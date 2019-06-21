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Синоптики рассказали о погоде в Самаре: 33-градусная жара и никаких дождей
Самарцам стоит запастись головными уборами - синоптики обещают в грядущие выходные аномально жаркую погоду, столбик термометра поднимется до + 33 градусов по Цельсию. Как отметили специалисты Приволжского УГМС, в этот уик-энд сохранится сухая, жаркая погода, обусловленная Азорским антициклоном. В …
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21 июня 2019, 04:16
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В Самаре устанавливают светофор на перекрестке Владимирской и Чернореченской
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21 июня 2019, 03:14
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В Самаре старший инспектор ГИМС и фельдшер попались на служебном подлоге
Приволжское следственное управление на транспорте СК России возбудило несколько уголовных дел в отношении старшего государственного инспектора группы патрульной службы ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Самарской области» и фельдшера медицинского пункта на станции Самара. Их подозревают в служебных подлогах.
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21 июня 2019, 02:10
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К областной психиатрической больнице присоединили «Самарский психоневрологический диспансер»
Стало известно, что «Самарский психоневрологический диспансер» вошел в состав «Самарской областной клинической психиатрической больницы». Документы о присоединении медицинских учреждений опубликованы на сайте регионального правительства. Как говорится в постановлении, основные цели и задачи «Самарской областной клинической психиатрической больницы» остаются прежними. Сотрудники …
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21 июня 2019, 01:39
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В Самаре двух полицейских подозревают в покровительстве игорному бизнесу
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20 июня 2019, 08:23
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В Октябрьске девушка на «десятке» врезалась в стоящую перед «зеброй» иномарку
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20 июня 2019, 01:43
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В Тольятти такси протаранило столб после ДТП с кроссовером
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20 июня 2019, 01:04
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В Отрадном сбили 74-летнюю пенсионерку
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19 июня 2019, 05:05
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В ДТП в Самарской области пострадала 4-летняя девочка
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19 июня 2019, 01:36
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Под Самарой после ДТП с Mazda 6 опрокинулась «семерка»
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18 июня 2019, 04:57
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В Самарской области «Гранта» врезалась в грузовик и сбила насмерть мужчину
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18 июня 2019, 12:56
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В Самаре «Тойоту» отбросило на пешехода после ДТП
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18 июня 2019, 11:05
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Смертельное ДТП под Тольятти: «Ларгус» столкнулся с машиной сопровождения дорожных служб
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17 июня 2019, 10:16
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