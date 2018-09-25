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«Бункер S» Эфир передачи от 25.09.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 25.09.2018 
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Материалы по теме:

Николай Абашин возглавит министерство сельского хозяйства Самарской области

Николай Абашин возглавит министерство сельского хозяйства Самарской области

Во вторник, 25 сентября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с главой Кинельского района Николаем Абашиным. Он предложил ему занять должность министра сельского хозяйства и продовольствия.
 
- Нужна системная, разумная работа. Работа ежедневная, без громких рапортов, - сказал 
25 сентября 2018, 05:41
Бывший мэр Олег Фурсов подал документы на пост руководители самарского Фонда соцстрахования

Бывший мэр Олег Фурсов подал документы на пост руководители самарского Фонда соцстрахования

Во вторник, 25 сентября, появилась информация, что бывший глава Самары Олег Фурсов подал документы на вакантную должность руководителя самарского филиала Фонда социального страхования. Об этом рассказал депутат по 158-му Самарскому одномандатному избирательному округу Александр Хинштейн. 

«Однако внутреннее чутьё мне подсказывает, 
25 сентября 2018, 04:53
Дмитрий Азаров потребовал наказать заводы, которые загрязняют воздух в Тольятти

Дмитрий Азаров потребовал наказать заводы, которые загрязняют воздух в Тольятти

В понедельник, 24 сентября, на оперативном совещании в региональном правительстве обсуждалась экологическая обстановка в Тольятти. Врио министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Александр Ларионов сказал, что за уровнем загрязнения воздуха в Автограде на восьми стационарных постах 
25 сентября 2018, 03:32
В Самаре горожане и предприятия задолжали 1 млрд 493 млн рублей за воду

В Самаре горожане и предприятия задолжали 1 млрд 493 млн рублей за воду

Долги жителей и предприятий областной столицы за холодную воду и канализацию составили 1 млрд 493 млн 233 тыс. рублей. Причем, львиную долю этой гигантской суммы не перечислили коммунальщикам именно физические лица — 780,1 млн рублей. На долю управляющих компаний, ТСЖ 
25 сентября 2018, 02:53
В Тольятти в ДТП пострадали двое врачей скорой помощи

В Тольятти в ДТП пострадали двое врачей скорой помощи

В понедельник, 24 сентября, в Тольятти случилась авария с каретой скорой помощи. По предварительным данным, столкновение произошло в 16:45 на улице Транспортной в Автозаводском районе. Двое медиков получили черепно-мозговые травмы и ушибы. После оказания помощи одного из сотрудников скорой госпитализировали, 
25 сентября 2018, 10:06
В Самаре 71-летний байкер спровоцировал ДТП и попал в больницу

В Самаре 71-летний байкер спровоцировал ДТП и попал в больницу

В воскресенье, 23 сентября, в 14:30 произошла авария с мотоциклом в Самаре. По информации сотрудников ГИБДД, 71-летний мужчина ехал по улице Победы на своем мотоцикле «Урал» со стороны Пугачевской в направлении Советской. По предварительной версии,  пенсионер не смог выбрать безопасную 
24 сентября 2018, 05:15
В Самаре эвакуатор повредил 4 иномарки

В Самаре эвакуатор повредил 4 иномарки

В понедельник, 24 сентября, в центре Самары эвакуатор повредил четыре машины и спровоцировал аварию «паровозиком».

По словам очевидцев, эвакуатор поворачивал с улицы Льва Толстого на Буянова. Во время движения у  него отошел в сторону  правый аутригер (выносная опора), которым 
24 сентября 2018, 03:27
В Сызрани 6-летний мальчик «рванул» на дорогу и врезался в машину

В Сызрани 6-летний мальчик «рванул» на дорогу и врезался в машину

Накануне вечером в Сызрани произошла авария, в которой пострадал маленький пешеход. Примерно в 16:00 перекрестке улиц Урицкого и Фрунзе мальчик примерно шести лет сначала спокойно шел вдоль проезжей части, а затем внезапно «рванул» через дорогу. Ребенок врезался в остановившийся перед 
23 сентября 2018, 09:33
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