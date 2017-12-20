Двое жителей Самары задержаны по подозрению в мошенничестве. По версии силовиков, они звонили в разных регионах страны, представлялись начальниками и требовали перевести на свои абонентские номера деньги из кассы.

По данным силовиков, от действий мошенников пострадали фирмы из Томска и Новокузнецка. …