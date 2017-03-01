Завод крупнейшего в России производителя лекарственных настоек - компании «Гиппократ» могут закрыть.
Прокуратура Красноярского района выявила нарушения в работе предприятия. Речь о выбросе в атмосферу вредных веществ в период с августа по ноябрь прошлого года без специального разрешения, в том числе натрия гидроксида, азота диоксида, сажи, метановой и борной кислоты. Кроме того, фирма не соблюдала требования при обращении с отходами производства. Вопреки закону отсутствуют нормативы их образования и лимиты на размещение. К административной ответственности за эти нарушения привлекут и само юридическое лицо, и генерального директора завода Антона Гусева. Того самого, который в октябре 2015 года насмерть сбил пенсионера-велосипедиста на улице Уральской и скрылся с места происшествия.
Материалы прокурорской проверки направили в областное министерство лесного хозяйства, природопользования и окружающей среды. Судьба «Гиппократа» в руках этого ведомства. Минлесхоз может наложить штраф либо подать в суд иск о приостановке деятельности на срок до 90 суток. Сумма штрафа на юрлицо колеблется от 100 до 250 тысяч рублей, на должностное лицо - от 10 до 50 тысяч рублей.
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