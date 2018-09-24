Депутат рассказал, сколько получают уборщицы в Самарской губдуме Сколько получают уборщицы в региональном парламенте? Как рассказал во время заседания Самарской губернской думы депутат Михаил Матвеев, когда с 1 января 2019 года будет повышен МРОТ, 34 штатных сотрудника губдумы будут получать ниже прожиточного минимума. Если конечно, им не индексируют …