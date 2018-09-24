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Материалы по теме:

Официально прекращены полномочия спикера Самарской губдумы

Официально прекращены полномочия спикера Самарской губдумы

В понедельник, 24 сентября, депутаты Самарской губернской думы официально приняли документ о досрочном прекращении полномочий председателя областного парламента Виктора Сазонова. Он возглавлял его на протяжении 17 лет, с 2001 года. Напомним, что политик скончался после продолжительной болезни и в субботу, 
24 сентября 2018, 12:54
Дмитрий Азаров раскритиковал подготовку к отопительному сезону в Самарской области

Дмитрий Азаров раскритиковал подготовку к отопительному сезону в Самарской области

513,6 млн направят в Самарской области на обеспечение бесперебойной работы газо- и водоснабжения и подготовку комплекса ЖКХ к осенне-зимнему периоду в этом году. Решение было принято на заседании Самарской губернской думы. Ключевым вопросом повестки сегодня было внесение изменений в закон 
24 сентября 2018, 12:10
Депутат рассказал, сколько получают уборщицы в Самарской губдуме

Депутат рассказал, сколько получают уборщицы в Самарской губдуме

Сколько получают уборщицы в региональном парламенте? Как рассказал во время заседания Самарской губернской думы депутат Михаил Матвеев, когда с 1 января 2019 года будет повышен МРОТ, 34 штатных сотрудника губдумы будут получать ниже прожиточного минимума. Если конечно, им не индексируют 
24 сентября 2018, 11:54
Самарская губдума рассмотрит законопроект о сокращении числа вице-губернаторов

Самарская губдума рассмотрит законопроект о сокращении числа вице-губернаторов

Всего через несколько минут Самарская губернская дума обсудит законопроект, внесённый губернатором Дмитрием Азаровым. Он касается штатных изменений в системе исполнительной власти. По предварительным данным, изменится функционал министерств. Минэкономразвития больше не будет заниматься вопросами торговли. Эти полномочия отдадут новому Министерству промышленности. 
Кроме 
24 сентября 2018, 11:05
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