В Самаре до 17 декабря перекрыли участок улицы Рабочей В Самаре до конца следующей недели перекрыли участок улицы Рабочей. Ограничено движение транспорта. Это связано с прокладкой водопроводных и канализационных труб, пояснили в мэрии. Чиновники предоставили схему участка, где проводятся работы. Самарских … В Самаре до конца следующей недели перекрыли участок улицы Рабочей. Ограничено движение транспорта. Это связано с прокладкой водопроводных и канализационных труб, пояснили в мэрии. Чиновники предоставили схему участка, где проводятся работы. Самарских