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В Самаре школу № 81 закрыли на карантин из-за отравления 13 детей
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19 ноября 2018, 05:41
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До конца года в Самаре должен заработать новый детсад в Волгаре
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19 ноября 2018, 05:17
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В Самарской области грузовик скатился в кювет: пострадал водитель
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19 ноября 2018, 04:04
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В Самаре сменились руководитель аппарата администрации и глава дептранса
В понедельник, 19 ноября, на совещании в администрации областной столицы анонсировали ряд новых кадровых рокировок. Руководителем аппарата администрации стала Елена Москвичева. Она более 15 лет находится на муниципальной службе, ранее занималась развитием системы образования в районе, а затем была заместителем …
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19 ноября 2018, 03:02
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Пьяный самарец попал в ДТП на служебной «ГАЗели»
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19 ноября 2018, 02:27
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В Самарской области Lada Priora врезалась в фуру: погиб водитель
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19 ноября 2018, 08:33
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Автоледи с ребенком вылетела с дороги в Красноярском районе из-за того, что села за руль пьяной
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18 ноября 2018, 05:02
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20,5 млн рублей потратят на видеокамеры для пунктов сдачи ЕГЭ в Самаре
В Самаре потратят почти 20,5 миллиона рублей на организацию видеонаблюдения за процедурой проведения ЕГЭ. Тендер по определению подрядчика объявило областное минобрнауки. Деньги поступят из регионального бюджета. Согласно техзаданию, две камеры должны быть установлены в каждом помещении, где проводится экзамен. Видео …
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2 апреля 2018, 02:35
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На дорогах Самары установят 611 видеокамер
В Самаре потратят 852 миллиона рублей на уличные видеокамеры, говорится в сообщении на портале госзакупок. Соответствующий аукцион объявило областное казенное учреждение «Безопасный регион». Подрядчик должен будет установить в Самаре 611 видеокамер, которые будут выявлять нарушителей на городских дорогах регионального значения. …
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24 января 2018, 09:00
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Месть или вандализм? В Самаре на камерах ГИБДД начали писать неприличные слова
Явно неуставной прибор для видеофиксации нарушений ПДД обнаружил в Самаре блогер Дмитрий Павлов. «Камера находится на улице 22-го Партсъезда на мосту через ж/д пути. От улицы Заводское шоссе в сторону Победы», - сообщает ЖЖ-юзер.
«Наверное, отомстили таким образом …
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22 октября 2017, 06:53
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В Самаре закупят систему видеонаблюдения за тысячами людей
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11 октября 2017, 02:10