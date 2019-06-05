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В блогах: 116 рублей за минуту. В Самаре безработных могут "развести на бабки"
В паблике "Черный список Самара" соцсети "ВКонтакте" предупредили о новом виде мошенничества. Безработных запросто могут "развести на бабки". «В городе начали распространять вот такие хитрые объявления о приеме на работу. Это настоящий развод! - утверждает автор. - На листовке …
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5 июня 2019, 04:54
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В Октябрьске батон травмировал 8-летнего мальчика
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5 июня 2019, 04:43
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В Самаре озвучили предварительную версию смертельного ДТП на Солнечной
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5 июня 2019, 04:20
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Преподавателя из Самарской области подозревают в получении 20-тысячной взятки
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5 июня 2019, 03:50
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Экологи: на Земле может повториться «Великое вымирание»
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5 июня 2019, 02:24
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В Куйбышевском районе заработал пункт контроля качества воздуха
В Куйбышевском районе Самары начал работу пункт наблюдения за качеством атмосферного воздуха. Он может определить восемь веществ, которые загрязняют атмосферу. Четыре раза в день сюда приезжают наблюдатели, доставляют поглотительные устройства для отбора проб. Обработка образцов занимает восемь часов. За тестовый …
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4 июня 2019, 05:55
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В сбросе нефтепродуктов в ливневую канализацию подозревают 48-летнего самарца
Стали известны подробности скандального дела о загрязнении мазутом ливневой канализации в районе насосно-фильтровальной станции № 1 в Самаре. Напомним, что в понедельник вечером, 20 мая дежурный администрации Октябрьского района сообщил в полицию о разливе нефтепродуктов на береговой линии Волги на …
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23 мая 2019, 02:27
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22 мая в Самаре береговую линию должны очистить от мазута
В среду, 22 мая, начнется очистка береговой полосы от мазута, который угодил в ливневую канализацию в районе НФС-1. По словам главы Октябрьского района Александра Кузнецова, у насосно-фильтровальной станции были выстроены заграждения для сбора мазута. Ливневая система после самовольного сброса нефтепродуктов …
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22 мая 2019, 11:57
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Миллионы в самарскую канализацию: РЖД заплатит за сточные воды
ООО «Самарские коммунальные системы» выиграло масштабный судебный спор с крупнейшим отечественным перевозчиком - ОАО «Российские железные дороги». Как уже сообщала «ТЕРРА», в областном арбитражном суде ресурсоснабжающая организация требовала взыскать с РЖД почти 23,5 миллиона рублей за сброс сточных вод, в …
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25 августа 2017, 03:58
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