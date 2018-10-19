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В Тольятти экоаналитическая лаборатория снова нашла превышения ПДК
Сейчас в Тольятти находится мобильная аналитическая лаборатория, которая оценивает состояние атмосферного воздуха. В городе она пробудет с 16 октября до 2 ноября, а приехала чудо-лаборатория из Башкирии. Она оснащена хроматографическим комплексом, автоматическими газоанализаторами, позволяющими измерять содержание основных загрязнителей в атмосферном …
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19 октября 2018, 03:00
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Выяснилось, почему в Самаре сносят стену синагоги
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19 октября 2018, 02:19
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В Самаре продлили срок перекрытия по Чапаевской
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19 октября 2018, 01:44
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В Самаре рабочие сносят ковшом стену хоральной синагоги
Жители областной столицы подняли тревогу в соцсетях: рабочие сносят стену хоральной синагоги, расположенной на улице Садовой. В пятницу, 19 октября, очевидцы прислали фото происходящего в Твиттер депутата Госдумы Александра Хинштейна. На снимках видно, как ковш экскаватора разрушает старинную кирпичную …
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19 октября 2018, 12:40
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В Зубчаниновке 20-летний парень «отметелил» незнакомца
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19 октября 2018, 12:09
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В Тольятти нашли опасную детскую площадку
Прокуратура Автозаводского района Тольятти проверила оборудование на детской площадке, расположенной около дома № 15 по Ленинскому проспекту. В надзорное ведомство обратилась женщина, которая рассказала, что ее дочка получила травмы, играя там. Как сообщили в ведомстве, детская площадка в «непригодном для …
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16 октября 2018, 01:52
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В Тольятти пьяная автоледи каталась с 3-летним ребенком
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16 октября 2018, 08:45
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Массовое ДТП на Революционной: в Самаре столкнулись три авто
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15 октября 2018, 02:08
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В Сызрани бабушка упала на внучку и придавила ее
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15 октября 2018, 10:43