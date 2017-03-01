Запрет на продажу спиртосодержащей продукции продлен на два месяца Роспотребнадзор считает, что ограничение на месяц не привело к негативным последствиям для легального бизнеса.

Напомним, запрет на реализацию спиртосодержащей непищевой продукции, за исключением парфюмерии и незамерзайки, введен в России 26 декабря после трагедии в Иркутске, где 78 человек погибли от …