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Специалисты рассказали, откуда в Самарской области появились «розовые» озера
Эксперты объяснили загадку так называемых «розовых» озер в Самарской области. Напомним, что удивительный розовый цвет водоемов вызвал недоумение и беспокойство у самарцев. Необычные озера прославились благодаря видеоролику, который снял один из жителей региона, а затем выложил в Сеть. Оказалось, …
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31 августа 2018, 04:29
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Движение по Московскому шоссе в Самаре полностью восстановят к 20:00
Движение транспорта по Московскому шоссе должно быть полностью восстановлено к 20:00 31 августа. Об этом сообщает пресс-служба «Самарских коммунальных систем».
Напомним, 30 августа на одной из главных трасс города стартовали аварийно-восстановительные работы на поврежденном участке водопровода. В 13:00 пятницы они завершились, …
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31 августа 2018, 03:56
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К выяснению обстоятельств смертельного взрыва на ПАО «Кузнецов» подключились следователи
Сотрудники регионального Следственного комитета приступили к проверке обстоятельств взрыва, в результате которого погибли двое специалистов ПАО «Кузнецов». По уточненной информации, ЧП случилось около 14:00 31 августа на территории испытательного полигона предприятия в поселке Прибрежный. Во время чистки кислородного резервуара там …
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31 августа 2018, 03:09
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Два человека погибли при взрыве на производстве ПАО «Кузнецов»
31 августа в Самаре произошло ЧП на одном из крупных предприятий города. В результате несчастного случая на производстве погибли двое сотрудников ПАО «Кузнецов». Эту информацию «ТЕРРЕ» сообщили в пресс-службе «Объединенной двигателестроительной корпорации». Обстоятельства инцидента выясняются.
По информации «Интерфакса», …
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31 августа 2018, 02:48
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В Самаре за долг в 1,2 млн рублей по налогам арестовали погрузчик
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29 августа 2018, 08:39
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Ушли в сумрак: стадион «Самара Арена» остался без электричества
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28 августа 2018, 01:25
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Самарцы задолжали за воду почти полтора миллиарда рублей
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24 августа 2018, 05:09
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3 тысячи организаций в Самарской области остались без горячей воды из-за огромного долга
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23 августа 2018, 08:42
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«Черных коллекторов» из Тольятти оштрафовали на 200 тысяч рублей
«Черным коллекторам» из Тольятти придется выплатить 200 тысяч рублей штрафа. В управление Федеральной службы судебных приставов по Забайкальскому краю обратилась жительница Читы. Он рассказала, что взяла кредит в микрозаймовой организации. Расплатиться по долгам вовремя она не смогла, и вскоре женщине …
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2 августа 2018, 11:32
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На полмиллиона рублей наказаны коллекторы после жалоб самарцев
В Самарской области с начала 2018 года коллекторов оштрафовали почти на полмиллиона рублей. От самарцев поступило около 400 жалоб на слишком настойчивых сборщиков долгов. Составлено 29 административных протоколов за нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц …
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21 мая 2018, 02:26
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В Самарской области судебные приставы начали штрафовать коллекторов
Самарские судебные приставы утвердили план проверок «коллекторов». Ранее такие проверки проводили только по жалобам граждан. В прошлом году в региональное управление службы судебных приставов поступило 776 жалоб на «коллекторов». Более 550 обращений касались деятельность фирм микрозаймов. Возбуждено 31 административное дело …
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5 февраля 2018, 11:40
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В Самаре управляющая компания грозится продавать долги жильцов коллекторам
В Самаре одна из управляющих компаний пригрозила продать долги собственников помещений коллекторским агентствам, если деньги не будут выплачены до 15 октября, пишет блогер mylifemyrules63 в городском ЖЖ-сообществе. По крайней мере так говорится в объявлениях, развешанных в домах.
Радикальную …
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8 октября 2017, 04:34