В Самаре рядом с мусорными контейнерами найдены 1000 бутылок с нефтепродуктами (фото) В областной столице около мусорных контейнеров на ул. Коммунистической были найдены бутылки с нефтью. Об этом в своем микроблоге в «Твиттер» сообщил руководитель департамента благоустройства и экологии Иван Филаретов. Всего около 1000 бутылок, на этикетках которых указано, что нефтепродукты - …