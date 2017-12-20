В Самарской области раскрыто мошенничество в отношении как минимум двух жителей региона – в Самаре и Сызрани. Подозреваемый – индивидуальный предприниматель, мебельщик, который брал с клиентов предоплату и «исчезал», не выполнив работу. Так, в 2017 году житель Самары лишился 96 тысяч рублей, а жительница Сызрани еще в 2015-м - 65 тысяч. Объявления о своих услугах бизнесмен размещал в Сети.
«Мужчина, принявший заказ, под предлогом оказания услуг по изготовлению корпусной мебели по индивидуальным замерам заключил с потерпевшей соответствующий договор и в качестве предоплаты получил от нее 65 000 рублей. Однако по прошествии длительного времени заказанной мебели женщина так и не дождалась, а мужчина перестал отвечать на звонки», - сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Предполагаемому мошеннику 34 года. Он живет в Сызрани, ранее уже судим за подобное преступление, а также кражу и умышленные побои с тяжкими травмами для потерпевшего. По данным полицейских, подозреваемый дал признательные показания. Если вина будет доказана в суде, он может лишиться свободы на 5 лет. Сейчас полицейские устанавливают других возможных жертв обманщика.
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