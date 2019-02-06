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Шестиполосное движение по Фрунзенскому мосту запустят в сентябре
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6 февраля 2019, 05:51
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Самарскую область накроет шквальный ветер до 20 м/с
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6 февраля 2019, 05:09
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В блогах. Пример бесстрашного "раздолбайства": работа без страховки на самарской крыше
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6 февраля 2019, 04:43
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В Самарской области пенсионерка заблудилась и провела 17 часов на морозе
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6 февраля 2019, 04:24
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В Самаре выберут новых членов молодежного правительства
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6 февраля 2019, 03:16
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В Самаре трамвай сошел с рельсов на Чернореченской
В среду днем, 6 февраля, напротив дома № 69 по улице Чернореченской сошел с рельсов трамвай. Он следовал по маршруту № 3 «Хлебная площадь - Юнгородок». Как рассказали в соцсетях очевидцы, с путей сошли задние колеса вагона и его …
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6 февраля 2019, 03:02
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В Самаре под колеса иномарки на «зебре» попала 17-летняя девушка
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5 февраля 2019, 01:57
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Лихач на Инфинити, убивший инспектора ГИБДД, отправился на нары
Водитель Infiniti G35 Sport в ночь на 6 ноября прошлого года в районе села Печерское на 925 километре трассы М5, двигаясь в направлении Самары, превысил скорость и пошел на обгон по встречке.
Нарушителя попытался остановить 24-летний инспектор ДПС 2 …
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5 февраля 2019, 12:37
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Стало известно, когда пройдет заседание суда по делу о стрельбе по собакам в Самаре
Мировой суд Ленинского района Самары назначил на 8 февраля первое заседание по резонансному делу о стрельбе по собакам в центре города.
По версии полиции, 30 января на пересечении улиц Ленинской и Ярмарочной мужчина совершил несколько выстрелов из травматического …
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5 февраля 2019, 12:12
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Огромная пробка на Жигулевской ГЭС: автопоезд перекрыл проезд
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5 февраля 2019, 10:55
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В Самарской области пьяный водитель улетел в кювет: пострадали двое
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4 февраля 2019, 01:11
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Тольяттинский рецидивист жестоко избил родную мать
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4 февраля 2019, 11:11
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В Похвистнево полицейские раскопали замурованную в снегу пенсионерку
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2 февраля 2019, 03:52
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В Тольятти под колесами Chevrolet оказалась женщина-пешеход
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13 ноября 2018, 01:06
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В Китае сделали тротуар для пешеходов, не отрывающихся от гаджетов
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6 июня 2018, 10:30
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В Самаре водитель «Приоры» сбил пешехода на дублере Московского шоссе
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29 декабря 2017, 11:07
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