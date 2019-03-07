|
В Самарской области потребители задолжали за тепло 59 млрд рублей
По итогам 2018 года потребители "Т-Плюс" задолжали 59 млрд рублей, сообщает пресс-служба компании. Уровень недоимок остался на уровне предыдущего года. В Самарской области дебиторская задолженность превысила 8 млрд рублей. Как отмечается в сообщении, наиболее крупная категория должников - организации-посредники. Речь …
|
7 марта 2019, 10:27
|
На РКЦ "Прогресс" сократят более 800 человек
|
7 марта 2019, 05:47
|
В Самарской области стаи бродячих собак убили за неделю 6 косуль
|
7 марта 2019, 04:45
|
Под Самарой иномарка опрокинулась в кювет: пассажирка попала в больницу
|
7 марта 2019, 04:17
|
Самарец нашел на полу в «Курумоче» 10 000 долларов
К самарским полицейским обратился 51-летний мужчина. Он рассказал, что после перелета рейсом Самара - Стамбул у него пропала крупная сумма - 10 000 долларов. Транспортные полицейские просмотрели записи системы видеонаблюдения международного аэропорта «Курумоч» и увидели на них мужчину, улетевшего тем …
|
7 марта 2019, 02:22
|
Самарец погасил долг по алиментам, чуть не лишившись водительских прав
Житель областной столицы погасил задолженность по алиментам после того, как в дело вмешались судебные приставы. Исполнительное производство завели в отделе Промышленного района. Долгое время местный житель не перечислял алименты своему ребенку, и его долг составил 260 тысяч рублей. Приставы «навестили» …
|
7 марта 2019, 08:42
|
В Самаре нашли 14 владельцев частных домов, которые незаконно пользовались водой
|
6 марта 2019, 04:35
|
В Самаре опубликовали новые тарифы на погребение
Городские власти Самары внесли изменения в постановление, которое определяет стоимость ритуальных услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню. Документ, подписанный главой областной столицы Еленой Лапушкиной, опубликовали на официальном сайте мэрии. С 1 февраля общая стоимость гарантированного перечня услуг по погребению составляет 5 946,47 …
|
6 марта 2019, 12:06
|
93 человека тушили пластиковые отходы в районе завода Тарасова в Самаре
|
3 марта 2019, 08:24
|
В 2021 году полигоны размещения ТКО исчерпают свою вместимость
Недавно президент Российской Федерации Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию. Помимо прочего, он затронул тему обращения с коммунальными отходами.
|
25 февраля 2019, 06:01
|
В Самаре только в одном месте утилизируют ртутные лампы и градусники
Ежемесячно на единственное в Самаре специализированное предприятие по переработке бытовых ртутьсодержащих отходов привозится порядка 30 тысяч ламп и термометров. По оценкам экспертов, для столицы 63-го региона это менее трети от всех отслуживших свой срок опасных изделий, что сопоставимо с общероссийскими …
|
21 февраля 2019, 11:40
|
Тепло в Самарской области подорожает
В Самарской области с 1 июля стоимость теплоснабжения домов поднимется на 3 процента, заявили в региональном департаменте ценового и тарифного регулирования. На сегодняшний день платеж рассчитывается по тарифной сетке, установленной 1 января 2019 года. Потребители платят за гигакалории - измерительную …
|
20 февраля 2019, 09:13
|
С 1 июля отопление подорожает на 3%
В Самарской области с 1 июля стоимость теплоснабжения домов поднимется на 3 процента, заявили в региональном департаменте ценового и тарифного регулирования. На сегодняшний день платеж рассчитывается по тарифной сетке, установленной 1 января 2019 года. Потребители платят за гигакалории - измерительную …
|
20 февраля 2019, 05:16
|
В блогах: почему в Самаре нет автоматов для приема алюминиевых банок?
"Почему в Самаре нет автоматов для приема алюминиевых банок?" - задается вопросом блогер Алексей Сиверкин. "Например, в Москве аппараты, принимающие железную тару из-под пива и лимонадов, можно было заметить еще в конце 90-х. Здоровые такие автоматы, размером с те, …
|
17 октября 2018, 11:02
|
Индексацию тарифов «Платона» отложили
|
2 июля 2018, 08:03
|
В Самаре появятся дизайнерские мусорные контейнеры
Необходимо разработать новый дизайн мусорных контейнеров, решили в ходе совещания по вопросам охраны окружающей среды в городской администрации. Самарские чиновники уверены, что даже такие объекты могут стать украшением двора. К разработке дизайна емкостей планируется привлечь студентов Самарского государственного архитектурно-строительного университета.
Фото: …
|
6 февраля 2015, 02:18
|
В Самаре рядом с мусорными контейнерами найдены 1000 бутылок с нефтепродуктами (фото)
|
28 апреля 2014, 02:15
Мы Вам перезвоним!