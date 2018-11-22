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В Самаре стартовал чемпионат «WorldSkills Russia 2018»
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22 ноября 2018, 12:26
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В Самаре нашли старинные ножницы и монеты при раскопках у Фрунзенского моста
В историческом центре областной столицы продолжаются археологические раскопки. Работы ведутся на участке, отведенном под строительство Фрунзенского моста через реку Самара. Специалисты нашли остатки культурного слоя на территории 400 кв.м.
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22 ноября 2018, 11:19
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На преподавателя Самарского университета завели дело из-за прогулов
Советский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело в отношении преподавателя юридического факультета Самарского национального исследовательского университета. Эту даму подозревают в мошенничестве и служебном подлоге. По версии следствия, в марте этого года женщина внесла в табель учета использования рабочего времени сотрудников …
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22 ноября 2018, 10:52
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На самарском «Прогрессе» сделают штатными особые меры при сборке ракет-носителей
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22 ноября 2018, 10:27
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В Самарской области прошли самые крупные сборы военной полиции
Утренняя тишина под Самарой накануне была нарушена оглушительными взрывами, стрельбой из автоматического оружия и рокотом двигателей тяжелых машин. На Рощинском полигоне собрались военные полицейские со всей страны, чтобы провести самые масштабные учения в своей истории.
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22 ноября 2018, 10:17
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Самарец зарезал жену и 2-летнюю дочку и покончил с собой
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21 ноября 2018, 07:05
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Самарец продал служебную иномарку за 2 млн рублей
Житель областной столицы решил повысить свои доходы необычным способом - он сумел продать служебный автомобиль. 29-летний ранее не судимый мужчина работал менеджером одной из самарских компаний.
По предварительным данным, он обманом реализовал служебную машину, предоставив покупателю дорогой иномарки поддельные …
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21 ноября 2018, 02:12
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Депутат Минахмет Халиуллов подозревается в коммерческом подкупе
Стало известно, что в отношении депутата Совета депутатов Промышленного района Самары возбуждено уголовное дело по статье «Коммерческий подкуп, совершенный в особо крупном размере». В сообщении регионального Следственного управления СКР не указывается фамилия фигуранта дела, но отмечается, что он избирался по …
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21 ноября 2018, 12:33