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В Сызрани по ночам рвут зубы в гинекологии, а СКС избавляется от уличных водозаборных колонок. Девятки яиц стали нормой, а самарские чиновники предлагают гражданам худеть. Самые яркие новости региона – весело и со смыслом. 
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Цифры. Эфир передачи от 11.03.2019 
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Материалы по теме:

Самарец погасил долг за «коммуналку» ради кухонного гарнитура

Самарец погасил долг за «коммуналку» ради кухонного гарнитура

Самарец едва не лишился кухонного гарнитура из-за долгов за коммунальные услуги. Судебные приставы завели два исполнительных производства на жителя Кошкинского района. Мужчина долгое время не перечислял деньги за коммунальные услуги, и его долг составил 45 тысяч рублей. Хотя в отношении 
12 марта 2019, 02:43
Эксперты ожидают бум оспаривания размеров кадастровой стоимости квартир

Эксперты ожидают бум оспаривания размеров кадастровой стоимости квартир

В 2019 году эксперты ожидают бум оспаривания размеров кадастровой стоимости объектов недвижимости. Такова оценка старшего партнёра адвокатского бюро RBL Дениса Герасимова. Напомним, последний раз ее пересмотр происходил в 2013 году. Между тем сейчас средний размер кадастровой стоимости в Самарской области, 
12 марта 2019, 02:31
Мужчина, которого сбил поезд в Сызрани, убирал снег с путей

Мужчина, которого сбил поезд в Сызрани, убирал снег с путей

Стали известны детали трагедии на железной дороге в Сызрани, которая произошла во вторник утром,12 марта. В дежурную часть Сызранского линейного отдела в 08:47 позвонила дежурная центрального парка станции Сызрань-1. Женщина рассказала, что машинист пассажирского проезда «Москва-Самара» на 966 километре 
12 марта 2019, 01:54
В Самаре перекрыли Ставропольскую

В Самаре перекрыли Ставропольскую

С 12:00 вторника, 12 марта, в областной столице закрыто движение по улице Ставропольской. По данным «РКС-Самара», с 11:50 12 марта дорогу по улице Ставропольской от Ново-Вокзальной до улицы Александра Матросова полностью перекрыли из-за ремонтно-восстановительных работ в колодце. Движение транспорта по 
12 марта 2019, 01:26
В Сызрани пассажирский поезд «Москва - Самара» сбил насмерть мужчину

В Сызрани пассажирский поезд «Москва - Самара» сбил насмерть мужчину

Во вторник утром, 12 марта, в Сызрани произошел смертельный случай на железной дороге. Примерно в девять часов утра в районе улицы Декабристов, неподалеку от платформы «966 километр» поезд травмировал человека. По словам источника, мужчина переходил железнодорожные пути около «горбатого» моста 
12 марта 2019, 11:17
В Самаре обещают в течение месяца восстановить крыши домов, пострадавших от снега

В Самаре обещают в течение месяца восстановить крыши домов, пострадавших от снега

Кровли домов в Самаре, которые пострадали после обильных снегопадов, обещают восстановить в течение месяца. Такие сроки были озвучены на совещании в мэрии под председательством главы Самары Елены Лапушкиной. Напомним, что этой зимой из-за несвоевременной расчистки крыш от снега в областной 
11 марта 2019, 07:57
В Самарской области на трассе столкнулись вазовские легковушки: пострадала шестилетняя девочка

В Самарской области на трассе столкнулись вазовские легковушки: пострадала шестилетняя девочка

В воскресенье, 10 марта, произошла крупная авария с пострадавшими в Волжском районе. В 08:05 29-летний водитель ехал на ВАЗ 2170 по автодороге «Самара — Бугуруслан - поселок Петра Дубрава» в направлении поселка Стройкерамика. Во время обгона он столкнулся с автомобилем 
11 марта 2019, 02:23
В Самарской области расследуют причины смерти двухмесячного ребенка в Сызрани

В Самарской области расследуют причины смерти двухмесячного ребенка в Сызрани

В Самарской области специалисты будут разбираться в причинах гибели двухмесячного малыша. Трагедия произошла в Новокашпирском - одном из районов Сызрани в ночь на субботу, 9 марта. Правоохранители выясняют причины смерти ребенка, назначена судебно-медицинская экспертиза. Напомним, что в прошлом году в 
11 марта 2019, 12:11
В Самарской области могут пересмотреть тарифы на вывоз мусора

В Самарской области могут пересмотреть тарифы на вывоз мусора

Министерство ЖКХ Самарской области заявило о возможном пересмотре тарифов на вывоз мусора. Ведомство собирается провести расчеты по загрузке контейнерных площадок в зависимости от времени года. Контролировать деятельность единого регоператора будут по ГЛОНАСС. Напомним, в регионе с 1 января текущего года 
7 марта 2019, 10:46
Сотрудники Минтруда рассказали, почему рухнул башенный кран в Самаре

Сотрудники Минтруда рассказали, почему рухнул башенный кран в Самаре

В министерстве труда, занятости и миграционной политики Самарской области рассказали о причинах падения башенного крана на стройплощадке на проспекте Карла Маркса. Напомним, что ЧП случилось 24 октября прошлого года. Строительный башенный кран упал на стройплощадку и пустырь неподалеку, задел две 
7 марта 2019, 11:43
93 человека тушили пластиковые отходы в районе завода Тарасова в Самаре

93 человека тушили пластиковые отходы в районе завода Тарасова в Самаре

В субботу вечером, 2 марта, на улице Ново-Садовой, 311 в Промышленном районе областной столицы тушили пожар. Он произошел неподалеку от завода имени А.М. Тарасова. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, сообщение о возгорании поступило в 20:20. На место событий выехали 
3 марта 2019, 08:24
В 2021 году полигоны размещения ТКО исчерпают свою вместимость

В 2021 году полигоны размещения ТКО исчерпают свою вместимость

Недавно президент Российской Федерации Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию. Помимо прочего, он затронул тему обращения с коммунальными отходами.

«Многие полигоны переполнены, десятилетиями скапливались там отходы, - напомнил глава государства. - Надо сформировать цивилизованную, безопасную систему обращения с отходами, 

25 февраля 2019, 06:01
В Самаре только в одном месте утилизируют ртутные лампы и градусники

В Самаре только в одном месте утилизируют ртутные лампы и градусники

Ежемесячно на единственное в Самаре специализированное предприятие по переработке бытовых ртутьсодержащих отходов привозится порядка 30 тысяч ламп и термометров. По оценкам экспертов, для столицы 63-го региона это менее трети от всех отслуживших свой срок опасных изделий, что сопоставимо с общероссийскими 
21 февраля 2019, 11:40
В Самаре водитель мусоровоза жестоко наказал любителя неправильной парковки

В Самаре водитель мусоровоза жестоко наказал любителя неправильной парковки

Не стоит портить отношения с водителями мусоровозов! Себе дороже! Иначе это может закончиться весьма плачевно, пишет Прогород. На днях в Самаре всю силу негодования одного из сотрудников коммунальных служб испытал на себе водитель иномарки. Он раз за разом парковал свое 
23 февраля 2018, 06:24
В Самаре на Галактионовской мусоровоз разнёс остановку и уехал

В Самаре на Галактионовской мусоровоз разнёс остановку и уехал

Вчера, 11 марта, вечером на улице Галактионовской, рядом с площадью Куйбышева произошло ДТП. Как передает ПрогородСамара, там мусоровоз протаранил остановку, в результате чего у последней «повылетали» все стёкла. По словам одного из очевидцев, выезжая со двора грузовик зацепил павильон трамвайной 
12 марта 2017, 05:47
В Новокуйбышевске перевернулся мусоровоз: один человек погиб (есть фото)

В Новокуйбышевске перевернулся мусоровоз: один человек погиб (есть фото)

50-летний водитель мусоровоза Scania не справился с управлением, попал в занос и влетел в световую опору по ходу движения.
24 февраля 2017, 01:30
В Самаре в промоину в асфальте провалился мусоровоз

В Самаре в промоину в асфальте провалился мусоровоз

Сегодня, 5 октября, в Самаре произошел прорыв водовода. В промоину в асфальте провалился мусоровоз, передает портал «ProГород – Самара». По словам очевидцев, все началось с того, что из колодца забил гейзер. «Асфальт буквально смывает под напором воды», -
5 октября 2016, 11:27
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