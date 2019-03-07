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В Сызрани по ночам рвут зубы в гинекологии, а СКС избавляется от уличных водозаборных колонок. Девятки яиц стали нормой, а самарские чиновники предлагают гражданам худеть. Самые яркие новости региона – весело и со смыслом. 
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Цифры. Эфир передачи от 05.03.2019 
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Материалы по теме:

В Самарской области потребители задолжали за тепло 59 млрд рублей

В Самарской области потребители задолжали за тепло 59 млрд рублей

По итогам 2018 года потребители "Т-Плюс" задолжали 59 млрд рублей, сообщает пресс-служба компании. Уровень недоимок остался на уровне предыдущего года. В Самарской области дебиторская задолженность превысила 8 млрд рублей. Как отмечается в сообщении, наиболее крупная категория должников - организации-посредники. Речь 
7 марта 2019, 10:27
На РКЦ

На РКЦ "Прогресс" сократят более 800 человек

В самарском ракетно-космическом центре «Прогресс» пройдут две волны массовых сокращений, до 30 мая работу на заводе потеряют 839 сотрудников. Руководство РКЦ уже уведомило службу занятости населения Самарской области о сокращениях. Большую часть из них, а именно 805 человек, уволят до 

7 марта 2019, 05:47
В Самарской области стаи бродячих собак убили за неделю 6 косуль

В Самарской области стаи бродячих собак убили за неделю 6 косуль

В Самарской области все чаще случаются нападения стай бродячих собак на косуль и молодых кабанов. В частности, только за одну неделю они убили шесть косуль. По данным департамента охоты и рыболовства Самарской области, сейчас у косуль мало корма, они слабеют 
7 марта 2019, 04:45
Под Самарой иномарка опрокинулась в кювет: пассажирка попала в больницу

Под Самарой иномарка опрокинулась в кювет: пассажирка попала в больницу

В среду вечером, 6 марта, в Кинельском районе произошла авария. 33-летний водитель иномарки Kia Rio ехал по трассе Самара - Бугуруслан. По предварительной информации, между 32 и 33 километром трассы автомобилист не сумел справиться с управлением. Его машина скатилась на 
7 марта 2019, 04:17
Самарец нашел на полу в «Курумоче» 10 000 долларов

Самарец нашел на полу в «Курумоче» 10 000 долларов

К самарским полицейским обратился 51-летний мужчина. Он рассказал, что после перелета рейсом Самара - Стамбул у него пропала крупная сумма - 10 000 долларов. Транспортные полицейские просмотрели записи системы видеонаблюдения международного аэропорта «Курумоч» и увидели на них мужчину, улетевшего тем 
7 марта 2019, 02:22
Самарец погасил долг по алиментам, чуть не лишившись водительских прав

Самарец погасил долг по алиментам, чуть не лишившись водительских прав

Житель областной столицы погасил задолженность по алиментам после того, как в дело вмешались судебные приставы. Исполнительное производство завели в отделе Промышленного района. Долгое время местный житель не перечислял алименты своему ребенку, и его долг составил 260 тысяч рублей. Приставы «навестили» 
7 марта 2019, 08:42
В Самаре нашли 14 владельцев частных домов, которые незаконно пользовались водой

В Самаре нашли 14 владельцев частных домов, которые незаконно пользовались водой

С начала года в Самаре выявили 14 потребителей, которые незаконно подключились к водоснабжению и канализации. Например, некоторых из них удалось установить во время рейда на 8 просеке в Промышленном районе областной столицы. Чтобы попасть на территорию коттеджного поселка, коммунальщикам пришлось 
6 марта 2019, 04:35
В Самаре опубликовали новые тарифы на погребение

В Самаре опубликовали новые тарифы на погребение

Городские власти Самары внесли изменения в постановление, которое определяет стоимость ритуальных услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню. Документ, подписанный главой областной столицы Еленой Лапушкиной, опубликовали на официальном сайте мэрии. С 1 февраля общая стоимость гарантированного перечня услуг по погребению составляет 5 946,47 
6 марта 2019, 12:06
93 человека тушили пластиковые отходы в районе завода Тарасова в Самаре

93 человека тушили пластиковые отходы в районе завода Тарасова в Самаре

В субботу вечером, 2 марта, на улице Ново-Садовой, 311 в Промышленном районе областной столицы тушили пожар. Он произошел неподалеку от завода имени А.М. Тарасова. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, сообщение о возгорании поступило в 20:20. На место событий выехали 
3 марта 2019, 08:24
В 2021 году полигоны размещения ТКО исчерпают свою вместимость

В 2021 году полигоны размещения ТКО исчерпают свою вместимость

Недавно президент Российской Федерации Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию. Помимо прочего, он затронул тему обращения с коммунальными отходами.

«Многие полигоны переполнены, десятилетиями скапливались там отходы, - напомнил глава государства. - Надо сформировать цивилизованную, безопасную систему обращения с отходами, 

25 февраля 2019, 06:01
В Самаре только в одном месте утилизируют ртутные лампы и градусники

В Самаре только в одном месте утилизируют ртутные лампы и градусники

Ежемесячно на единственное в Самаре специализированное предприятие по переработке бытовых ртутьсодержащих отходов привозится порядка 30 тысяч ламп и термометров. По оценкам экспертов, для столицы 63-го региона это менее трети от всех отслуживших свой срок опасных изделий, что сопоставимо с общероссийскими 
21 февраля 2019, 11:40
Тепло в Самарской области подорожает

Тепло в Самарской области подорожает

В Самарской области с 1 июля стоимость теплоснабжения домов поднимется на 3 процента, заявили в региональном департаменте ценового и тарифного регулирования. На сегодняшний день платеж рассчитывается по тарифной сетке, установленной 1 января 2019 года. Потребители платят за гигакалории - измерительную 
20 февраля 2019, 09:13
С 1 июля отопление подорожает на 3%

С 1 июля отопление подорожает на 3%

В Самарской области с 1 июля стоимость теплоснабжения домов поднимется на 3 процента, заявили в региональном департаменте ценового и тарифного регулирования. На сегодняшний день платеж рассчитывается по тарифной сетке, установленной 1 января 2019 года. Потребители платят за гигакалории - измерительную 

20 февраля 2019, 05:16
В блогах: почему в Самаре нет автоматов для приема алюминиевых банок?

В блогах: почему в Самаре нет автоматов для приема алюминиевых банок?

"Почему в Самаре нет автоматов для приема алюминиевых банок?" - задается вопросом блогер Алексей Сиверкин. "Например, в Москве аппараты, принимающие железную тару из-под пива и лимонадов, можно было заметить еще в конце 90-х. Здоровые такие автоматы, размером с те, 
17 октября 2018, 11:02
Индексацию тарифов «Платона» отложили

Индексацию тарифов «Платона» отложили

Российское правительство отложило на год индексацию тарифов в системе «Платон». Повышение платы для фур перенесено на 1 июля следующего года. Стоимость одного километра пути по федеральным дорогам останется прежней: 1 рубль 90 копеек. Однако с 8 июля этого года вступает 

2 июля 2018, 08:03
В Самаре появятся дизайнерские мусорные контейнеры

В Самаре появятся дизайнерские мусорные контейнеры

Необходимо разработать новый дизайн мусорных контейнеров, решили в ходе совещания по вопросам охраны окружающей среды в городской администрации. Самарские чиновники уверены, что даже такие объекты могут стать украшением двора. К разработке дизайна емкостей планируется привлечь студентов Самарского государственного архитектурно-строительного университета.

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6 февраля 2015, 02:18
В Самаре рядом с мусорными контейнерами найдены 1000 бутылок с нефтепродуктами (фото)

В Самаре рядом с мусорными контейнерами найдены 1000 бутылок с нефтепродуктами (фото)

В областной столице около мусорных контейнеров на ул. Коммунистической были найдены бутылки с нефтью. Об этом в своем микроблоге в «Твиттер» сообщил руководитель департамента благоустройства и экологии Иван Филаретов. Всего около 1000 бутылок, на этикетках которых указано, что нефтепродукты - 

28 апреля 2014, 02:15
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