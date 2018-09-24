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Официально прекращены полномочия спикера Самарской губдумы
В понедельник, 24 сентября, депутаты Самарской губернской думы официально приняли документ о досрочном прекращении полномочий председателя областного парламента Виктора Сазонова. Он возглавлял его на протяжении 17 лет, с 2001 года. Напомним, что политик скончался после продолжительной болезни и в субботу, …
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24 сентября 2018, 12:54
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Дмитрий Азаров раскритиковал подготовку к отопительному сезону в Самарской области
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24 сентября 2018, 12:10
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Депутат рассказал, сколько получают уборщицы в Самарской губдуме
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24 сентября 2018, 11:54
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Самарская губдума рассмотрит законопроект о сокращении числа вице-губернаторов
Всего через несколько минут Самарская губернская дума обсудит законопроект, внесённый губернатором Дмитрием Азаровым. Он касается штатных изменений в системе исполнительной власти. По предварительным данным, изменится функционал министерств. Минэкономразвития больше не будет заниматься вопросами торговли. Эти полномочия отдадут новому Министерству промышленности.
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24 сентября 2018, 11:05