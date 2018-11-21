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Метель и сильный ветер: до выходных в Самарской области будет идти снег
В ближайшие дни синоптики прогнозируют в Самарской области выпадение снега различной интенсивности от небольшого до умеренного, а также порывистый ветер. Как сообщили в Приволжском УГМС, температура воздуха будет постепенно понижаться, но останется близкой к климатической норме.
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21 ноября 2018, 03:01
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В Тольятти исчез актер сериала «Тайны следствия»
В Тольятти искали режиссера и актера Олега Куртанидзе. Он исчез 15 ноября и больше не выходил на связь с семьей и коллегами. Обеспокоенные родственники мужчины написали заявление в полицию. Силовикам удалось отследить передвижения пропавшего. По словам директора Тольяттинского молодежного драматического …
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21 ноября 2018, 02:34
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Самарец продал служебную иномарку за 2 млн рублей
Житель областной столицы решил повысить свои доходы необычным способом - он сумел продать служебный автомобиль. 29-летний ранее не судимый мужчина работал менеджером одной из самарских компаний.
По предварительным данным, он обманом реализовал служебную машину, предоставив покупателю дорогой иномарки поддельные …
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21 ноября 2018, 02:12
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В Самаре затопило улицу Металлистов
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21 ноября 2018, 01:56
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В Тольятти пьяный автомобилист столкнулся с «ГАЗелью»: есть пострадавшие
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21 ноября 2018, 01:29
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В Сызрани столкнулись иномарки: пострадали двое детей
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20 ноября 2018, 05:19
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Самарцам могут запретить шуметь с 20:00 до 10:00
20 ноября депутаты - члены комитета самарской губдумы по законодательству, законности, правопорядку и противодействию коррупции рассмотрели поправки в региональный закон «о тишине». Парламентарии рассматривают возможность расширения временных рамок, в которые нельзя шуметь. Сейчас ограничения действуют на период с 22:00 до …
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20 ноября 2018, 03:20
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В Самаре ведется доследственная проверка из-за отравления детей в школе №81
В областной столице началась доследственная проверка по факту отравления подростков. 15 и 16 ноября нескольким учащимся самарской школы № 81 понадобилась помощь медиков. По предварительной информации, у них диагностировали кишечную инфекцию. Сейчас в больницы обратились 14 несовершеннолетних и один взрослый. …
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20 ноября 2018, 12:04
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В Самаре школу № 81 закрыли на карантин из-за отравления 13 детей
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19 ноября 2018, 05:41
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До конца года в Самаре должен заработать новый детсад в Волгаре
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19 ноября 2018, 05:17
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В Самарской области с алиментщиков взыскали 110 млн рублей
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19 ноября 2018, 01:03
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В Самарской области мать-алиментщицу наказали 60 часами обязательных работ
Жительница Самарской области проведет 60 часов за обязательными работами. Исполнительное производство в отношении нее возбудили в отделе судебных приставов Большечерниговского района. Ранее суд обязал женщину выплачивать на содержание своих детей 1/3 заработка до их совершеннолетия.
Общая сумма ее долгов …
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16 ноября 2018, 01:41
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Бюджет Самарской области на 2019 год приняли в первом чтении
Кадровые перестановки в Самарской губернской думе. В эту среду депутаты выбрали руководителей сразу 4-х ключевых направлений.
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14 ноября 2018, 10:39
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Депутаты предлагают ввести дневной «тихий час» в Самарской области
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14 ноября 2018, 03:05
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Вице-спикером Самарской губернской думы избран Юрий Шевцов
Новые кадровые рокировки были озвучены сегодня, 14 ноября, на 32 внеочередном заседании Самарской губернской думы. Вице-спикером областного парламента единогласно избран Юрий Шевцов, комитет по местному самоуправлению губернской думы возглавил Михаил Матвеев, а главой комитета по образованию и науке стала Татьяна …
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14 ноября 2018, 11:25
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Алиментщик из Сызрани задолжал сыну 860 тысяч рублей
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8 ноября 2018, 11:18
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Алиментщик прятался от судебных приставов в шкафу
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7 ноября 2018, 02:05