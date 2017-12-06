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«Бункер S» Эфир передачи от 5 декабря 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 5 декабря 2017г 
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Материалы по теме:

В Самаре до 17 декабря перекрыли участок улицы Рабочей

В Самаре до 17 декабря перекрыли участок улицы Рабочей

В Самаре до конца следующей недели перекрыли участок улицы Рабочей. Ограничено движение транспорта. Это связано с прокладкой водопроводных и канализационных труб, пояснили в мэрии. Чиновники предоставили схему участка, где проводятся работы. Самарских 
6 декабря 2017, 09:22
Самару из-за снега сковали 10-балльные пробки

Самару из-за снега сковали 10-балльные пробки

Двухдневный снегопад и колебания температуры воздуха то в минус, то в плюс спровоцировали снежные заносы на дорогах и гололед, число ДТП растет в геометрической прогрессии. Из-за этого Самара второй день стоит в многочасовых пробках, сегодня они уже достигли 10 баллов. 

5 декабря 2017, 05:49
Снег с федеральных дорог в Самарской области убирают 180 единиц техники

Снег с федеральных дорог в Самарской области убирают 180 единиц техники

Снег с федеральных дорог на территории Самарской области убирают 180 единиц техники.
 
«Дорожное покрытие обрабатывается противогололедными материалами, организована работа аварийных бригад. Последствия неблагоприятных погодных условий устраняют до 180 единиц дорожной техники. По окончании снегопада техника продолжит работать в усиленном 

5 декабря 2017, 04:47
В Самаре пошел снег: встали трамваи и перевернулся «КамАЗ»

В Самаре пошел снег: встали трамваи и перевернулся «КамАЗ»

В Самаре пошел снег. Во вторник, 5 декабря, в социальных сетях появились сообщения о ДТП и пробках на дорогах. Так, на проспекте Масленникова перевернулся «КамАЗ». На проспекте Ленина произошло массовое ДТП – столкнулись четыре автомобиля. Утром трамваи встали на Ново-Садовой 
5 декабря 2017, 01:58
МЧС предупредило об ухудшении погодных условий в Самарской области

МЧС предупредило об ухудшении погодных условий в Самарской области

МЧС распространило сообщение об ухудшении погодных условий в Самарской области.
 
«С 19 часов 4 декабря до 19 часов 5 декабря прогнозируются осадки, местами сильные в виде снега и мокрого снега, туман, гололед. Будьте осторожны», - предупредило ведомство.
 
Напомним, 
4 декабря 2017, 05:16
Появилась новая дата, когда в Самаре откроют участок Ново-Садовой

Появилась новая дата, когда в Самаре откроют участок Ново-Садовой

Появилась новая дата, когда в Самаре предполагается открыть движение транспорта по улице Ново-Садовой. Речь идет об участке от Первомайской до Полевой. Проезд там закрыт уже несколько лет в связи с работами по строительству метро. Предполагаемую дату открытия назвал источник в 
4 декабря 2017, 04:01
В Самарской области с 23 ноября изменилось движение по М-5

В Самарской области с 23 ноября изменилось движение по М-5

С 23 ноября изменилось движение по участку дороги М-5 в Самарской области. Это связано с открытием после ремонта моста через Волгу по плотине Жигулевской ГЭС.  Речь идет об участке от 943 километра до 972 километра трассы М-5 «Урал». Там с 
23 ноября 2017, 08:04
Участок Ново-Садовой в Самаре не успевают открыть до декабря

Участок Ново-Садовой в Самаре не успевают открыть до декабря

В Самаре участок Ново-Садовой не успевают открыть до зимы. Движение транспорта от Первомайской до Полевой откроют не раньше 1 декабря. Такая информация опубликована представителем министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области в социальной сети Twitter.

«Об открытии движения сообщим 
23 ноября 2017, 03:07
Мост через Волгу на М-5 в Самарской области откроют досрочно

Мост через Волгу на М-5 в Самарской области откроют досрочно

23 ноября после ремонта откроют мост через Волгу на 970-м километре автомобильной дороги М-5 «Урал», соединяющей Жигулевск и Тольятти.
22 ноября 2017, 03:02
Водитель Granta погиб в ДТП с 4 грузовиками на М-5 у Сызрани

Водитель Granta погиб в ДТП с 4 грузовиками на М-5 у Сызрани

В пятницу, 17 ноября, в Самарской области на территории Сызранского района произошло массовое ДТП. На 865 километре трассы М-5 столкнулись 4 грузовика и Lada Granta, сообщила поисково-спасательная служба Самарской области.

«В результате столкновения кузов автомобиля «Лада Гранта» получил значительные 
17 ноября 2017, 09:23
Три фуры столкнулись и перекрыли трассу М-5 под Самарой

Три фуры столкнулись и перекрыли трассу М-5 под Самарой

В пятницу, 8 сентября, под Самарой на трассе М-5 столкнулись три фуры. В результате ДТП движение на 1094-м километре дороги оказалось перекрыто.

По сообщению полиции, авария произошла примерно в четыре часа дня. По предварительной версии, водитель большегруза «МАЗ», ехавший 
9 сентября 2017, 07:19
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