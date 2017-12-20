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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 19 декабря 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 19 декабря 2017г 
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В рамках визита 

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В Сызрани 14-летний зацепер попал под грузовой поезд

В Сызрани 14-летний зацепер попал под грузовой поезд

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15 декабря 2017, 02:14
В Самаре за мошенничество осужден экс-охранник «Газпрома»

В Самаре за мошенничество осужден экс-охранник «Газпрома»

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Дело главы села Кошки о попытке мошенничества передают в суд

Дело главы села Кошки о попытке мошенничества передают в суд

Уголовное дело о попытке мошенничества в селе Кошки Самарской области передают в суд. Обвиняемый – глава села Кошки Андрей Жданов.   

«По версии следствия, в 2014 году обвиняемый, используя свое должностное положение, обеспечил признание его семьи нуждающейся в жилых помещениях муниципального 

23 ноября 2017, 12:44
В Самаре в сфере ЖКХ выявлено мошенничество против горожан

В Самаре в сфере ЖКХ выявлено мошенничество против горожан

Жители Самары получали счета за не предоставленные коммунальные услуги. Квитанции приходили сразу от двух УК. Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество», сообщили в прокуратуре Самарской области.

Надзорное ведомство Кировского района провело проверку по обращению жильцов 148-го дома на улице Ташкентской. Сразу 

15 ноября 2017, 09:17
Самарцы выдавали себя за начальников и заставляли фирмы отдавать им деньги

Самарцы выдавали себя за начальников и заставляли фирмы отдавать им деньги

Двое жителей Самары задержаны по подозрению в мошенничестве. По версии силовиков, они звонили в разных регионах страны, представлялись начальниками и требовали перевести на свои абонентские номера деньги из кассы.

По данным силовиков, от действий мошенников пострадали фирмы из Томска и Новокузнецка. 

23 октября 2017, 03:05
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