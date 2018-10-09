Ушли по собственному: двое руководителей департаментов Самары оставляют посты В администрации областной столицы кадровые перестановки: свои посты по собственному желанию покинули руководитель департамента образования Лилия Галузина и глава департамента физической культуры и спорта Виктор Анисатов. … Напомним, что госпожа Галузина стала начальником департамента с февраля 2014 года, а до этого она