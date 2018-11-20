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«Бункер S» Эфир передачи от 20.11.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 20.11.2018 
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Материалы по теме:

В Самаре наказали сотрудника Пенсионного фонда, который пригласил умершую женщину за пособием

В Самаре наказали сотрудника Пенсионного фонда, который пригласил умершую женщину за пособием

Сотрудника Пенсионного фонда, который пригласил умершую жительницу Самары за пособием, наказали. По словам представителя организации, к нему применили дисциплинарное взыскание. Напомним, что ранее горожанин выложил на своей страничке копию письма из Пенсионного фонда на имя его тещи, которая умерла еще 
20 ноября 2018, 09:57
В среду в Самарской области обещают метель и мокрый снег

В среду в Самарской области обещают метель и мокрый снег

В среду, 21 ноября, синоптики прогнозируют в Самарской области метель и мокрый снег. Постепенно температура воздуха будет снижаться, но останется близкой к климатической норме. В ночь на среду, 21 ноября, облачно, местами небольшие осадки в виде мокрого снега, слабый гололед. 
20 ноября 2018, 05:44
В блогах: Самара на контрасте...

В блогах: Самара на контрасте...

Блогер Александр Жоголев пишет про Самару на контрасте. "Прошёл чемпионат мира по футболу. Его все ждали. К нему готовились: красили, замазывали, затыкали, подпирали, убирали лишнее, параллельно строили новое (например, 5-звёздочный отель посреди трущоб). Хотели в будущем быть привлекательными для 
20 ноября 2018, 05:24
В Сызрани столкнулись иномарки: пострадали двое детей

В Сызрани столкнулись иномарки: пострадали двое детей

В понедельник, 19 ноября, произошла авария в Сызрани. В 15:00 37-летняя автоледи ехала на иномарке Kia Sportage по улице 1-ая линия со стороны Сердовинской в направлении улицы Центральной. По неизвестной причине она оказалась на встречной полосе и ее машина столкнулась 
20 ноября 2018, 05:19
Более 40 человек пострадали при крушении поезда в Испании

Более 40 человек пострадали при крушении поезда в Испании

Крупное ЧП на железной дороге произошло 20 ноября в Испании. Примерно в часе езды от Барселоны с путей сошел пассажирский состав. Как пишет gazeta.ru, в результате инцидента пострадали 45 человек. Один из них погиб, трое находятся в тяжелом состоянии, 
20 ноября 2018, 12:59
В Тольятти 33 человека тушили шиномонтажную мастерскую

В Тольятти 33 человека тушили шиномонтажную мастерскую

В ночь на вторник, 20 ноября, произошел крупный пожар в Тольятти. Сигнал о возгорании поступил в 00:08. На улице Ярославской в Комсомольском районе Автограда загорелась шиномонтажная мастерская на площади 120 квадратных метров, сообщили в региональном ГУ МЧС. На место событий 
20 ноября 2018, 10:26
В Самаре на улице Победы сгорела иномарка Subaru

В Самаре на улице Победы сгорела иномарка Subaru

В понедельник утром, 19 ноября, произошел пожар в областной столице. На улице Победы в Промышленном районе загорелась иномарка  Subaru. Сигнал о пожаре поступил в 9:45 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях. По информации ГУ МЧС по региону, 
19 ноября 2018, 01:23
«Недоброе утро»: в Тольятти на улице Куйбышева провалился асфальт

«Недоброе утро»: в Тольятти на улице Куйбышева провалился асфальт

В понедельник рано утром, 19 ноября, жители Тольятти рассказали в соцсетях, что в районе улицы Куйбышева перед выездом с кольца образовались две ямы, провалился асфальт. Движение в сторону Самары было перекрыто, возникла большая пробка. Местных жителей информировали о ситуации с 
19 ноября 2018, 10:39
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