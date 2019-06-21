7
02
08
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

СМОТРИТЕ ТЕРРУ

На 32 кнопке Дом.Ру 
Все видео

Бункер S

Весело и со смыслом: программа #БункерS на телеканале ТЕРРА! Илья Табуев, Денис Коршиков и Александр Гутин мечтают о пивном фестивале, вспоминают Леню Голубкова, обсуждая новую финансовую пирамиду в Тольятти, и сочувствуют самарцу, который спрятался в сумасшедшем доме после уничтожения зеленых 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 20.06.2019 
Все видео
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: ВКонтакте Facebook Twitter Instagram Одноклассники

Материалы по теме:

Синоптики рассказали о погоде в Самаре: 33-градусная жара и никаких дождей

Синоптики рассказали о погоде в Самаре: 33-градусная жара и никаких дождей

Самарцам стоит запастись головными уборами - синоптики обещают в грядущие выходные аномально жаркую погоду, столбик термометра поднимется до + 33 градусов по Цельсию. Как отметили специалисты Приволжского УГМС, в этот уик-энд сохранится сухая, жаркая погода, обусловленная Азорским антициклоном. В 
21 июня 2019, 04:16
В Самаре устанавливают светофор на перекрестке Владимирской и Чернореченской

В Самаре устанавливают светофор на перекрестке Владимирской и Чернореченской

В пятницу, 21 июня, в столице 63-го региона на пересечении улиц Владимирской и Чернореченской начали устанавливать светофор. Как отметили в городском департаменте транспорта, он будет обычным без кнопки для пешеходов - их не ставят на перекрестках. Кстати, пользователи соцсетей обратили 
21 июня 2019, 03:14
В Самаре старший инспектор ГИМС и фельдшер попались на служебном подлоге

В Самаре старший инспектор ГИМС и фельдшер попались на служебном подлоге

Приволжское следственное управление на транспорте СК России возбудило несколько уголовных дел в отношении старшего государственного инспектора группы патрульной службы  ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Самарской области» и фельдшера медицинского пункта на станции Самара. Их подозревают в служебных подлогах.
21 июня 2019, 02:10
К областной психиатрической больнице присоединили «Самарский психоневрологический диспансер»

К областной психиатрической больнице присоединили «Самарский психоневрологический диспансер»

Стало известно, что «Самарский психоневрологический диспансер» вошел в состав «Самарской областной клинической психиатрической больницы». Документы о присоединении медицинских учреждений опубликованы на сайте регионального правительства. Как говорится в постановлении, основные цели и задачи «Самарской областной клинической психиатрической больницы» остаются прежними. Сотрудники 
21 июня 2019, 01:39
В Самаре двух полицейских подозревают в покровительстве игорному бизнесу

В Самаре двух полицейских подозревают в покровительстве игорному бизнесу

В столице 63-го региона возбуждено уголовное дело в отношении двух сотрудников полиции, которых подозревают во взяточничестве и двух местных жителей — им инкриминируют посредничество во взяточничестве. По версии следствия, 10 июня, правоохранители получили 310 и 40 тысяч рублей через посредников. 
20 июня 2019, 08:23
В Октябрьске девушка на «десятке» врезалась в стоящую перед «зеброй» иномарку

В Октябрьске девушка на «десятке» врезалась в стоящую перед «зеброй» иномарку

В среду, 19 июня, в Октябрьске произошла авария с пострадавшими. Вечером 23-летняя девушка на ВАЗ-21101 ехала около дома № 34 по улице Макаренко. По версии полицейских, она не сумела справиться с управлением и врезалась в иномарку Renault Sandero, которая в 
20 июня 2019, 01:43
В Тольятти такси протаранило столб после ДТП с кроссовером

В Тольятти такси протаранило столб после ДТП с кроссовером

В среду, 19 июня, в Автограде случилась дорожная авария с участием такси. В 15:00 43-летняя автоледи направлялась на Kia Sportage по улице Жилина. По предварительной версии, в районе дома № 54 по улице Жилина автомобилистка при развороте вне перекрестка не 
20 июня 2019, 01:04
В Отрадном сбили 74-летнюю пенсионерку

В Отрадном сбили 74-летнюю пенсионерку

Накануне в Отрадном под колеса иномарки попала пожилая женщина. В 11:00 67-летний водитель ехал на легковушке Chevrolet Aveo по улице Буровиков. В районе дома № 7 он сбил 74-летнюю женщину. Дама пересекала проезжую часть справа налево в неустановленном месте неподалеку 
19 июня 2019, 05:05
В ДТП в Самарской области пострадала 4-летняя девочка

В ДТП в Самарской области пострадала 4-летняя девочка

Во вторник, 18 июня, в Сергиевском районе произошла авария, в которой получил травмы ребенок. Рано утром 63-летний мужчина ехал на своей малолитражке Daewoo Matiz в поселке Сургут. Пр повороте налево на улицу Заводскую он не уступил дорогу автомобилю VIS, за 
19 июня 2019, 01:36
Под Самарой после ДТП с Mazda 6 опрокинулась «семерка»

Под Самарой после ДТП с Mazda 6 опрокинулась «семерка»

Накануне в Борском районе произошла автомобильная авария, в которой пострадали три женщины. Вечером на 28 километре трассы «Отрадный — Богатое - Борское» 20-летний водитель иномарки Mazda 6 выехал на встречную полосу, не заметив вазовскую легковушку. Чтобы избежать ДТП, водитель второй 
18 июня 2019, 04:57
В Самарской области «Гранта» врезалась в грузовик и сбила насмерть мужчину

В Самарской области «Гранта» врезалась в грузовик и сбила насмерть мужчину

В понедельник, 17 июня, в Ставропольском районе случилась еще одна смертельная авария. В 22:30 64-летний мужчина ехал на автомобиле «Лада Гранта» по трассе, но внезапно его легковушка влетела в грузовик «КамАЗ». Ранее большегруз остановился из-за поломки и его шофер включил 
18 июня 2019, 12:56
В Самаре «Тойоту» отбросило на пешехода после ДТП

В Самаре «Тойоту» отбросило на пешехода после ДТП

В понедельник, 17 июня, в столице 63-го региона машина сбила пешехода после ДТП. Это случилось около десяти утра. 36-летняя автоледи ехала на своей «Ладе Приоре» по улице Свободы в направлении Кузнецкой. На перекрестке она не уступила дорогу иномарке «Тойота Камри», 
18 июня 2019, 11:05
Смертельное ДТП под Тольятти: «Ларгус» столкнулся с машиной сопровождения дорожных служб

Смертельное ДТП под Тольятти: «Ларгус» столкнулся с машиной сопровождения дорожных служб

В понедельник, 17 июня, на 988 километре трассы М-5 «Урал» в районе Тольятти произошла трагедия. «Лада Ларгус» с номерами Тверской области врезалась в машину сопровождения дорожных служб -  полуприцеп. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области, водитель 
17 июня 2019, 10:16
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2019. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Наименование СМИ : Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 75404 от 01 апреля 2019 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Статус свидетельства : действующее. Форма распространения : сетевое издание. Территория распространения : Российская Федерация, зарубежные страны. Языки : русский.
Учредитель: Акционерное общество «Телерадиокомпания «ТЕРРА». Главный редактор: Курдов Евгений Александрович. Адрес: 443090, Самарская обл., г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44А, 5 этаж. seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04.

Мы Вам перезвоним!

Наверх