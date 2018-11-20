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В Самаре наказали сотрудника Пенсионного фонда, который пригласил умершую женщину за пособием
Сотрудника Пенсионного фонда, который пригласил умершую жительницу Самары за пособием, наказали. По словам представителя организации, к нему применили дисциплинарное взыскание. Напомним, что ранее горожанин выложил на своей страничке копию письма из Пенсионного фонда на имя его тещи, которая умерла еще …
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20 ноября 2018, 09:57
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В среду в Самарской области обещают метель и мокрый снег
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20 ноября 2018, 05:44
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В блогах: Самара на контрасте...
Блогер Александр Жоголев пишет про Самару на контрасте. "Прошёл чемпионат мира по футболу. Его все ждали. К нему готовились: красили, замазывали, затыкали, подпирали, убирали лишнее, параллельно строили новое (например, 5-звёздочный отель посреди трущоб). Хотели в будущем быть привлекательными для …
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20 ноября 2018, 05:24
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В Сызрани столкнулись иномарки: пострадали двое детей
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20 ноября 2018, 05:19
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Более 40 человек пострадали при крушении поезда в Испании
Крупное ЧП на железной дороге произошло 20 ноября в Испании. Примерно в часе езды от Барселоны с путей сошел пассажирский состав. Как пишет gazeta.ru, в результате инцидента пострадали 45 человек. Один из них погиб, трое находятся в тяжелом состоянии, …
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20 ноября 2018, 12:59
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В Тольятти 33 человека тушили шиномонтажную мастерскую
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20 ноября 2018, 10:26
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В Самаре на улице Победы сгорела иномарка Subaru
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19 ноября 2018, 01:23
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«Недоброе утро»: в Тольятти на улице Куйбышева провалился асфальт
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19 ноября 2018, 10:39