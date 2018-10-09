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Ушли по собственному: двое руководителей департаментов Самары оставляют посты
В администрации областной столицы кадровые перестановки: свои посты по собственному желанию покинули руководитель департамента образования Лилия Галузина и глава департамента физической культуры и спорта Виктор Анисатов.
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9 октября 2018, 08:36
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В Самаре с подрядчика ремонта четвертой очереди набережной пытаются взыскать 13 млн рублей
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8 октября 2018, 05:28
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В Самаре 400 снегоуборочных машин будут наводить порядок на улицах
Власти областной столицы готовятся к новому зимнему сезону. Считается, что он начинается с 1 ноября и продолжается до 15 апреля. По словам руководителя департамента городского хозяйства и экологии горадминистрации Андрея Семенова, муниципальное предприятие «Благоустройство» будет использовать 276 единиц собственной техники …
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8 октября 2018, 02:54
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В Самарской области «буханка» протаранила дорожный знак и улетела в кювет
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5 октября 2018, 04:49