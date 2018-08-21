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Программа «Новости Самара» на «ТЕРРЕ»: главные темы
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21 августа 2018, 06:14
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Улицу Строителей в Самаре перекрыли до 7 сентября
В областной столице перекрыли еще одну дорогу. На этот раз ограничили движение по улице Строителей от Республиканской до проспекта Металлургов. Как пояснили в горадминистрации, улицу перекрывают, чтобы обеспечить безопасность движения, ведь на этом участке будут строить водопроводную сеть, а затем …
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21 августа 2018, 05:37
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25-летнюю авиадебоширку из Самары сняли с рейса в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге завели административное производство в отношении авиадебошира. Как ни удивительно, на борту самолета хулиганила дама - жительница Самары. 25-летняя девушка была доставлена в дежурную часть с борта воздушного судна, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
К полицейским, …
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21 августа 2018, 05:14
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Байкер без прав столкнулся с Chevrolet в Самарской области
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21 августа 2018, 01:09
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Автобус сбил девушку, стоявшую на тротуаре в Самаре
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21 августа 2018, 01:07
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10-летняя девочка и двое взрослых пострадали в массовом ДТП на Московском шоссе в Самаре
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21 августа 2018, 08:49
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На Солнечной в Самаре «двенадцатую» смял КАМАЗ
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20 августа 2018, 02:26
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Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"
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13 августа 2018, 11:37