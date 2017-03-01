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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 28 февраля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 28 февраля 2017г 
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Самарская прокуратура накажет руководство ИК № 5 за слишком доброе отношение к заключенным

Самарская прокуратура накажет руководство ИК № 5 за слишком доброе отношение к заключенным

Начальник колонии незаконно поощрил 18 осуждённых. 7 преступников по его распоряжению получили  дополнительные длительные свидания с родными и друзьями, принимали от них посылки.
Прокуратура обратила внимание на то, что многие заключенные ранее были наказаны за нарушение режима колонии и ещё 

17 февраля 2017, 04:17
Девушка потеряла пол-лица при взрыве на заводе в Сызрани

Девушка потеряла пол-лица при взрыве на заводе в Сызрани

Сызранские порталы сообщили о происшествии на одном из городских предприятий. В результате взрыва, произошедшего около двух недель назад, серьезно пострадала одна из сотрудниц. Девушка лишилась половины лица, сообщает издание «Мой город» со ссылкой на анонимный источник.

Сейчас жизнь пострадавшей вне опасности. 

10 февраля 2017, 12:57
Региональным Роспотребнадзором проведено 732 проверки в рамках действия запрета на продажу непищевой спиртосодержащей продукции

Региональным Роспотребнадзором проведено 732 проверки в рамках действия запрета на продажу непищевой спиртосодержащей продукции

 
В Самарской области региональным Роспотребнадзором проведено 732 проверки в рамках действия запрета на продажу непищевой спиртосодержащей продукции. Так, накануне в ходе внепланового рейда в Чапаевске обнаружен еще один нарушитель - индивидуальный предприниматель, реализующий спиртосодержащую продукцию в торгово-остановочном павильоне на 

25 января 2017, 02:39
Запрет на продажу спиртосодержащей продукции продлен на два месяца

Запрет на продажу спиртосодержащей продукции продлен на два месяца

Роспотребнадзор считает, что ограничение на месяц не привело к негативным последствиям для легального бизнеса.
Напомним, запрет на реализацию спиртосодержащей непищевой продукции, за исключением парфюмерии и незамерзайки, введен в России 26 декабря после трагедии в Иркутске, где 78 человек погибли от 

25 января 2017, 11:31
Прокуратура лишила главу Безенчукского района Евгения Сараева высшего образования

Прокуратура лишила главу Безенчукского района Евгения Сараева высшего образования

Два диплома, полученные чиновником, признаны недействительными.
В 2015-м году Евгений Сараев предоставил документы об окончании СГЭА и СамГУ для участия в конкурсе на замещение должности главы района. Депутаты тогда единогласно поддержали его кандидатуру.
Прокурорская проверка установила, что "экономический" диплом является 

24 января 2017, 01:54
Прокуратура Красноярского района проверяет крупное производство лекарственных настоек

Прокуратура Красноярского района проверяет крупное производство лекарственных настоек

Проверка прошла на заводе "Гиппократ" в поселке Мирный - одном из лидеров по производству лекарственных препаратов на российском рынке. В инспекции участвуют специалисты Росприроднадзора, эколог из администрации Красноярского района и заместитель местного прокурора. Накануне побывали и эксперты Росалкогольрегулирования.

 

"В сети Интернет 

20 января 2017, 10:12
Самарский завод «Кузнецов» приостановил размещение эмиссионых ценных бумаг

Самарский завод «Кузнецов» приостановил размещение эмиссионых ценных бумаг

Самарский завод «Кузнецов» приостановил размещение эмиссионых ценных бумаг, сообщает официальный сайт компании. Речь идет об именных обыкновенных бездокументарных акциях, выпущенных в июне 2014 года. Предполагалось эмитировать 800 тысяч акций по цене 10 тысяч рублей за каждую. Общая сумма допэмиссии составляла 

13 января 2017, 11:23
Прокуратура признала фиктивным брак самарца и иностранки

Прокуратура признала фиктивным брак самарца и иностранки

Супруги виделись только в день свадьбы, в мае 2015 года.
Как выяснилось, уроженка Узбекистана вышла замуж за жителя города Отрадный Самарской области, чтобы получить российское гражданство. При этом вместе они никогда не проживали и не проживают.
Мужчина пояснил, что добровольно 

26 декабря 2016, 05:38
В блогах: загадочное фото с заброшенного завода в Сызрани

В блогах: загадочное фото с заброшенного завода в Сызрани

Блогер chanych_85 выложил еще одну оцифрованную плёнку, найденную на заброшенном сызранском заводе технического углерода. "Качество этих ретрофото 70-х годов плохое, от времени и погодных условий на пленке образовался небольшой налет. Может, кто знает, что запечатлено на снимках? Чем занимаются 
16 декабря 2016, 09:13
Весной 2017-ого года в Чапаевске запустят завод Knauf

Весной 2017-ого года в Чапаевске запустят завод Knauf

На въезде в Чапаевск в самом разгаре возведение завода Knauf. Здесь будут выпускать строительные смеси на гипсовой основе. Круглые сутки на площадке работают 20 единиц техники и около 100 рабочих.

"Монтаж оборудования сейчас в активной фазе, в завершающей стадии 
18 ноября 2016, 07:28
В России могут ввести рецепты на спиртосодержащие лекарства

В России могут ввести рецепты на спиртосодержащие лекарства

Минздрав хочет обязать аптеки продавать все спиртосодержащие лекарства - в частности валерьянку, настойки пустырника и боярышника - исключительно по рецепту. В ведомстве обеспокоены тем, что все больше россиян начинают их употреблять в качестве выпивки. Чиновники заверяют - ограничительные меры не 
11 декабря 2015, 03:13
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