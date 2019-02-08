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В Самаре пристав за взятку обещала «простить» 45 млн рублей долгов за коммуналку
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8 февраля 2019, 05:55
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В Самаре пустят автобус № 50у из-за «Лыжни России»
Уже завтра, 9 февраля, в Самаре пройдет Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России». Для удобства участников в городе пустят дополнительный автобусный маршрут. Четыре автобуса № 50у будут перевозить людей между Барбошиной поляной и Красной Глинкой (улица Батайская), заезжая в учебно-спортивный …
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8 февраля 2019, 05:08
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Полицейские рассказали, кто виновен в ДТП с Porsche в Самаре
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8 февраля 2019, 04:37
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В Самаре больше не будет кондукторов в троллейбусах № 16 и трамваях № 15
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8 февраля 2019, 04:12
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900 человек эвакуировали из ТЦ «Мега» в Самаре
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8 февраля 2019, 02:11
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Два автобуса и две легковушки столкнулись на Южном шоссе в Самаре
Накануне вечером в Куйбышевском районе Самары произошло крупное ДТП, спровоцированное обрушившимся на город снегопадом. По информации регионального ГУ МЧС, около 17:35 на Южном шоссе столкнулись автобус, маршрутка и два автомобиля. В результате аварии пострадали два человека.
На месте происшествия работали пятеро …
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8 февраля 2019, 01:15
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В Самаре тушили пожар в недострое рядом с УФСИН
В пятницу утром, 8 февраля, произошел пожар в здании, расположенном в историческом центре Самары, на пересечении улиц Куйбышева и Пионерской. По словам осведомленного источника, загорелись предметы обихода, но пожарные быстро затушили источник задымления. Сейчас данных о пострадавших нет, причины возгорания …
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8 февраля 2019, 01:10
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В Самаре спасли влюбленных, которые едва не замерзли в дачном массиве
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8 февраля 2019, 11:34
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Делу время: судебное разбирательство о стрельбе по собакам в центре Самары перенесли
Рассмотрение скандального дела о стрельбе по собакам в историческом центре Самары перенесено на следующую неделю. Это было сделано из-за того, что люди, которые, предположительно, стреляли, не ознакомились с материалами дела.
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8 февраля 2019, 11:09
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«Заднюю часть салона размазало»: в Самаре столкнулись троллейбус и фура
В пятницу, 8 февраля, произошла крупная авария с участием общественного транспорта в Самаре. По словам очевидцев, на проспекте Кирова по направлению «из города» столкнулись троллейбус №12, следовавший от остановки «Завод «Экран» до железнодорожного вокзала. По словам очевидца, троллейбус «занесло» на …
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8 февраля 2019, 10:00
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В Самарской области восстановилось движение на трассе М-5
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8 февраля 2019, 09:21
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В трех районах Самарской области перекрыли трассу из-за снегопада
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7 февраля 2019, 10:23
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В Самаре судят автомобилиста, который сбил пешехода на Красноармейской
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7 февраля 2019, 08:26
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Трассу М-5 закрыли для грузовиков на отрезке от Сызрани до Тольятти
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7 февраля 2019, 04:43
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В Самаре Lada Priora сбила девушку на «зебре»
В среду, 6 февраля, под колесами автомобиля оказалась жительница областной столицы. Рано утром, в 09:15 21-летний водитель ехал на своей легковушке Lada Priora по улице Ново-Вокзальной в направлении Фадеева. Автомобилист сбил 26-летнюю девушку, которая пересекала проезжую часть Ново-Вокзальной по нерегулируемому …
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7 февраля 2019, 02:56
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В Самарской области «Калина» сбила 16-летнюю девушку на «зебре»
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6 февраля 2019, 02:25
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Самару захватили снегопад и метель: водителей просят на оставлять машины на проезжей части
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5 февраля 2019, 07:00
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Стало известно, когда пройдет заседание суда по делу о стрельбе по собакам в Самаре
Мировой суд Ленинского района Самары назначил на 8 февраля первое заседание по резонансному делу о стрельбе по собакам в центре города.
По версии полиции, 30 января на пересечении улиц Ленинской и Ярмарочной мужчина совершил несколько выстрелов из травматического …
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5 февраля 2019, 12:12
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Неудачно припарковалась: в Сызрани автоледи сбила продавщицу и протаранила ларек
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5 февраля 2019, 10:33
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