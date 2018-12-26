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Пешком быстрее: снегопад спровоцировал на дорогах коллапс Самары и 10-балльные пробки
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26 декабря 2018, 06:16
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В блогах: на площади в Новокуйбышевске установили псевдодеда и псевдовнучку
Повеселила читателей в "Фейсбуке" самарчанка Юлия Сафанова. Она показала, каких колоритных Деда Мороза и Снегурочку установили на площади возле елки в Новокуйбышевске. "Теперь весь город в потрясении, - утверждает девушка. - Сказочные персонажи навевают страх на малолетних горожан, а …
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26 декабря 2018, 05:23
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В блогах: в Самаре на 37-м маршруте пустили "Новогодний автобус желаний"
Новогоднюю тему продолжает и самарский городской перевозчик "СамараАвтоГаз". Компания поведала в "Твиттере", что сегодня на одном из маршрутов предприятия вышел в рейс «Новогодний автобус желаний». Вместе с пассажирами в автобусе - Дед Мороз и Снегурочка. Они будут дарить горожанам …
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26 декабря 2018, 05:12
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Квитки за электричество самарцам доставят позже обычного
Стало известно, что квитанции для оплаты электроэнергии за декабрь жителям Самарской области принесут позже обычного - после 9 января следующего года. Сроки сдвинулись из-за новогодних праздников, отметили в ПАО «Самараэнерго». Между тем это будут последние квитки, которые население будет оплачивать …
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26 декабря 2018, 04:17
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В Самаре «маршрутка» сбила на «зебре» двух женщин
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26 декабря 2018, 03:10
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В Самаре за сутки вывезли на полигоны 3,8 тысячи тонн снега
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24 декабря 2018, 05:34
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В Самаре снег в понедельник убирают 300 человек и 168 машин
В ближайшие дни, до четверга включительно, продлится снегопад в Самаре. Как сообщили синоптики, будет облачно, обещают небольшой и умеренный, местами сильный снег, метель. В дневные часы специалисты Приволжского УГМС прогнозируют от - 5 до - 13 градусов по Цельсию. …
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24 декабря 2018, 02:13
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Снегопад, метель и сильный ветер: синоптики рассказали о погоде в Самарской области
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24 декабря 2018, 08:40
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На дорогах Самарской области могут появиться «весы» для грузовиков
1 ноября губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел встречу с начальником главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Михаилом Черниковым. В числе прочих вопросов стороны обсудили поддержание федеральных трасс в регионе в нормативном состоянии. Очень много проблем тут …
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2 ноября 2018, 11:01
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«Спасти не удалось»: под Самарой грузовик Mercedes врезался в КАМАЗ
Полицейские выясняют подробности смертельной аварии, в которой погиб 52-летний мужчина. ДТП случилось во вторник, 7 августа, в 12:25 на трассе М-5 «Урал». По информации регионального ГУ МВД, большегруз иностранного производства Mercedes-Benz Actros 184 под управлением 52-летнего шофера ехал в составе …
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8 августа 2018, 01:58
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В Самарской области отменили ограничения для грузовиков
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2 августа 2018, 09:22
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Видео: грузовик МАЗ протаранил в Сызрани дорожное ограждение
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1 августа 2018, 05:15