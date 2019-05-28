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Каким образом могут пересмотреть размер налогов на имущество и землю в Самарской области
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28 мая 2019, 08:23
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В Самарской области поймали подводных охотников
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28 мая 2019, 04:01
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«Выглядит так же круто, как и я без одежды»: Сергей Шнуров оценил солнечную электростанцию в Новокуйбышевске
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28 мая 2019, 03:16
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Житель Сызрани чуть не потерял легковушку из-за долгов за бытовые услуги
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28 мая 2019, 02:51
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«АвтоВАЗ» отзывает больше 500 Lada XRAY Cross
«АвтоВАЗ» в срочном порядке отзывает свыше 500 автомобилей Lada XRAY Cross. Причиной такого решения тольяттинского автогиганта стали возможные несоответствия вала электроусилителя рулевого управления. Как информирует LadaOnline, соответствующее предписание разослано руководителям дилерской сети LADA. Автоторговцам рекомендуется «связаться устно по телефону с …
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27 мая 2019, 06:53
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В Сызрани бизнесмена поймали на торговле нелегальным спортивным питанием
Во время проверки в Сызрани внимание сотрудников надзорных ведомств привлек предприниматель, который продавал импортное спортивное питание с нарушением технических регламентов таможенного союза. Выяснилось, что на упаковке из 20 банок спортпита нет маскировочных ярлыков на русском языке, которые бы говорили о …
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24 мая 2019, 11:26
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В Самаре займутся выпуском подарочных упаковок
В Самарской области построят завод по производству подарочных упаковок. Он разместится в индустриальном парке «Преображенка» Волжского района. На заводе появится 17 рабочих мест, сообщает правительство Самарской области. Инвестиционное соглашение об открытии производства подписали компании «ПромПарки» и «ОКТАВАпринт». На новом предприятии …
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24 мая 2019, 08:38
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«Современные медицинские технологии» Сергея Шатило включили в Реестр недобросовестных поставщиков
Компанию «Современные медицинские технологии» Сергея Шатило включили в Реестр недобросовестных поставщиков, сообщает УФАС по Самарской области. Такое наказание последовало в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта. На действия «СМТ» пожаловалось областное «Управление капитального строительства». По версии последнего, в …
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22 мая 2019, 06:36
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В самарской ИК-5 делают лавочки и урны
В самарской исправительной колонии № 5 организовали новое производство - теперь учреждение поставляет лавочки, газонные ограждения и урны. Контракт заключен между руководством исправительного учреждения и администрацией Куйбышевского района Самары.
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21 мая 2019, 10:38
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В блогах: про киоски на ул. Авроры
Блогер Дмитрий Павлов продолжил скандальную тему киосков, невесть откуда появившихся на Аэродромной, рядом с пересечением с ул. Авроры. По мнению автора, скандал только начинается. "Несмотря на общегородской шухер, на днях количество объектов явно увеличилось и металлоконструкции уже покрасили, - …
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21 мая 2019, 08:38
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К 28 июня на самарском РКЦ «Прогресс» сократят 333 сотрудника
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22 апреля 2019, 10:09
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