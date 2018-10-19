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Материалы по теме:

В Тольятти экоаналитическая лаборатория снова нашла превышения ПДК

В Тольятти экоаналитическая лаборатория снова нашла превышения ПДК

Сейчас в Тольятти находится мобильная аналитическая лаборатория, которая оценивает состояние атмосферного воздуха. В городе она пробудет с 16 октября до 2 ноября, а приехала чудо-лаборатория из Башкирии. Она оснащена хроматографическим комплексом, автоматическими газоанализаторами, позволяющими измерять содержание основных загрязнителей в атмосферном 
19 октября 2018, 03:00
Выяснилось, почему в Самаре сносят стену синагоги

Выяснилось, почему в Самаре сносят стену синагоги

Стало известно, зачем на улице Садовой сносят стену хоральной синагоги. Напомним, что в пятницу местные жители были шокированы - стены памятника начали разбирать с помощью ковша, вниз полетели кирпичи из старинной кладки. На место событий выехали специалисты Управления государственной охраны 
19 октября 2018, 02:19
В Самаре продлили срок перекрытия по Чапаевской

В Самаре продлили срок перекрытия по Чапаевской

В Самаре продлен срок ограничения движения транспорта по улице Чапаевской на отрезке от Студенческого переулка до улицы Ульяновской. Напомним, что участок дороги там перекрыли еще в августе из-за проведения кровельных работ. Планировалось открыть движение с 17 октября, но теперь перекрытие 
19 октября 2018, 01:44
В Самаре рабочие сносят ковшом стену хоральной синагоги

В Самаре рабочие сносят ковшом стену хоральной синагоги

Жители областной столицы подняли тревогу в соцсетях: рабочие сносят стену хоральной синагоги, расположенной на улице Садовой. В пятницу, 19 октября, очевидцы прислали фото происходящего в Твиттер депутата Госдумы Александра Хинштейна. На снимках видно, как ковш экскаватора разрушает старинную кирпичную 
19 октября 2018, 12:40
В Зубчаниновке 20-летний парень «отметелил» незнакомца

В Зубчаниновке 20-летний парень «отметелил» незнакомца

В одну из больниц областной столицы доставили на карете «скорой помощи» 34-летнего мужчину. У пациента медики нашли множество различных травм и сообщили об этом в полицию. Оказалось, что пострадавший направлялся домой вечером из магазина в поселке Зубчаниновка. Внезапно его окликнул 
19 октября 2018, 12:09
В Тольятти нашли опасную детскую площадку

В Тольятти нашли опасную детскую площадку

Прокуратура Автозаводского района Тольятти проверила оборудование на детской площадке, расположенной около дома № 15 по Ленинскому проспекту. В надзорное ведомство обратилась женщина, которая рассказала, что ее дочка получила травмы, играя там. Как сообщили в ведомстве, детская площадка в «непригодном для 
16 октября 2018, 01:52
В Тольятти пьяная автоледи каталась с 3-летним ребенком

В Тольятти пьяная автоледи каталась с 3-летним ребенком

‍В Тольятти ночью представители «Ночного патруля» рассказали сотрудникам ДПС, что по улице Матросова ехал автомобиль, водитель которого не сумел справиться с управлением, и машина врезалась в бордюрный камень при движении по кольцу. Полицейские остановили эту легковушку 

Оказалось, что за 
16 октября 2018, 08:45
Массовое ДТП на Революционной: в Самаре столкнулись три авто

Массовое ДТП на Революционной: в Самаре столкнулись три авто

В понедельник рано утром, 15 октября, на пересечении улиц Революционной и Маломосковской в областной столице столкнулись три автомобиля - Lada Priora, Lada Granta и Subaru. Две машины получили механические повреждения — по предварительным данным, один из автомобилей врезался в другой, 
15 октября 2018, 02:08
В Сызрани бабушка упала на внучку и придавила ее

В Сызрани бабушка упала на внучку и придавила ее

Вечером, 13 октября в Сызрани произошло ДТП, в котором пострадала девочка. Все случилось на улице Жуковского. В 18:20 58-летний водитель «Лады Гранты» сбил пенсионерку. От удара женщина рухнула на внучку, которую она переводила через дорогу и травмировала ее.

Медики 
15 октября 2018, 10:43
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