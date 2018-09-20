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Труп экс-директора сети ювелирных магазинов «Аляска» нашли в лесу
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20 сентября 2018, 04:39
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В Самарской области грибами отравились 23 человека
За 8 месяцев этого года в Самарской области зарегистрировали 23 случая отравления условно-съедобными грибами. По информации регионального Роспотребнадзора они были приготовлены с нарушением правил обработки и технологического режима. К счастью, все пострадавшие выздоровели. Между тем, грибы могут быть источником опасного …
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20 сентября 2018, 02:43
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В Волгаре «Приора» сбила пешехода на зебре
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20 сентября 2018, 02:15
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Скончался председатель Самарской губернской думы Виктор Сазонов
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20 сентября 2018, 08:53
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В Самаре директор вагона-ресторана украла 90 тысяч рублей с карты пассажира
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19 сентября 2018, 12:46
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Гендиректор «Нефтегорского газоперерабатывающего завода» стал фигурантом еще одного дела
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19 сентября 2018, 10:53
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Попытка не удалась: в Сызрани 4 грабителей пытались украсть рельсы
В Сызрани сотрудники полиции на транспорте помешали злоумышленникам похитить крупную партию рельсов. В августе четверо местных жителей разработали настоящую криминальную операцию - кражу и дальнейшую продажу отрезков рельсов, которые лежали на складе в селе Репьевка в Новоспасском районе Ульяновской области.
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19 сентября 2018, 08:18