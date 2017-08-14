Самарские полицейские устанавливают автомобилиста, который насмерть сбил 78-летнюю пенсионерку и скрылся с места ДТП. Трагедия произошла ночью 13 августа на территории Борского района. Женщину обнаружили на улице Большая Дорога в селе Богдановка. Пострадавшая умерла до прибытия бригады скорой помощи.
По предварительным данным силовиков, виновник ДТП ехал со стороны поселка Новый Кутулук. Предположительно, он управлял автомобилем марки «ВАЗ». После наезда на пешехода, водитель уехал, не оказав пострадавшей первую помощь.
Свидетелей аварии просят звонить в полицию по телефонам: (84667) 2-13-80 (дежурная часть ОП №46 МО МВД России «Богатовский») или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).
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