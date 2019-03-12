В Самаре в промоину в асфальте провалился мусоровоз … Сегодня, 5 октября, в Самаре произошел прорыв водовода. В промоину в асфальте провалился мусоровоз, передает портал «ProГород – Самара». По словам очевидцев, все началось с того, что из колодца забил гейзер. «Асфальт буквально смывает под напором воды», -