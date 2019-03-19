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Цифры. Эфир передачи от 18.03.2019 
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Материалы по теме:

Дома для самарцев строили рабочие из Кот-д’Ивуар

Дома для самарцев строили рабочие из Кот-д’Ивуар

Во время проверки на строительном объекте в губернской столице полицейские нашли шестерых иностранцев, которые работали без разрешительных документов. Оказалось, что на стройке трудились три уроженца соседней республики и три чернокожих гражданина Республики Кот-д’Ивуар (Западная Африка). На всех инорстранцев составили административные 
19 марта 2019, 12:23
В Сызрани на тренировке скончалась 18-летняя спортсменка

В Сызрани на тренировке скончалась 18-летняя спортсменка

В понедельник, 18 марта, в Сызрани произошла трагедия. Во время тренировки спортсменов, занимающихся академической греблей на базе СШОР № 2 18-летняя девушка потеряла сознание. Перед этим она и ее коллеги бегали в зале. Тренеры вызвали врачей, проводили реанимационные мероприятия до 
19 марта 2019, 11:53
В Самаре на месте снесенных гаражей могут сделать платные парковки

В Самаре на месте снесенных гаражей могут сделать платные парковки

В Самаре чиновники и депутаты решают, как можно использовать земельные участки, которые остались после сноса незаконных гаражей. Напомним, что в последнее время в областной столице активно ведется демонтаж незаконных строений, которые годами возводили около своих домов местные жители. Многие участки 
19 марта 2019, 11:34
В Сызрани пьяный водитель удирал от ДПС и врезался в сугроб

В Сызрани пьяный водитель удирал от ДПС и врезался в сугроб

В Сызрани полицейским пришлось отправиться в погоню за нетрезвым водителем. Сначала активисты местного «Ночного патруля» заметили автомобиль «ВАЗ-2109», за рулем которого сидел человек с признаками опьянения. Общественники передали информацию наряду ДПС, через несколько минут «девятку» увидели на проспекте 50 лет 
19 марта 2019, 10:32
На трассе М-5 в Самарской области появился провал асфальта

На трассе М-5 в Самарской области появился провал асфальта

На федеральной трассе М-5 в Самарской области устранили провал на проезжей части. На 864 километре автодороги пришлось перекрывать движение. Как рассказали в ФКУ «Поволжуправтодор», провал дорожного полотна образовался накануне в 19:30 из-за обрушения слабых пород грунта. Дорожники быстро засыпали яму. 
19 марта 2019, 10:01
Скончался бывший председатель Куйбышевского горисполкома Геннадий Задыхин

Скончался бывший председатель Куйбышевского горисполкома Геннадий Задыхин

Стало известно, что на 79 году жизни скончался бывший председатель Куйбышевского горисполкома Геннадий Задыхин. Прощание с ним состоится 11 марта в Самарском областном историко-краеведческом музее имени Алабина на улице Ленинская,142. Начало гражданской панихиды — в 10:00.

Трудовая деятельность Геннадия 
10 марта 2019, 09:15
Присмотрит за регионом. Главным федеральным инспектором по Самарской области назначен Владимир Купцов

Присмотрит за регионом. Главным федеральным инспектором по Самарской области назначен Владимир Купцов

Новым главным федеральным инспектором по Самарской области аппарата полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе стал Владимир Купцов. В среду его представили в новом качестве в здании регионального правительства. Напомним, что его предшественник Сергей Чабан покинул свой пост в 
6 марта 2019, 08:57
Депутат Валерий Троян ушел из самарской губдумы

Депутат Валерий Троян ушел из самарской губдумы

Во вторник, 26 февраля, стало известно о том, что депутат Самарской губернской думы Валерий Троян досрочно сложил полномочия. Как отметил спикер регионального парламента Геннадий Котельников, Валерий Троян давно написал заявление, поскольку сейчас проживает в другой области. Теперь в его округе 
26 февраля 2019, 05:12
Депутаты внесли изменения в бюджет Самарской области на 2019 год

Депутаты внесли изменения в бюджет Самарской области на 2019 год

Во вторник, 26 февраля, депутаты Самарской губернской думы внесли изменения в бюджет на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов. В областной казне на  2019 год учтены значимые поправки на сумму более 11 млрд рублей. Расходная часть бюджета на этот 
26 февраля 2019, 01:11
Тольяттинские депутаты предложили изменить возрастной ценз для молодых семей

Тольяттинские депутаты предложили изменить возрастной ценз для молодых семей

Решили продлить молодость... Депутаты тольяттинской гордумы в связи с повышением пенсионного возраста предложили изменить возрастной ценз для молодых семей. Парламентарии направили соответствующее обращение в областную губдуму и правительство региона. Речь идет о программе по предоставлению субсидий на покупку жилья молодым 
22 февраля 2019, 09:12
Самарские випы слушают Послание президента в Москве

Самарские випы слушают Послание президента в Москве

В среду, 20 февраля, президент России Владимир Путин выступает с ежегодным, 25-м Посланием Федеральному собранию. В этом году его основной темой станет социально-экономическое положение граждан, улучшение качества жизни.

В зале находится представительная делегация от Самарской области: губернатор Самарской области 
20 февраля 2019, 02:05
Назначены вице-губернаторы Самарской области

Назначены вице-губернаторы Самарской области

В эти минуты в Самарской губернской думе проходит последнее в этом году заседание. Среди основных вопросов - утверждение кандидатур трех вице-губернаторов, представленных главой региона на согласование с Думой. Итак, народные избранники поддержали кандидатуры председателя правительства Самарской области Александра Нефедова, Андрея 
25 декабря 2018, 11:53
В Самаре во втором чтении рассматривается бюджет на 2019 год

В Самаре во втором чтении рассматривается бюджет на 2019 год

В четверг, 6 декабря, в Самарской губернской думе проходит 33-е внеочередное пленарное заседание. Оно началось буквально несколько минут назад. На нем присутствует губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Главный вопрос - принятие бюджета 63-го региона на 2019 год во втором чтении. 
6 декабря 2018, 11:26
Врачи самарской стоматологической поликлиники №2 вышли на импровизированный митинг

Врачи самарской стоматологической поликлиники №2 вышли на импровизированный митинг

9 августа врачи Самарской стоматологической поликлиники №2 устроили митинг. Причиной акции стал конфликт между коллективом клиники и институтом «Реавиз», которому учреждение было передано в управление. Врачи считают, что из-за политики вуза пострадают пациенты, которые должны получать услуги в рамках ОМС. 
9 августа 2018, 12:49
В Самаре пройдет митинг у памятника Соловецким юнгам на набережной

В Самаре пройдет митинг у памятника Соловецким юнгам на набережной

В воскресенье, 29 июля, в Самаре у памятника Соловецким юнгам на Некрасовском спуске пройдет торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня Военно-Морского Флота России. Митинг у памятника начнется с поднятия Андреевского флага. В память о погибших моряках во время Великой Отечественной войны 
26 июля 2018, 05:22
Дмитрий Азаров прокомментировал «митинг Навального» в Самаре

Дмитрий Азаров прокомментировал «митинг Навального» в Самаре

3 декабря у входа в ДК имени Литвинова собралась группа людей, в том числе блогер Алексей Навальный.
4 декабря 2017, 04:09
Жители Рощинского митингуют против переезда из аварийного дома

Жители Рощинского митингуют против переезда из аварийного дома

Против выселения из своих квартир. Жители военного городка Рощинский вышли на митинг с требованием оставить их в покое и не заставлять переезжать из якобы аварийного дома. Напомним, в конце июня там разгорелся скандал после того, как была проведена экспертиза одного 

11 июля 2017, 05:43
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