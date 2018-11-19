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Баскетболисты «Самары» разгромили МБА

Баскетболисты «Самары» разгромили МБА

В воскресенье, 18 ноября, баскетболисты «Самары» в очередном матче чемпионата Суперлиги на своей площадке выиграли у столичного клуба МБА со счетом 77:54.  
 
- Эта победа позволит самарцам укрепить свои позиции в лидирующей группе - сейчас наша команда входит в тройку лидеров 
19 ноября 2018, 10:58
«Недоброе утро»: в Тольятти на улице Куйбышева провалился асфальт

«Недоброе утро»: в Тольятти на улице Куйбышева провалился асфальт

В понедельник рано утром, 19 ноября, жители Тольятти рассказали в соцсетях, что в районе улицы Куйбышева перед выездом с кольца образовались две ямы, провалился асфальт. Движение в сторону Самары было перекрыто, возникла большая пробка. Местных жителей информировали о ситуации с 
19 ноября 2018, 10:39
В Самарской области в ближайшие три дня обещают снег

В Самарской области в ближайшие три дня обещают снег

В начале новой рабочей недели на погоду в Самарской области будет влиять скандинавский антициклон. До среды, 21 ноября, метеорологи прогнозируют местами осадки в виде снега и потепление.

В понедельник, 19 ноября, ожидается переменная облачность, местами небольшой снег. Будет дуть 
19 ноября 2018, 09:34
Автоледи с ребенком вылетела с дороги в Красноярском районе из-за того, что села за руль пьяной

Автоледи с ребенком вылетела с дороги в Красноярском районе из-за того, что села за руль пьяной

 ДТП произошло вчера, 17 ноября, в Красноярском районе Самарской области. Ford Mondeo ехал от Большой Каменки в сторону автотрассы М5 "Урал". На перекрестке с магистралью машина выехала на придорожную полосу, а затем вылетела в кювет и опрокинулась. По предварительной версии 

18 ноября 2018, 05:02
Почтили погибших: В Самаре водители составили из машин гигантскую свечу

Почтили погибших: В Самаре водители составили из машин гигантскую свечу

В Самаре прошла акция, посвящённая Всемирному дню памяти жертв ДТП, который отмечается каждое третье воскресенье ноября.
 
Самарские водители вместе с ГИБДД организовали построение. На парковке у ТЦ «Амбар» на Южном шоссе автомобилисты выстроили свои машины в огромную свечу памяти. 
18 ноября 2018, 04:43
«Фигурное катание» с риском для жизни устроили подростки на неокрепшем льду Сызранки

«Фигурное катание» с риском для жизни устроили подростки на неокрепшем льду Сызранки

Инцидент случился 16 ноября на реке Сызранка в районе улицы Рыбацкая, передает КТВ-ЛУЧ. Сотрудники муниципального ГО и ЧС во время своего рейда по местам несанкционированного выхода на лед обнаружили на реке детей. Они катались на тонком льду на коньках. 
18 ноября 2018, 03:42
Два подростка погибли и трое пострадали в страшном ночном ДТП в Сызрани

Два подростка погибли и трое пострадали в страшном ночном ДТП в Сызрани

Сегодня, 18 ноября, около 1-го часа ночи в Сызрани произошло ДТП со смертельным исходом.
 
По предварительным данным сотрудников полиции, 18-летний водитель на Toyota Corolla двигался по дамбе Волги со стороны переулка Волжский в направлении переулка Достоевского. Предположительно, юный автомобилист 
18 ноября 2018, 03:05
«Достучались до небес»: В Самаре ограничили проезд к памятнику Ил-2

«Достучались до небес»: В Самаре ограничили проезд к памятнику Ил-2

На площадке на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова, где находится памятник штурмовику Ил-2, установили ограничительные столбики. Теперь водители не смогут туда въехать.
 
«Сделал фото утром. Столбики поставили, — пишет в Твиттер самарец Дмитрий Стародубцев.
 
Власти отреагировали 
17 ноября 2018, 02:42
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