|
Жителя Сызрани будут судить за убийство трех кабанов
|
4 марта 2019, 05:31
|
В Самаре адвокат бывшего майора ФСБ умер во время заседания суда
|
4 марта 2019, 05:18
|
С улиц Самары за эту зиму вывезли 765 000 тонн снега
|
4 марта 2019, 04:55
|
«Только ведра подставляй»: в самарском театре «Камерная сцена» протекла отремонтированная крыша
|
4 марта 2019, 04:35
|
Более 20 человек убил торнадо в США
В воскресенье, 3 марта стихия нанесла сильнейший удар по американскому штату Алабама. По нему прокатились два торнадо. В результате непогоды погибли более 20 человек. Еще 40 человек получили ранения. Угроза образования новых вихрей сохраняется.
Как сообщает «Российская газета», …
|
4 марта 2019, 02:09
|
В Сызрани рухнул балкон многоквартирного жилого дома
Жители Сызрани активно обсуждают в соцсетях новость - в доме № 8 по улице Астраханской рухнул балкон. На снимке, размещенном очевидцем в группе New - Сызрань, видно, что балкон второго этажа «приземлился» прямо в сугроб. Он не был застеклен, …
|
4 марта 2019, 09:35
|
Ну вот, опять… В Тольятти снег проломил крышу дома
|
3 марта 2019, 06:02
|
В Новокуйбышевске рабочий при очистке крыши от снега поскользнулся и повис на карнизе
Едва не закончилась трагедией очистка крыши от снега и наледи на одном из домов в Новокуйбышевске. Там чудом не сорвался вниз сотрудник управляющей компании.
Как передает gorodnsk63.ru, инцидент случился вчера, 1 марта, днем на улице Зои Космодемьянской. Рабочий …
|
2 марта 2019, 02:45
|
От белочки до стриптиза. Горячая десятка новостей недели
Наступившая весна продолжает расходовать снежные запасы ушедшей зимы. Потому вновь рушатся крыши и происходят страшные ДТП. Но все же наибольший интерес у читателей портала телерадиокомпании «Терра» вызвали другие новости.
Сызрань. Монгора и сосновый бор, в котором …
|
2 марта 2019, 10:09
|
Новая ведущая программы "Прогноз погоды" Ирина Заридянская: Ждите метель и гололед. ВИДЕО
|
1 марта 2019, 10:42
|
В Самаре проверили, как дворы расчищаются от снега
|
28 февраля 2019, 10:19
|
Небольшой снег и морозы: какая погода будет в Самарской области в ближайшие дни
В начале новой рабочей недели на погоду в Самарской области будет влиять область повышенного атмосферного давления. Сохранится морозная погода, существенные осадки не прогнозируют. В понедельник, 25 февраля, облачно, в большинстве районов небольшой снег. Температура воздуха составит -5, -10. В ночь …
|
25 февраля 2019, 09:02
|
В Самаре за эту зиму выпало 176% от нормы снега
|
29 января 2019, 10:51
|
Спасатели рассказали, где в Самарской области самый тонкий лед
|
11 января 2019, 08:27
|
Местами до -28: Морозы «задержатся» в Самарской области до пятницы
|
9 января 2019, 06:03
|
В Самарской области в ближайшие три дня обещают снег
|
19 ноября 2018, 09:34
|
До среды в Самарской области области обещают до + 26
|
3 сентября 2018, 11:26
|
Синоптики рассказали, какая погода будет на выходных в Самаре
В конце рабочей недели территория Самарской области окажется под влиянием холодного атмосферного фронта. Он принесет с собой кратковременные дожди и грозы, температура воздуха снизится и станет более комфортной. Как сообщили в Приволжском УГМС, неустойчивая погода «оккупирует» область до конца …
|
5 июля 2018, 03:08
|
Из-за ливней в центре Великобритании началось наводнение
|
28 мая 2018, 07:10
Мы Вам перезвоним!