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Каким образом могут пересмотреть размер налогов на имущество и землю в Самарской области

Каким образом могут пересмотреть размер налогов на имущество и землю в Самарской области

В Самарской области могут пересмотреть размер налога на имущество и землю для ряда категорий коммерческой недвижимости. По поручению губернатора Дмитрия Азарова Минэконом и налоговики в месячный срок должны подготовить предложения о том, как оптимизировать эти сборы с минимальным ущербом для 
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В Самарской области поймали подводных охотников

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«Выглядит так же круто, как и я без одежды»: Сергей Шнуров оценил солнечную электростанцию в Новокуйбышевске

«Выглядит так же круто, как и я без одежды»: Сергей Шнуров оценил солнечную электростанцию в Новокуйбышевске

Мастер эпатажа, рок-музыкант и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров поделился с подписчиками новостью об открытии солнечной электростанции в Новокуйбышевске. «Думаете, энергия солнца — это что-то из китайского футуризма? Да как бы... не так. Под Самарой вон построили поле солнечных батарей 
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Житель Сызрани чуть не потерял легковушку из-за долгов за бытовые услуги

Житель Сызрани чуть не потерял легковушку из-за долгов за бытовые услуги

Житель Сызрани едва не потерял свою машину из-за долга в 96 тысяч рублей. Эти деньги он не заплатил за предоставление бытовых услуг от местного бизнесмена. Предприниматель свою сторону договора выполнил, но платы так и не дождался. Он обратился в суд, 
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«АвтоВАЗ» отзывает больше 500 Lada XRAY Cross

«АвтоВАЗ» отзывает больше 500 Lada XRAY Cross

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В Сызрани бизнесмена поймали на торговле нелегальным спортивным питанием

В Сызрани бизнесмена поймали на торговле нелегальным спортивным питанием

Во время проверки в Сызрани внимание сотрудников надзорных ведомств привлек предприниматель, который продавал импортное спортивное питание с нарушением технических регламентов таможенного союза. Выяснилось, что на упаковке из 20 банок спортпита нет маскировочных ярлыков на русском языке, которые бы говорили о 

24 мая 2019, 11:26
В Самаре займутся выпуском подарочных упаковок

В Самаре займутся выпуском подарочных упаковок

В Самарской области построят завод по производству подарочных упаковок. Он разместится в индустриальном парке «Преображенка» Волжского района. На заводе появится 17 рабочих мест, сообщает правительство Самарской области. Инвестиционное соглашение об открытии производства подписали компании «ПромПарки» и «ОКТАВАпринт». На новом предприятии 
24 мая 2019, 08:38
«Современные медицинские технологии» Сергея Шатило включили в Реестр недобросовестных поставщиков

«Современные медицинские технологии» Сергея Шатило включили в Реестр недобросовестных поставщиков

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В самарской ИК-5 делают лавочки и урны

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В блогах: про киоски на ул. Авроры

В блогах: про киоски на ул. Авроры

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К 28 июня на самарском РКЦ «Прогресс» сократят 333 сотрудника

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22 апреля 2019, 10:09
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