кровь на асфальте: В Самарской области в ДТП за 7 месяцев погибли 180 человек

В этом году в Самарской области число дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими снизилось на 7%. По числу погибших - на 25%, раненых в ДТП было меньше на 4%. Всего за 7 месяцев зарегистрировано почти 2000 аварий, в которых погибли 180 человек 

11 августа 2017, 04:55
Жуткое ДТП с тольяттинским автобусом: водитель умер, пассажиры ранены

Жуткое ДТП с тольяттинским автобусом: водитель умер, пассажиры ранены

В среду, 9 августа, примерно в 8 часов утра в Тольятти произошло ДТП с пассажирским автобусом. По предварительным данным, один человек погиб, еще несколько ранены.

Авария произошла на улице Северной. «Паз» съехал в кювет и воткнулся в световую опору. 
9 августа 2017, 11:12
Под Самарой «девяносто девятая» улетела с дороги и перевернулась, есть жертва

Под Самарой «девяносто девятая» улетела с дороги и перевернулась, есть жертва

В ночь на вторник, 8 августа, под Самарой произошло смертельное ДТП. Автомобиль «ВАЗ-21099» улетел с дороги и перевернулся.

Авария случилась около часа ночи на 23 километре трассы Самара – Бугуруслан. По данным полиции, автомобилем управлял 32-летний водитель. Он ехал в направлении 

8 августа 2017, 09:19
7-летний ребенок погиб при пожаре под Тольятти

7-летний ребенок погиб при пожаре под Тольятти

Инцидент произошел в ночь с 5 на 6 августа на территории СНТ «Кировское» в селе Нижнее Санчелеево Ставропольского района.
 
Площадь возгорания составила 250 квадратных метров. На тушение выезжали 10 пожарных на трех единицах спецтехники. Пожар удалось локализовать в 3:38, 
6 августа 2017, 01:21
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