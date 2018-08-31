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Специалисты рассказали, откуда в Самарской области появились «розовые» озера

Специалисты рассказали, откуда в Самарской области появились «розовые» озера

Эксперты объяснили загадку так называемых «розовых» озер в Самарской области. Напомним, что удивительный розовый цвет водоемов вызвал недоумение и беспокойство у самарцев. Необычные  озера прославились благодаря видеоролику, который снял один из жителей региона, а затем выложил в Сеть. Оказалось, 
31 августа 2018, 04:29
Движение по Московскому шоссе в Самаре полностью восстановят к 20:00

Движение по Московскому шоссе в Самаре полностью восстановят к 20:00

Движение транспорта по Московскому шоссе должно быть полностью восстановлено к 20:00 31 августа. Об этом сообщает пресс-служба «Самарских коммунальных систем».

Напомним, 30 августа на одной из главных трасс города стартовали аварийно-восстановительные работы на поврежденном участке водопровода. В 13:00 пятницы они завершились, 

31 августа 2018, 03:56
К выяснению обстоятельств смертельного взрыва на ПАО «Кузнецов» подключились следователи

К выяснению обстоятельств смертельного взрыва на ПАО «Кузнецов» подключились следователи

Сотрудники регионального Следственного комитета приступили к проверке обстоятельств взрыва, в результате которого погибли двое специалистов ПАО «Кузнецов». По уточненной информации, ЧП случилось около 14:00 31 августа на территории испытательного полигона предприятия в поселке Прибрежный. Во время чистки кислородного резервуара там 

31 августа 2018, 03:09
Два человека погибли при взрыве на производстве ПАО «Кузнецов»

Два человека погибли при взрыве на производстве ПАО «Кузнецов»

31 августа в Самаре произошло ЧП на одном из крупных предприятий города. В результате несчастного случая на производстве погибли двое сотрудников ПАО «Кузнецов». Эту информацию «ТЕРРЕ» сообщили в пресс-службе «Объединенной двигателестроительной корпорации». Обстоятельства инцидента выясняются.

По информации «Интерфакса», 
31 августа 2018, 02:48
В Самаре за долг в 1,2 млн рублей по налогам арестовали погрузчик

В Самаре за долг в 1,2 млн рублей по налогам арестовали погрузчик

Судебные приставы возбудили исполнительное производство о взыскании с должника-организации, которая не заплатила налоги, 1 млн 200 тыс. рублей. Они направили запросы в различные регистрирующие органы и банки, и выяснилось, что машин у неплательщика нет, зато за ним числится недвижимость. Приставы 
29 августа 2018, 08:39
Ушли в сумрак: стадион «Самара Арена» остался без электричества

Ушли в сумрак: стадион «Самара Арена» остался без электричества

28 августа стало известно о том, что на стадион «Самара Арена» была прекращена подача электричества. Причина в долгах обслуживающей объект организации «Спорт Ин» перед поставщиками электроэнергии.  По информации «ТЕРРЫ», речь идет о 9 миллионах рублей.

Стоит отметить, что ближайший матч на 

28 августа 2018, 01:25
Самарцы задолжали за воду почти полтора миллиарда рублей

Самарцы задолжали за воду почти полтора миллиарда рублей

Долги самарцев за воду достигли почти психологической отметки в 1,5 млрд рублей, сообщают "Самарские коммунальные системы". Это огромная сумма и огромная проблема, которую в конечном итоге ощущает каждый житель города, сетуют коммунальщики. СКС подготовило около 100 тысяч документов по взысканию 

24 августа 2018, 05:09
3 тысячи организаций в Самарской области остались без горячей воды из-за огромного долга

3 тысячи организаций в Самарской области остались без горячей воды из-за огромного долга

Около трех тысяч организаций в Самаре, Тольятти и Новокуйбышевске лишились горячей воды по данным «ЭнергосбыТ Плюс» на 22 августа. Все эти предприятия накопили крупные долги за потребленную тепловую энергию, причем, некоторые из них не погасили задолженности за 2017 год. В 
23 августа 2018, 08:42
«Черных коллекторов» из Тольятти оштрафовали на 200 тысяч рублей

«Черных коллекторов» из Тольятти оштрафовали на 200 тысяч рублей

«Черным коллекторам» из Тольятти придется выплатить 200 тысяч рублей штрафа. В управление Федеральной службы судебных приставов по Забайкальскому краю обратилась жительница Читы. Он рассказала, что взяла кредит в микрозаймовой организации. Расплатиться по долгам вовремя она не смогла, и вскоре женщине 

2 августа 2018, 11:32
На полмиллиона рублей наказаны коллекторы после жалоб самарцев

На полмиллиона рублей наказаны коллекторы после жалоб самарцев

В Самарской области с начала 2018 года коллекторов оштрафовали почти на полмиллиона рублей. От самарцев поступило около 400 жалоб на слишком настойчивых сборщиков долгов. Составлено 29 административных протоколов за нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц 

21 мая 2018, 02:26
В Самарской области судебные приставы начали штрафовать коллекторов

В Самарской области судебные приставы начали штрафовать коллекторов

Самарские судебные приставы утвердили план проверок «коллекторов». Ранее такие проверки проводили только по жалобам граждан. В прошлом году в региональное управление службы судебных приставов поступило 776 жалоб на «коллекторов». Более 550 обращений касались деятельность фирм микрозаймов. Возбуждено 31 административное дело 
5 февраля 2018, 11:40
В Самаре управляющая компания грозится продавать долги жильцов коллекторам

В Самаре управляющая компания грозится продавать долги жильцов коллекторам

В Самаре одна из управляющих компаний пригрозила продать долги собственников помещений коллекторским агентствам, если деньги не будут выплачены до 15 октября, пишет блогер mylifemyrules63 в городском ЖЖ-сообществе. По крайней мере так говорится в объявлениях, развешанных в домах.

Радикальную 
8 октября 2017, 04:34
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