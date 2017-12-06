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В Самаре до 17 декабря перекрыли участок улицы Рабочей
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6 декабря 2017, 09:22
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Самару из-за снега сковали 10-балльные пробки
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5 декабря 2017, 05:49
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Снег с федеральных дорог в Самарской области убирают 180 единиц техники
Снег с федеральных дорог на территории Самарской области убирают 180 единиц техники.
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5 декабря 2017, 04:47
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В Самаре пошел снег: встали трамваи и перевернулся «КамАЗ»
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5 декабря 2017, 01:58
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МЧС предупредило об ухудшении погодных условий в Самарской области
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4 декабря 2017, 05:16
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Появилась новая дата, когда в Самаре откроют участок Ново-Садовой
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4 декабря 2017, 04:01
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В Самарской области с 23 ноября изменилось движение по М-5
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23 ноября 2017, 08:04
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Участок Ново-Садовой в Самаре не успевают открыть до декабря
В Самаре участок Ново-Садовой не успевают открыть до зимы. Движение транспорта от Первомайской до Полевой откроют не раньше 1 декабря. Такая информация опубликована представителем министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области в социальной сети Twitter.
«Об открытии движения сообщим …
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23 ноября 2017, 03:07
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Мост через Волгу на М-5 в Самарской области откроют досрочно
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22 ноября 2017, 03:02
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Водитель Granta погиб в ДТП с 4 грузовиками на М-5 у Сызрани
В пятницу, 17 ноября, в Самарской области на территории Сызранского района произошло массовое ДТП. На 865 километре трассы М-5 столкнулись 4 грузовика и Lada Granta, сообщила поисково-спасательная служба Самарской области.
«В результате столкновения кузов автомобиля «Лада Гранта» получил значительные …
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17 ноября 2017, 09:23
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Три фуры столкнулись и перекрыли трассу М-5 под Самарой
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9 сентября 2017, 07:19