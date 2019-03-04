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Возмущение женщин-военнослужащих: 23 февраля их не поздравляют, а мужикам даже интимные танцы дарят! Возвращение медвытрезвителей и ограничение работы супермаркетов в выходные. Обо всем этом и не только – весело и со смыслом. 
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Материалы по теме:

Жителя Сызрани будут судить за убийство трех кабанов

Жителя Сызрани будут судить за убийство трех кабанов

В суд в Самарской области направили уголовное дело в отношении 54-летнего жителя Сызрани. Его обвиняют в незаконной охоте с применением механического транспортного средства с причинением особо крупного ущерба. По версии следствия, этот мужчина в ночь с 9 на 10 января 
4 марта 2019, 05:31
В Самаре адвокат бывшего майора ФСБ умер во время заседания суда

В Самаре адвокат бывшего майора ФСБ умер во время заседания суда

В понедельник, 4 марта, заседание Самарского гарнизонного суда по делу бывшего майора ФСБ Сергея Абрамова внезапно прервала трагедия - умер его адвокат Владимир Гапонов. Защитник успел выступить, а во время допроса потерпевшего почувствовал себя плохо. Сотрудники суда и адвокат потерпевшего 
4 марта 2019, 05:18
С улиц Самары за эту зиму вывезли 765 000 тонн снега

С улиц Самары за эту зиму вывезли 765 000 тонн снега

С улиц, дорог, парков, скверов и набережной Самары за эту зиму коммунальщики вывезли 765 000 тонн снега. В прошлом году за этот же период убрали только 500 000 тонн. В понедельник, 4 марта, такие цифры озвучили на еженедельном совещании в 
4 марта 2019, 04:55
«Только ведра подставляй»: в самарском театре «Камерная сцена» протекла отремонтированная крыша

«Только ведра подставляй»: в самарском театре «Камерная сцена» протекла отремонтированная крыша

Второй раз за этот год у самарского театра драмы «Камерная сцена» протекла крыша. В здании на улице Некрасовской повсюду течет вода, сотрудникам только и остается, что подставлять ведра для воды, капающей с потолка и стен. На видео, снятом в театре, 
4 марта 2019, 04:35
Более 20 человек убил торнадо в США

Более 20 человек убил торнадо в США

В воскресенье, 3 марта стихия нанесла сильнейший удар по американскому штату Алабама. По нему прокатились два торнадо. В результате непогоды погибли более 20 человек. Еще 40 человек получили ранения. Угроза образования новых вихрей сохраняется.

Как сообщает «Российская газета»
4 марта 2019, 02:09
В Сызрани рухнул балкон многоквартирного жилого дома

В Сызрани рухнул балкон многоквартирного жилого дома

Жители Сызрани активно обсуждают в соцсетях новость - в доме № 8 по улице Астраханской рухнул балкон. На снимке, размещенном очевидцем в группе New - Сызрань, видно, что балкон второго этажа «приземлился» прямо в сугроб. Он не был застеклен, 
4 марта 2019, 09:35
Ну вот, опять… В Тольятти снег проломил крышу дома

Ну вот, опять… В Тольятти снег проломил крышу дома

Как пишут очевидцы в соцсетях, под тяжестью снега вчера, 2 марта, вечером проломилась крыша дома №81 по улице Коммунистической в Комсомольском районе Тольятти.
 
Управляющей компании, которая раньше «положила болт» на кровлю, теперь пришлось звать на помощь промышленных альпинистов. Не 

3 марта 2019, 06:02
В Новокуйбышевске рабочий при очистке крыши от снега поскользнулся и повис на карнизе

В Новокуйбышевске рабочий при очистке крыши от снега поскользнулся и повис на карнизе

Едва не закончилась трагедией очистка крыши от снега и наледи на одном из домов в Новокуйбышевске. Там чудом не сорвался вниз сотрудник управляющей компании.
 
Как передает gorodnsk63.ru, инцидент случился вчера, 1 марта, днем на улице Зои Космодемьянской. Рабочий 
2 марта 2019, 02:45
От белочки до стриптиза. Горячая десятка новостей недели

От белочки до стриптиза. Горячая десятка новостей недели

Наступившая весна продолжает расходовать снежные запасы ушедшей зимы. Потому вновь рушатся крыши и происходят страшные ДТП. Но все же наибольший интерес у читателей портала телерадиокомпании «Терра» вызвали другие новости.
 
Сызрань. Монгора и сосновый бор, в котором 
2 марта 2019, 10:09
Новая ведущая программы

Новая ведущая программы "Прогноз погоды" Ирина Заридянская: Ждите метель и гололед. ВИДЕО

В ближайшие сутки, до 19:00 субботы, 2 марта, в Самарской области прогнозируют облачную погоду, снег и мокрый снег, местами сильный, слабую метель и гололед. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 7-12 м/с. В ночные часы температура воздуха составит 0, -5 
1 марта 2019, 10:42
В Самаре проверили, как дворы расчищаются от снега

В Самаре проверили, как дворы расчищаются от снега

В Самаре продолжаются работы по расчистке города от снежных заносов. По словам представителей властей областного центра, системное проведение работ крайне важно из-за того, что нынешняя зима выдалась крайне обильной на осадки. Только в феврале этого года количество осадков на треть 

28 февраля 2019, 10:19
Небольшой снег и морозы: какая погода будет в Самарской области в ближайшие дни

Небольшой снег и морозы: какая погода будет в Самарской области в ближайшие дни

В начале новой рабочей недели на погоду в Самарской области будет влиять область повышенного атмосферного давления. Сохранится морозная погода, существенные осадки не прогнозируют. В понедельник, 25 февраля, облачно, в большинстве районов небольшой снег. Температура воздуха составит -5, -10. В ночь 
25 февраля 2019, 09:02
В Самаре за эту зиму выпало 176% от нормы снега

В Самаре за эту зиму выпало 176% от нормы снега

Зима 2018-2019 бьет рекорды по количеству осадков: сейчас выпало уже 176% от нормы. Такие данные были озвучены на еженедельном совещании в мэрии Самары. По словам директора МП «Благоустройство» Евгения Садовникова, улично-дорожную сеть в городе ежедневно убирают сотни единиц спецтехники и 
29 января 2019, 10:51
Спасатели рассказали, где в Самарской области самый тонкий лед

Спасатели рассказали, где в Самарской области самый тонкий лед

Спасатели замерили толщину льда на Волге в Самарской области и предупреждают жителей, что сейчас выходить на лед опасно. В нескольких районах возникли промоины, покрытие стало слоистым. Например, толщина льда на Красной Глинке всего лишь 5 см, в фарватере нашли промоины. 
11 января 2019, 08:27
Местами до -28: Морозы «задержатся» в Самарской области до пятницы

Местами до -28: Морозы «задержатся» в Самарской области до пятницы

В Самарской области морозы продержатся до пятницы, 11 января. По прогнозу синоптиков, на погоду будет влиять поле повышенного атмосферного давления. Ожидается сухая морозная погода со слабым ветром, в отдельных районах по ночам будет до -28 градусов. 
 
В ночи на четверг и 
9 января 2019, 06:03
В Самарской области в ближайшие три дня обещают снег

В Самарской области в ближайшие три дня обещают снег

В начале новой рабочей недели на погоду в Самарской области будет влиять скандинавский антициклон. До среды, 21 ноября, метеорологи прогнозируют местами осадки в виде снега и потепление.

В понедельник, 19 ноября, ожидается переменная облачность, местами небольшой снег. Будет дуть 
19 ноября 2018, 09:34
До среды в Самарской области области обещают до + 26

До среды в Самарской области области обещают до + 26

В первой половине  новой рабочей недели в Самарской области будет довольно тепло и без существенных осадков. Однако, календарная осень уже чувствуется - по ночам столбик термометра будет опускаться местами до 5 градусов тепла. 
 
В ночь на вторник и среду, 4 и 
3 сентября 2018, 11:26
Синоптики рассказали, какая погода будет на выходных в Самаре

Синоптики рассказали, какая погода будет на выходных в Самаре

В конце рабочей недели территория Самарской области окажется под влиянием холодного атмосферного фронта. Он принесет с собой кратковременные дожди и грозы, температура воздуха снизится и станет более комфортной. Как сообщили в Приволжском УГМС, неустойчивая погода «оккупирует» область до конца 
5 июля 2018, 03:08
Из-за ливней в центре Великобритании началось наводнение

Из-за ливней в центре Великобритании началось наводнение

В центральных районах Англии после проливных дождей наблюдается наводнение. От разгула стихии пострадали Нортгемптоншир и Уэст-Мидлендс. В Бирмингеме затопило многие дороги и возник транспортный коллапс. Уровень воды в центре города поднялся до 1,5 метра. По подсчетам синоптиков, за час в 
28 мая 2018, 07:10
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