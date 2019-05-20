В ДТП в Тольятти пострадал годовалый мальчик, которого перевозили без автокресла … В Автограде произошла авария, в которой по вине взрослых пострадал маленький ребенок. Как сообщили в отделе ГИБДД У МВД России по г. Тольятти, примерно в 19:00 21 мая водитель автомобиля «Лада Калина» ехал по Южному шоссе в районе дома №