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«Бункер S» Эфир передачи от 25.12.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 25.12.2018 
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Материалы по теме:

Пешком быстрее: снегопад спровоцировал на дорогах коллапс Самары и 10-балльные пробки

Пешком быстрее: снегопад спровоцировал на дорогах коллапс Самары и 10-балльные пробки

Под конец рабочего дня Самару окончательно сковали пробки. В начале седьмого часа вечера сервис «Яндекс.Пробки» оценил загруженность городских дорог в 10 баллов из 10 возможных. «Робот» считает, что передвигаться пешком сейчас будет быстрее.

Напомним, в последние два дня Самару накрыли снегопады. 

26 декабря 2018, 06:16
В блогах: на площади в Новокуйбышевске установили псевдодеда и псевдовнучку

В блогах: на площади в Новокуйбышевске установили псевдодеда и псевдовнучку

Повеселила читателей в "Фейсбуке" самарчанка Юлия Сафанова. Она показала, каких колоритных Деда Мороза и Снегурочку установили на площади возле елки в Новокуйбышевске. "Теперь весь город в потрясении, - утверждает девушка. - Сказочные персонажи навевают страх на малолетних горожан, а 
26 декабря 2018, 05:23
В блогах: в Самаре на 37-м маршруте пустили

В блогах: в Самаре на 37-м маршруте пустили "Новогодний автобус желаний"

Новогоднюю тему продолжает и самарский городской перевозчик "СамараАвтоГаз". Компания поведала в "Твиттере", что сегодня на одном из маршрутов предприятия вышел в рейс «Новогодний автобус желаний». Вместе с пассажирами в автобусе - Дед Мороз и Снегурочка. Они будут дарить горожанам 
26 декабря 2018, 05:12
Квитки за электричество самарцам доставят позже обычного

Квитки за электричество самарцам доставят позже обычного

Стало известно, что квитанции для оплаты электроэнергии за декабрь жителям Самарской области принесут позже обычного - после 9 января следующего года. Сроки сдвинулись из-за новогодних праздников, отметили в ПАО «Самараэнерго». Между тем это будут последние квитки, которые население будет оплачивать 
26 декабря 2018, 04:17
В Самаре «маршрутка» сбила на «зебре» двух женщин

В Самаре «маршрутка» сбила на «зебре» двух женщин

Во вторник, 25 декабря, в областной столице произошла авария, в которой пострадали двое пешеходов. 29-летний водитель маршрутного автобуса, следующего по маршруту № 96, ехал по дублеру Московского шоссе. Когда он направлялся со стороны Ракитовского шоссе в сторону улицы Дальней, то 
26 декабря 2018, 03:10
В Самаре за сутки вывезли на полигоны 3,8 тысячи тонн снега

В Самаре за сутки вывезли на полигоны 3,8 тысячи тонн снега

Самарские коммунальщики ликвидируют последствия снегопада: в минувшие сутки город убирали 360 единиц техники и 292 рабочих. За 24 часа на полигоны вывезли 3,8 тысячи тонн снега, а с начала сезона — 67,3 тысяч тонн. Дневная смена 23 декабря работала до 
24 декабря 2018, 05:34
В Самаре снег в понедельник убирают 300 человек и 168 машин

В Самаре снег в понедельник убирают 300 человек и 168 машин

В ближайшие дни, до четверга включительно, продлится снегопад в Самаре. Как сообщили синоптики, будет облачно, обещают небольшой и умеренный, местами сильный снег, метель. В дневные часы специалисты Приволжского УГМС прогнозируют от - 5 до - 13 градусов по Цельсию. 
24 декабря 2018, 02:13
Снегопад, метель и сильный ветер: синоптики рассказали о погоде в Самарской области

Снегопад, метель и сильный ветер: синоптики рассказали о погоде в Самарской области

Новая рабочая неделя в Самарской области началась со снегопада, метели, сильного ветра. В понедельник, 24 декабря, днем будут небольшой и умеренный, местами сильный снег и метель, а также юго-восточный ветер со скоростью 7-12 м/с, местами его порывы могут достигать 15-20 
24 декабря 2018, 08:40
На дорогах Самарской области могут появиться «весы» для грузовиков

На дорогах Самарской области могут появиться «весы» для грузовиков

1 ноября губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел встречу с начальником главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Михаилом Черниковым. В числе прочих вопросов стороны обсудили поддержание федеральных трасс в регионе в нормативном состоянии. Очень много проблем тут 

2 ноября 2018, 11:01
«Спасти не удалось»: под Самарой грузовик Mercedes врезался в КАМАЗ

«Спасти не удалось»: под Самарой грузовик Mercedes врезался в КАМАЗ

Полицейские выясняют подробности смертельной аварии, в которой погиб 52-летний мужчина. ДТП случилось во вторник, 7 августа, в 12:25 на трассе М-5 «Урал». По информации регионального ГУ МВД, большегруз иностранного производства Mercedes-Benz Actros 184 под управлением 52-летнего шофера ехал в составе 
8 августа 2018, 01:58
В Самарской области отменили ограничения для грузовиков

В Самарской области отменили ограничения для грузовиков

Со среды, 1 августа, в Самарской области отменили временное ограничение на проезд большегрузов. Напомним, что оно действовало в утренние и вечерние часы на участке автомобильной дороги М-5 «Урал» от Сызрани до населенного пункта Зеленовка (с 890 по 981 км), сообщили 
2 августа 2018, 09:22
Видео: грузовик МАЗ протаранил в Сызрани дорожное ограждение

Видео: грузовик МАЗ протаранил в Сызрани дорожное ограждение

В среду, 1 августа, в районе автозаправки на улице Котовского в Сызрани случилось ДТП. МАЗ врезался в металлическое ограждение, которое располагается вдоль проезжей части. В этот момент водитель большегруза направлялся в сторону выезда из города. Как рассказали очевидцы, перед грузовиком 
1 августа 2018, 05:15
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