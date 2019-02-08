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«Бункер S» Эфир передачи от 05.02.2019  
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Цифры. Эфир передачи от 05.02.2019 
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Материалы по теме:

В Самаре пристав за взятку обещала «простить» 45 млн рублей долгов за коммуналку

В Самаре пристав за взятку обещала «простить» 45 млн рублей долгов за коммуналку

Советский следственный отдел Самары завел уголовное дело в отношении судебного пристава–исполнителя ОСП Кировского района УФССП России по Самарской области. Эту женщину обвиняют в получении взятки. По версии следствия, в прошлом году подозреваемая получила от некоего человека 80 тысяч рублей - 
8 февраля 2019, 05:55
В Самаре пустят автобус № 50у из-за «Лыжни России»

В Самаре пустят автобус № 50у из-за «Лыжни России»

Уже завтра, 9 февраля, в Самаре пройдет Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России». Для удобства участников в городе пустят дополнительный автобусный маршрут. Четыре автобуса № 50у будут перевозить людей между Барбошиной поляной и Красной Глинкой (улица Батайская), заезжая в учебно-спортивный 
8 февраля 2019, 05:08
Полицейские рассказали, кто виновен в ДТП с Porsche в Самаре

Полицейские рассказали, кто виновен в ДТП с Porsche в Самаре

Стали известны подробности аварии, которая произошла накануне, 7 февраля, в районе Постникова оврага в Самаре. В 14:10 28-летний водитель иномарки Chevrolet ехал по Ново-Садовой в сторону улицы Новомайской. По информации полицейских, в какой-то момент автомобилист не смог обеспечить контроль за 
8 февраля 2019, 04:37
В Самаре больше не будет кондукторов в троллейбусах № 16 и трамваях № 15

В Самаре больше не будет кондукторов в троллейбусах № 16 и трамваях № 15

Пассажирам троллейбусов № 16 и трамваев № 15 придется привыкать к новшеству - в течение трех месяцев в них не будут работать кондукторы. Как отметили в горадминистрации, транспортники хотят протестировать бескондукторную систему оплаты проезда. Обилечивать пассажиров будут водители, а чтобы 
8 февраля 2019, 04:12
900 человек эвакуировали из ТЦ «Мега» в Самаре

900 человек эвакуировали из ТЦ «Мега» в Самаре

В пятницу, 8 февраля, из торгового центра «Мега» в Самаре эвакуировали 900 человек. В здании внезапно сработала пожарная сигнализация, всех сотрудников и посетителей попросили выйти. Сигнал поступил оперативным службам около 13:00. Здание обследовали, и оказалось, что тревога была ложной. Молл 
8 февраля 2019, 02:11
Два автобуса и две легковушки столкнулись на Южном шоссе в Самаре

Два автобуса и две легковушки столкнулись на Южном шоссе в Самаре

Накануне вечером в Куйбышевском районе Самары произошло крупное ДТП, спровоцированное обрушившимся на город снегопадом. По информации регионального ГУ МЧС, около 17:35 на Южном шоссе столкнулись автобус, маршрутка и два автомобиля. В результате аварии пострадали два человека.

На месте происшествия работали пятеро 

8 февраля 2019, 01:15
В Самаре тушили пожар в недострое рядом с УФСИН

В Самаре тушили пожар в недострое рядом с УФСИН

В пятницу утром, 8 февраля, произошел пожар в здании, расположенном в историческом центре Самары, на пересечении улиц Куйбышева и Пионерской. По словам осведомленного источника, загорелись предметы обихода, но пожарные быстро затушили источник задымления. Сейчас данных о пострадавших нет, причины возгорания 
8 февраля 2019, 01:10
В Самаре спасли влюбленных, которые едва не замерзли в дачном массиве

В Самаре спасли влюбленных, которые едва не замерзли в дачном массиве

В четверг, 7 февраля, самарские спасатели вызволили из беды пару влюбленных. Парень и девушка заблудились в дачном массиве в Орловом овраге. Они долго шли, проваливаясь в высокие сугробы, одежда промокла, и молодые люди стали замерзать. Отчаявшись найти путь, они вызвали 
8 февраля 2019, 11:34
Делу время: судебное разбирательство о стрельбе по собакам в центре Самары перенесли

Делу время: судебное разбирательство о стрельбе по собакам в центре Самары перенесли

Рассмотрение скандального дела о стрельбе по собакам в историческом центре Самары перенесено на следующую неделю. Это было сделано из-за того, что люди, которые, предположительно, стреляли, не ознакомились с материалами дела.
 
- Судебное заседание откладывается на следующую пятницу,15 февраля, - резюмировала мировой 
8 февраля 2019, 11:09
«Заднюю часть салона размазало»: в Самаре столкнулись троллейбус и фура

«Заднюю часть салона размазало»: в Самаре столкнулись троллейбус и фура

В пятницу, 8 февраля, произошла крупная авария с участием общественного транспорта в Самаре. По словам очевидцев, на проспекте Кирова по направлению «из города» столкнулись троллейбус №12, следовавший от остановки «Завод «Экран» до железнодорожного вокзала. По словам очевидца, троллейбус «занесло» на 
8 февраля 2019, 10:00
В Самарской области восстановилось движение на трассе М-5

В Самарской области восстановилось движение на трассе М-5

Движение грузовиков по федеральной трассе М-5 на участке между Тольятти и Сызранью восстановлено. Ограничение для большегрузов и автомобилей было снято в 23:00 7 февраля на участке с 890 по 976 км автомобильной трассы, сообщает ФКУ «Поволжуправтодор». Напомним, что накануне в 
8 февраля 2019, 09:21
В трех районах Самарской области перекрыли трассу из-за снегопада

В трех районах Самарской области перекрыли трассу из-за снегопада

В четверг, 7 февраля, региональное ГУ МЧС предупредило жителей области, что в Нефтегорском, Алексеевском и Борском районах с 97 по 129 км трассы М-5 «Урал» временно ограничили движение всех транспортных средств. Ограничение планируется снять в 09:00 8 февраля, но все 
7 февраля 2019, 10:23
В Самаре судят автомобилиста, который сбил пешехода на Красноармейской

В Самаре судят автомобилиста, который сбил пешехода на Красноармейской

Наехал на пешехода и скрылся. В судебном участке мировых судей Железнодорожного района рассматривается дело Федора Головинова, который, по версии полиции, в конце января сбил человека и уехал с места происшествия.  Еще 29 января на улице Красноармейской в Самаре водитель Евгений 
7 февраля 2019, 08:26
Трассу М-5 закрыли для грузовиков на отрезке от Сызрани до Тольятти

Трассу М-5 закрыли для грузовиков на отрезке от Сызрани до Тольятти

В Самарской области из-за сильного снегопада временно закрыт участок федеральной трассы М-5 «Урал». Временное ограничение движения для грузовиков введено с 15:30 четверга, 7 февраля. Транзитному транспорту советуют не проезжать участок с 890 по 976 км – от Сызрани до Тольятти. 
7 февраля 2019, 04:43
В Самаре Lada Priora сбила девушку на «зебре»

В Самаре Lada Priora сбила девушку на «зебре»

В среду, 6 февраля, под колесами автомобиля оказалась жительница областной столицы. Рано утром, в 09:15 21-летний водитель ехал на своей легковушке Lada Priora по улице Ново-Вокзальной в направлении Фадеева. Автомобилист сбил 26-летнюю девушку, которая пересекала проезжую часть Ново-Вокзальной по нерегулируемому 
7 февраля 2019, 02:56
В Самарской области «Калина» сбила 16-летнюю девушку на «зебре»

В Самарской области «Калина» сбила 16-летнюю девушку на «зебре»

Накануне, 5 февраля, на трассе «Самара - Бугуруслан» под колеса легковушки попала 16-летняя девушка. Авария случилась вечером, в 20:40. 29-летний водитель «Лада Калина» в снегопад ехал со стороны Бугуруслана в направлении Самары. На 26 километре трассы он сбил девушку, которая 
6 февраля 2019, 02:25
Самару захватили снегопад и метель: водителей просят на оставлять машины на проезжей части

Самару захватили снегопад и метель: водителей просят на оставлять машины на проезжей части

По информации синоптиков, с вечера вторника, 5 февраля, до 19:00 среды, 6 февраля, в Самарской области ожидаются сильный снег и метель. Кроме того, прогнозируют сильный юго-восточный ветер со скоростью 7-12 м/с. Ночью на территории городов будет проводиться уборка улиц. Жителей 
5 февраля 2019, 07:00
Стало известно, когда пройдет заседание суда по делу о стрельбе по собакам в Самаре

Стало известно, когда пройдет заседание суда по делу о стрельбе по собакам в Самаре

Мировой суд Ленинского района Самары назначил на 8 февраля первое заседание по резонансному делу о стрельбе по собакам в центре города.

По версии полиции, 30 января на пересечении улиц Ленинской и Ярмарочной мужчина совершил несколько выстрелов из травматического 
5 февраля 2019, 12:12
Неудачно припарковалась: в Сызрани автоледи сбила продавщицу и протаранила ларек

Неудачно припарковалась: в Сызрани автоледи сбила продавщицу и протаранила ларек

В понедельник, 4 февраля, в Сызрани произошла дорожная авария,в которой пострадал один человек. Рано утром, в 8:15, 24-летняя автоледи ехала на иномарке Hyundai Creta по внутридворовому проезду со стороны дома №4 по проспекту Космонавтов. Она направлялась к дому №17 по 
5 февраля 2019, 10:33
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