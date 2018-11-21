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«Бункер S» Эфир передачи от 20.11.2018  
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Материалы по теме:

Метель и сильный ветер: до выходных в Самарской области будет идти снег

Метель и сильный ветер: до выходных в Самарской области будет идти снег

В ближайшие дни синоптики прогнозируют в Самарской области выпадение снега различной интенсивности от небольшого до умеренного, а также порывистый ветер. Как сообщили в Приволжском УГМС, температура воздуха будет постепенно понижаться, но останется близкой к климатической норме. 
 
В ночь на четверг, 
21 ноября 2018, 03:01
В Тольятти исчез актер сериала «Тайны следствия»

В Тольятти исчез актер сериала «Тайны следствия»

В Тольятти искали режиссера и актера Олега Куртанидзе. Он исчез 15 ноября и больше не выходил на связь с семьей и коллегами. Обеспокоенные родственники мужчины написали заявление в полицию. Силовикам удалось отследить передвижения пропавшего. По словам директора Тольяттинского молодежного драматического 
21 ноября 2018, 02:34
Самарец продал служебную иномарку за 2 млн рублей

Самарец продал служебную иномарку за 2 млн рублей

Житель областной столицы решил повысить свои доходы необычным способом - он сумел продать служебный автомобиль. 29-летний ранее не судимый мужчина работал менеджером одной из самарских компаний.

По предварительным данным, он обманом реализовал служебную машину, предоставив покупателю дорогой иномарки поддельные 
21 ноября 2018, 02:12
В Самаре затопило улицу Металлистов

В Самаре затопило улицу Металлистов

Во вторник, 20 ноября, в областной столице произошла очередная коммунальная авария. Из-за износа водопровода возникла утечка из-под земли на улице Металлистов. Без холодной воды остались жители пяти домов. С 17:30 было отключено холодное водоснабжение в многоэтажках по улице Победы 138,140 
21 ноября 2018, 01:56
В Тольятти пьяный автомобилист столкнулся с «ГАЗелью»: есть пострадавшие

В Тольятти пьяный автомобилист столкнулся с «ГАЗелью»: есть пострадавшие

Во вторник, 20 ноября, произошла дорожная авария в Тольятти. В 13:40 55-летний пьяный водитель ехал на автомобиле Honda Fit по первому километру дороги Тольятти - Подстепки в направлении Автограда. Нарушив правила дорожного движения, он оказался на встречной полосе, где его 
21 ноября 2018, 01:29
В Сызрани столкнулись иномарки: пострадали двое детей

В Сызрани столкнулись иномарки: пострадали двое детей

В понедельник, 19 ноября, произошла авария в Сызрани. В 15:00 37-летняя автоледи ехала на иномарке Kia Sportage по улице 1-ая линия со стороны Сердовинской в направлении улицы Центральной. По неизвестной причине она оказалась на встречной полосе и ее машина столкнулась 
20 ноября 2018, 05:19
Самарцам могут запретить шуметь с 20:00 до 10:00

Самарцам могут запретить шуметь с 20:00 до 10:00

20 ноября депутаты - члены комитета самарской губдумы по законодательству, законности, правопорядку и противодействию коррупции рассмотрели поправки в региональный закон «о тишине». Парламентарии рассматривают возможность расширения временных рамок, в которые нельзя шуметь. Сейчас ограничения действуют на период с 22:00 до 
20 ноября 2018, 03:20
В Самаре ведется доследственная проверка из-за отравления детей в школе №81

В Самаре ведется доследственная проверка из-за отравления детей в школе №81

В областной столице началась доследственная проверка по факту отравления подростков. 15 и 16 ноября нескольким учащимся самарской школы № 81 понадобилась помощь медиков. По предварительной информации, у них диагностировали кишечную инфекцию. Сейчас в больницы обратились 14 несовершеннолетних и один взрослый. 
20 ноября 2018, 12:04
В Самаре школу № 81 закрыли на карантин из-за отравления 13 детей

В Самаре школу № 81 закрыли на карантин из-за отравления 13 детей

В  областной столице приостановлена работа школы № 81, которая находится на улице Самарской 190А. Дело в том, что 15-16 ноября заболели 13 учеников образовательного учреждения. У них кишечная инфекция. Шесть детей попали в больницу, семь - лечатся амбулаторно, потому что 
19 ноября 2018, 05:41
До конца года в Самаре должен заработать новый детсад в Волгаре

До конца года в Самаре должен заработать новый детсад в Волгаре

До конца этого года в Самаре откроют еще один детский сад на 230 мест. Он находится в микрорайоне Волгарь в Куйбышевском районе. Как сообщили на еженедельном рабочем совещании в городской администрации,  учреждение рассчитано на 230 мест, в нем планируется сделать 
19 ноября 2018, 05:17
В Самарской области с алиментщиков взыскали 110 млн рублей

В Самарской области с алиментщиков взыскали 110 млн рублей

В Самарской области за 10 месяцев этого года судебные приставы завели более 10 тысяч исполнительных производств на алиментщиков. Им удалось взыскать 110 млн рублей. Как отметили в региональном УФССП, к должникам применялись различные ограничения. Например, права на выезд за границы 
19 ноября 2018, 01:03
В Самарской области мать-алиментщицу наказали 60 часами обязательных работ

В Самарской области мать-алиментщицу наказали 60 часами обязательных работ

Жительница Самарской области проведет 60 часов за обязательными работами. Исполнительное производство в отношении нее возбудили в отделе судебных приставов Большечерниговского района. Ранее суд обязал женщину выплачивать на содержание своих детей 1/3 заработка до их совершеннолетия.

Общая сумма ее долгов 
16 ноября 2018, 01:41
Бюджет Самарской области на 2019 год приняли в первом чтении

Бюджет Самарской области на 2019 год приняли в первом чтении

Кадровые перестановки в Самарской губернской думе. В эту среду депутаты выбрали руководителей сразу 4-х ключевых направлений. 
 
Фракцию партии "Единая Россия" в Самарской губернской думе возглавил депутат сразу трех последних созывов, основатель первой общественной приемной региональных единороссов Александр Живайкин. Раньше лидером этой 
14 ноября 2018, 10:39
Депутаты предлагают ввести дневной «тихий час» в Самарской области

Депутаты предлагают ввести дневной «тихий час» в Самарской области

Депутаты Губдумы могут внести поправки региональный закон о тишине. Сейчас шуметь запрещается с 22:00 до 8:00, а летом - с 23:00 до 8:00. Авторы изменений предлагают расширить рамки до 10:00. Кроме того, тишину предполагается соблюдать и днем 13:00 до 15:00.

После 

14 ноября 2018, 03:05
Вице-спикером Самарской губернской думы избран Юрий Шевцов

Вице-спикером Самарской губернской думы избран Юрий Шевцов

Новые кадровые рокировки были озвучены сегодня, 14 ноября, на 32 внеочередном заседании Самарской губернской думы. Вице-спикером областного парламента единогласно избран Юрий Шевцов, комитет по местному самоуправлению губернской думы возглавил Михаил Матвеев, а главой комитета по образованию и науке стала Татьяна 
14 ноября 2018, 11:25
Алиментщик из Сызрани задолжал сыну 860 тысяч рублей

Алиментщик из Сызрани задолжал сыну 860 тысяч рублей

Судебные приставы из Самарской области нашли и арестовали автомобиль должника. Ранее в отделе приставов №1 по Сызрани и Сызранскому району завели исполнительное производство в отношении этого алиментщика. Долгое время мужчина не перечислял средства на содержание своего сына, официально нигде не 
8 ноября 2018, 11:18
Алиментщик прятался от судебных приставов в шкафу

Алиментщик прятался от судебных приставов в шкафу

Разбирательство с алиментщиком из Самарской области обернулось для приставов в самые настоящие игры в прятки. Мужчина задолжал на содержание своего ребенка 56 тысяч рублей. Так как решать проблему в добровольном порядке он не спешил, ему назначили 100 часов обязательных работ. 

7 ноября 2018, 02:05
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