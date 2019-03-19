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Дома для самарцев строили рабочие из Кот-д’Ивуар
Во время проверки на строительном объекте в губернской столице полицейские нашли шестерых иностранцев, которые работали без разрешительных документов. Оказалось, что на стройке трудились три уроженца соседней республики и три чернокожих гражданина Республики Кот-д’Ивуар (Западная Африка). На всех инорстранцев составили административные …
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19 марта 2019, 12:23
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В Сызрани на тренировке скончалась 18-летняя спортсменка
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19 марта 2019, 11:53
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В Самаре на месте снесенных гаражей могут сделать платные парковки
В Самаре чиновники и депутаты решают, как можно использовать земельные участки, которые остались после сноса незаконных гаражей. Напомним, что в последнее время в областной столице активно ведется демонтаж незаконных строений, которые годами возводили около своих домов местные жители. Многие участки …
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19 марта 2019, 11:34
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В Сызрани пьяный водитель удирал от ДПС и врезался в сугроб
В Сызрани полицейским пришлось отправиться в погоню за нетрезвым водителем. Сначала активисты местного «Ночного патруля» заметили автомобиль «ВАЗ-2109», за рулем которого сидел человек с признаками опьянения. Общественники передали информацию наряду ДПС, через несколько минут «девятку» увидели на проспекте 50 лет …
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19 марта 2019, 10:32
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На трассе М-5 в Самарской области появился провал асфальта
На федеральной трассе М-5 в Самарской области устранили провал на проезжей части. На 864 километре автодороги пришлось перекрывать движение. Как рассказали в ФКУ «Поволжуправтодор», провал дорожного полотна образовался накануне в 19:30 из-за обрушения слабых пород грунта. Дорожники быстро засыпали яму. …
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19 марта 2019, 10:01
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Скончался бывший председатель Куйбышевского горисполкома Геннадий Задыхин
Стало известно, что на 79 году жизни скончался бывший председатель Куйбышевского горисполкома Геннадий Задыхин. Прощание с ним состоится 11 марта в Самарском областном историко-краеведческом музее имени Алабина на улице Ленинская,142. Начало гражданской панихиды — в 10:00.
Трудовая деятельность Геннадия …
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10 марта 2019, 09:15
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Присмотрит за регионом. Главным федеральным инспектором по Самарской области назначен Владимир Купцов
Новым главным федеральным инспектором по Самарской области аппарата полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе стал Владимир Купцов. В среду его представили в новом качестве в здании регионального правительства. Напомним, что его предшественник Сергей Чабан покинул свой пост в …
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6 марта 2019, 08:57
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Депутат Валерий Троян ушел из самарской губдумы
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26 февраля 2019, 05:12
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Депутаты внесли изменения в бюджет Самарской области на 2019 год
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26 февраля 2019, 01:11
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Тольяттинские депутаты предложили изменить возрастной ценз для молодых семей
Решили продлить молодость... Депутаты тольяттинской гордумы в связи с повышением пенсионного возраста предложили изменить возрастной ценз для молодых семей. Парламентарии направили соответствующее обращение в областную губдуму и правительство региона. Речь идет о программе по предоставлению субсидий на покупку жилья молодым …
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22 февраля 2019, 09:12
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Самарские випы слушают Послание президента в Москве
В среду, 20 февраля, президент России Владимир Путин выступает с ежегодным, 25-м Посланием Федеральному собранию. В этом году его основной темой станет социально-экономическое положение граждан, улучшение качества жизни.
В зале находится представительная делегация от Самарской области: губернатор Самарской области …
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20 февраля 2019, 02:05
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Назначены вице-губернаторы Самарской области
В эти минуты в Самарской губернской думе проходит последнее в этом году заседание. Среди основных вопросов - утверждение кандидатур трех вице-губернаторов, представленных главой региона на согласование с Думой. Итак, народные избранники поддержали кандидатуры председателя правительства Самарской области Александра Нефедова, Андрея …
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25 декабря 2018, 11:53
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В Самаре во втором чтении рассматривается бюджет на 2019 год
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6 декабря 2018, 11:26
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Врачи самарской стоматологической поликлиники №2 вышли на импровизированный митинг
9 августа врачи Самарской стоматологической поликлиники №2 устроили митинг. Причиной акции стал конфликт между коллективом клиники и институтом «Реавиз», которому учреждение было передано в управление. Врачи считают, что из-за политики вуза пострадают пациенты, которые должны получать услуги в рамках ОМС. …
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9 августа 2018, 12:49
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В Самаре пройдет митинг у памятника Соловецким юнгам на набережной
В воскресенье, 29 июля, в Самаре у памятника Соловецким юнгам на Некрасовском спуске пройдет торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня Военно-Морского Флота России. Митинг у памятника начнется с поднятия Андреевского флага. В память о погибших моряках во время Великой Отечественной войны …
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26 июля 2018, 05:22
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Дмитрий Азаров прокомментировал «митинг Навального» в Самаре
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4 декабря 2017, 04:09
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Жители Рощинского митингуют против переезда из аварийного дома
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11 июля 2017, 05:43
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