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Самарец погасил долг за «коммуналку» ради кухонного гарнитура
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12 марта 2019, 02:43
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Эксперты ожидают бум оспаривания размеров кадастровой стоимости квартир
В 2019 году эксперты ожидают бум оспаривания размеров кадастровой стоимости объектов недвижимости. Такова оценка старшего партнёра адвокатского бюро RBL Дениса Герасимова. Напомним, последний раз ее пересмотр происходил в 2013 году. Между тем сейчас средний размер кадастровой стоимости в Самарской области, …
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12 марта 2019, 02:31
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Мужчина, которого сбил поезд в Сызрани, убирал снег с путей
Стали известны детали трагедии на железной дороге в Сызрани, которая произошла во вторник утром,12 марта. В дежурную часть Сызранского линейного отдела в 08:47 позвонила дежурная центрального парка станции Сызрань-1. Женщина рассказала, что машинист пассажирского проезда «Москва-Самара» на 966 километре …
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12 марта 2019, 01:54
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В Самаре перекрыли Ставропольскую
С 12:00 вторника, 12 марта, в областной столице закрыто движение по улице Ставропольской. По данным «РКС-Самара», с 11:50 12 марта дорогу по улице Ставропольской от Ново-Вокзальной до улицы Александра Матросова полностью перекрыли из-за ремонтно-восстановительных работ в колодце. Движение транспорта по …
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12 марта 2019, 01:26
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В Сызрани пассажирский поезд «Москва - Самара» сбил насмерть мужчину
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12 марта 2019, 11:17
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В Самаре обещают в течение месяца восстановить крыши домов, пострадавших от снега
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11 марта 2019, 07:57
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В Самарской области на трассе столкнулись вазовские легковушки: пострадала шестилетняя девочка
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11 марта 2019, 02:23
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В Самарской области расследуют причины смерти двухмесячного ребенка в Сызрани
В Самарской области специалисты будут разбираться в причинах гибели двухмесячного малыша. Трагедия произошла в Новокашпирском - одном из районов Сызрани в ночь на субботу, 9 марта. Правоохранители выясняют причины смерти ребенка, назначена судебно-медицинская экспертиза. Напомним, что в прошлом году в …
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11 марта 2019, 12:11
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В Самарской области могут пересмотреть тарифы на вывоз мусора
Министерство ЖКХ Самарской области заявило о возможном пересмотре тарифов на вывоз мусора. Ведомство собирается провести расчеты по загрузке контейнерных площадок в зависимости от времени года. Контролировать деятельность единого регоператора будут по ГЛОНАСС. Напомним, в регионе с 1 января текущего года …
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7 марта 2019, 10:46
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Сотрудники Минтруда рассказали, почему рухнул башенный кран в Самаре
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7 марта 2019, 11:43
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93 человека тушили пластиковые отходы в районе завода Тарасова в Самаре
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3 марта 2019, 08:24
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В 2021 году полигоны размещения ТКО исчерпают свою вместимость
Недавно президент Российской Федерации Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию. Помимо прочего, он затронул тему обращения с коммунальными отходами.
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25 февраля 2019, 06:01
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В Самаре только в одном месте утилизируют ртутные лампы и градусники
Ежемесячно на единственное в Самаре специализированное предприятие по переработке бытовых ртутьсодержащих отходов привозится порядка 30 тысяч ламп и термометров. По оценкам экспертов, для столицы 63-го региона это менее трети от всех отслуживших свой срок опасных изделий, что сопоставимо с общероссийскими …
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21 февраля 2019, 11:40
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В Самаре водитель мусоровоза жестоко наказал любителя неправильной парковки
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23 февраля 2018, 06:24
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В Самаре на Галактионовской мусоровоз разнёс остановку и уехал
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12 марта 2017, 05:47
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В Новокуйбышевске перевернулся мусоровоз: один человек погиб (есть фото)
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24 февраля 2017, 01:30
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В Самаре в промоину в асфальте провалился мусоровоз
Сегодня, 5 октября, в Самаре произошел прорыв водовода. В промоину в асфальте провалился мусоровоз, передает портал «ProГород – Самара». По словам очевидцев, все началось с того, что из колодца забил гейзер. «Асфальт буквально смывает под напором воды», -
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5 октября 2016, 11:27
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