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Материалы по теме:

В Самаре школу № 81 закрыли на карантин из-за отравления 13 детей

В Самаре школу № 81 закрыли на карантин из-за отравления 13 детей

В  областной столице приостановлена работа школы № 81, которая находится на улице Самарской 190А. Дело в том, что 15-16 ноября заболели 13 учеников образовательного учреждения. У них кишечная инфекция. Шесть детей попали в больницу, семь - лечатся амбулаторно, потому что 
19 ноября 2018, 05:41
До конца года в Самаре должен заработать новый детсад в Волгаре

До конца года в Самаре должен заработать новый детсад в Волгаре

До конца этого года в Самаре откроют еще один детский сад на 230 мест. Он находится в микрорайоне Волгарь в Куйбышевском районе. Как сообщили на еженедельном рабочем совещании в городской администрации,  учреждение рассчитано на 230 мест, в нем планируется сделать 
19 ноября 2018, 05:17
В Самарской области грузовик скатился в кювет: пострадал водитель

В Самарской области грузовик скатился в кювет: пострадал водитель

Накануне, 18 ноября, в Самарской области произошла авария с большегрузом, в которой пострадал человек. ДТП зафиксировали в 03:45 на 16-м километре трассы Елховка - Красные Дома - Большая Федоровка — Вязовка. По данным сотрудников полиции, 55-летний  шофер ехал на  КамАЗе 
19 ноября 2018, 04:04
В Самаре сменились руководитель аппарата администрации и глава дептранса

В Самаре сменились руководитель аппарата администрации и глава дептранса

В понедельник, 19 ноября, на совещании в администрации областной столицы анонсировали ряд новых кадровых рокировок. Руководителем аппарата администрации стала Елена Москвичева. Она более 15 лет находится на муниципальной службе, ранее занималась развитием системы образования в районе, а затем была заместителем 
19 ноября 2018, 03:02
Пьяный самарец попал в ДТП на служебной «ГАЗели»

Пьяный самарец попал в ДТП на служебной «ГАЗели»

Недавно по подозрению в угоне автомобиля полицейские задержали 31-летнего самарца. Судя по материалам дела, он взял ключи от служебной «ГАЗели», выпил и решил  прокатиться по вечернему городу. Но уже через 800 метров около одного из домов по улице Партизанской он 
19 ноября 2018, 02:27
В Самарской области Lada Priora врезалась в фуру: погиб водитель

В Самарской области Lada Priora врезалась в фуру: погиб водитель

В воскресенье, 18 ноября, на трассе в Самарской области произошла смертельная авария. В 16:20 водитель легковушки Lada Priora ехал в сторону Самары по автодороге М-5 «Урал» в Сергиевском районе. На 1122 километре трассы он столкнулся с грузовиком Scania, который стоял 
19 ноября 2018, 08:33
Автоледи с ребенком вылетела с дороги в Красноярском районе из-за того, что села за руль пьяной

Автоледи с ребенком вылетела с дороги в Красноярском районе из-за того, что села за руль пьяной

 ДТП произошло вчера, 17 ноября, в Красноярском районе Самарской области. Ford Mondeo ехал от Большой Каменки в сторону автотрассы М5 "Урал". На перекрестке с магистралью машина выехала на придорожную полосу, а затем вылетела в кювет и опрокинулась. По предварительной версии 

18 ноября 2018, 05:02
20,5 млн рублей потратят на видеокамеры для пунктов сдачи ЕГЭ в Самаре

20,5 млн рублей потратят на видеокамеры для пунктов сдачи ЕГЭ в Самаре

В Самаре потратят почти 20,5 миллиона рублей на организацию видеонаблюдения за процедурой проведения ЕГЭ. Тендер по определению подрядчика объявило областное минобрнауки. Деньги поступят из регионального бюджета. Согласно техзаданию, две камеры должны быть установлены в каждом помещении, где проводится экзамен. Видео 

2 апреля 2018, 02:35
На дорогах Самары установят 611 видеокамер

На дорогах Самары установят 611 видеокамер

В Самаре потратят 852 миллиона рублей на уличные видеокамеры, говорится в сообщении на портале госзакупок. Соответствующий аукцион объявило областное казенное учреждение «Безопасный регион». Подрядчик должен будет установить в Самаре 611 видеокамер, которые будут выявлять нарушителей на городских дорогах регионального значения. 

24 января 2018, 09:00
Месть или вандализм? В Самаре на камерах ГИБДД начали писать неприличные слова

Месть или вандализм? В Самаре на камерах ГИБДД начали писать неприличные слова

Явно неуставной прибор для видеофиксации нарушений ПДД обнаружил в Самаре блогер Дмитрий Павлов. «Камера находится на улице 22-го Партсъезда на мосту через ж/д пути. От улицы Заводское шоссе в сторону Победы», - сообщает ЖЖ-юзер.

«Наверное, отомстили таким образом 
22 октября 2017, 06:53
В Самаре закупят систему видеонаблюдения за тысячами людей

В Самаре закупят систему видеонаблюдения за тысячами людей

На стадионе «Самара Арена» смонтируют систему видеонаблюдения, которая будет включать 48 камер. С их помощью во время ЧМ-2018 силовики будут наблюдать за трибунами, внутренними помещениями спортобъекта, а также за территорией по периметру стадиона. Все записи с камер будут передаваться в 

11 октября 2017, 02:10
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