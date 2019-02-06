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«Бункер S» Эфир передачи от 05.02.2019  
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Материалы по теме:

Шестиполосное движение по Фрунзенскому мосту запустят в сентябре

Шестиполосное движение по Фрунзенскому мосту запустят в сентябре

Шестиполосное движение транспорта по Фрунзенскому мосту в Самаре планируется пустить уже в сентябре этого года. Как сообщили в мэрии Самары, строительство моста ведется опережающими темпами. 

- Длина моста 667 метров, а вся протяженность строящегося участка - с учетом съездов и 
6 февраля 2019, 05:51
Самарскую область накроет шквальный ветер до 20 м/с

Самарскую область накроет шквальный ветер до 20 м/с

В ближайшие сутки в Самарской области синоптики обещают ухудшение погоды: ожидаются порывы ветра до 20 м/с. С вечера среды, 6 февраля, до 19:00 7 февраля в регионе будет облачно, местами пройдет небольшой и умеренный снег, метель, на дорогах снежные заносы. 
6 февраля 2019, 05:09
В блогах. Пример бесстрашного

В блогах. Пример бесстрашного "раздолбайства": работа без страховки на самарской крыше

Самарец Андрей Соколов показал в "Фейсбуке" пример бесстрашного "раздолбайства" - работу без страховки на крыше. "И это наблюдается не первый раз. Правый пристегнут, левый - нет. И где все эти "хомячки" из Роструда, проверяющие безопасность офисной работы с компьютерами и 
6 февраля 2019, 04:43
В Самарской области пенсионерка заблудилась и провела 17 часов на морозе

В Самарской области пенсионерка заблудилась и провела 17 часов на морозе

В Самарской области почти сутки искали пенсионерку, которая заблудилась. 75-летняя жительница села Новая Орлянка отправилась в соседнее село Нероновка в магазин. Но, когда она возвращалась обратно, по пути ее застала сильная метель и пожилая женщина потеряла ориентиры. Это неудивительно - 
6 февраля 2019, 04:24
В Самаре выберут новых членов молодежного правительства

В Самаре выберут новых членов молодежного правительства

В Самарской области стартовал конкурс по формированию молодежного правительства региона 5 созыва. Принять участие в нем могут молодые люди от 18 до 25 лет. Для этого необходимо подать заявку и подготовить свой социально значимый проект. Прием заявок продлится до 24 
6 февраля 2019, 03:16
В Самаре трамвай сошел с рельсов на Чернореченской

В Самаре трамвай сошел с рельсов на Чернореченской

В среду днем, 6 февраля, напротив дома № 69 по улице Чернореченской сошел с рельсов трамвай. Он следовал по маршруту № 3 «Хлебная площадь - Юнгородок». Как рассказали в соцсетях очевидцы, с путей сошли задние колеса вагона и его 
6 февраля 2019, 03:02
В Самаре под колеса иномарки на «зебре» попала 17-летняя девушка

В Самаре под колеса иномарки на «зебре» попала 17-летняя девушка

В понедельник, 4 февраля, участницей ДТП в Самаре оказалась 18-летняя девушка. Авария произошла в Железнодорожном районе. В 18:30 45-летний мужчина ехал на иномарке Honda Pilot по улице Революционной в направлении Гагарина. По пути он сбил 17-летнюю девушку, которая пересекала проезжую 
5 февраля 2019, 01:57
Лихач на Инфинити, убивший инспектора ГИБДД, отправился на нары

Лихач на Инфинити, убивший инспектора ГИБДД, отправился на нары

Водитель Infiniti G35 Sport в ночь на 6 ноября прошлого года в районе села Печерское на 925 километре трассы М5, двигаясь в направлении Самары, превысил скорость и пошел на обгон по встречке.
Нарушителя попытался остановить 24-летний инспектор ДПС 2 
5 февраля 2019, 12:37
Стало известно, когда пройдет заседание суда по делу о стрельбе по собакам в Самаре

Стало известно, когда пройдет заседание суда по делу о стрельбе по собакам в Самаре

Мировой суд Ленинского района Самары назначил на 8 февраля первое заседание по резонансному делу о стрельбе по собакам в центре города.

По версии полиции, 30 января на пересечении улиц Ленинской и Ярмарочной мужчина совершил несколько выстрелов из травматического 
5 февраля 2019, 12:12
Огромная пробка на Жигулевской ГЭС: автопоезд перекрыл проезд

Огромная пробка на Жигулевской ГЭС: автопоезд перекрыл проезд

Во вторник, 5 февраля, на Жигулевской ГЭС образовалась большая пробка, транспорт стоял по направлению к Тольятти. По словам очевидцев, в районе поста ДПС «разложилась» фура, автомобилисты проводили там по 1,5 часа. По данным ГИБДД, водитель управлял автопоездом в составе тягача 
5 февраля 2019, 10:55
В Самарской области пьяный водитель улетел в кювет: пострадали двое

В Самарской области пьяный водитель улетел в кювет: пострадали двое

В воскресенье, 3 февраля, произошла крупная авария с пострадавшими на первом километре трассы «Самара - Оренбург» в Нефтегорском районе. 44-летний автомобилист ехал на своей иномарке Renault Logan в сторону Самары из Утевки. В какой-то момент он нарушил правила расположения на 
4 февраля 2019, 01:11
Тольяттинский рецидивист жестоко избил родную мать

Тольяттинский рецидивист жестоко избил родную мать

На днях в тольяттинскую полицию поступило сообщение от медиков. К ним привезли сильно избитую женщину. Травмы она получила в своей квартире одного из домов на улице 40 лет Победы.

Прибывшие на место происшествия правоохранители быстро восстановили картину инцидента. Как оказалось, пострадавшая 

4 февраля 2019, 11:11
В Похвистнево полицейские раскопали замурованную в снегу пенсионерку

В Похвистнево полицейские раскопали замурованную в снегу пенсионерку

Накануне поздно вечером в отдел полиции «Похвистневский» Самарской области позвонила пенсионерка. Бабушка очень просила ей помочь: дверь занесло снегом, и она оказалась буквально замурована в доме.
 
Пожилая женщина также рассказала, что ей нездоровится и в любой момент может потребоваться 
2 февраля 2019, 03:52
В Тольятти под колесами Chevrolet оказалась женщина-пешеход

В Тольятти под колесами Chevrolet оказалась женщина-пешеход

Во вторник, 13 ноября, в Тольятти произошла авария, в которой серьезно пострадал пешеход. Примерно в 07:45 35-летний водитель Chevrolet Cruze ехал по Московскому проспекту в направлении улицы Дзержинского. В районе дома № 13 он сбил 53-летнюю женщину, которая пересекала проезжую 
13 ноября 2018, 01:06
В Китае сделали тротуар для пешеходов, не отрывающихся от гаджетов

В Китае сделали тротуар для пешеходов, не отрывающихся от гаджетов

В китайском городе Сиань решили позаботиться о людях, увлеченных гаджетами и создали специальную дорожку для тех, кто ходит, уткнувшись в смартфон. Специальная зона окрашена в яркие цвета — красный, зеленый и синий, что делает ее более заметной. Длина дорожки составляет 
6 июня 2018, 10:30
В Самаре водитель «Приоры» сбил пешехода на дублере Московского шоссе

В Самаре водитель «Приоры» сбил пешехода на дублере Московского шоссе

В Самаре на дублере Московского шоссе автомобиль сбил пешехода. ДТП произошло на перекрестке с улицей Николая Панова вечером в четверг, 28 декабря. По словам очевидцев, пешеход шел по зебре, когда на него наехала «Лада Приора». У пострадавшего травма ноги, его 
29 декабря 2017, 11:07
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