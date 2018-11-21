Алиментщик прятался от судебных приставов в шкафу Разбирательство с алиментщиком из Самарской области обернулось для приставов в самые настоящие игры в прятки. Мужчина задолжал на содержание своего ребенка 56 тысяч рублей. Так как решать проблему в добровольном порядке он не спешил, ему назначили 100 часов обязательных работ. …