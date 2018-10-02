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В блогах: в Тольятти возбуждено дело "в результате тяжелой и кропотливой работы"
В паблике "Тольятти" соцсети "ВКонтакте" сообщили, сегодня пайщики ЖСК "Татищев-2" побывали на личном приёме у руководителя управления Следственного комитета по Самарской области Валерия Самодайкина. "В результате тяжелой и кропотливой работы нам удалось добиться возбуждения уголовного дела против председателя ЖСК. …
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2 октября 2018, 08:29
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В Самаре на один день перекроют улицу Ленинскую
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2 октября 2018, 05:37
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Больных все больше: за неделю заразились 8997 жителей Самарской области
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2 октября 2018, 05:13
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В Самаре врачи удалили гематому мозга с помощью системы навигации
В понедельник, 1 октября, в больнице имени Пирогова в Самаре прошла первая в регионе нейрохирургическая операция с применением отечественной навигационной системы AUTOPLAN. Ее разработали ученые Института инноваций СамГМУ. Больной, которому была необходима операция, поступил в реанимацию больницы с инсультом и …
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2 октября 2018, 04:44
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Под Самарой автомобиль с разорванной шиной улетел в кювет: пострадал водитель
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2 октября 2018, 04:22
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Налоговики исключили из Единого госреестра юрлиц 330 тысяч компаний
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2 октября 2018, 10:45
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Что изменится для россиян с введением новой части пакета Яровой
С 1 октября начинает действовать очередная часть так называемого закона Яровой. В течение 6 месяцев все операторы должны хранить весь интернет-трафик клиентов за последние 30 суток. Уже с этого понедельника в рамках нашумевших изменений пенсионного законодательства работодатели ежеквартально должны предоставлять …
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2 октября 2018, 09:15
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Самарские чиновники опровергают сообщения о повышении цен в маршрутках
Департамент транспорта Самары опроверг сообщение о повышении цен в маршрутках с 8 октября. Ведомство отреагировало на многочисленные посты в соцсетях об объявлениях в коммерческих автобусах. Жители города сразу по нескольким маршрутам увидели листовки о том, что с 8 октября …
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1 октября 2018, 09:14
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До сих пор не все строители «Самара Арены» получили свои деньги
Между тем, пока не все строители, возводившие "Самара Арену", получили свою зарплату, сообщает Минтруда Самарской области. По информации ведомства, Государственная инспекция труда по Татарстану направила в следственные органы республики материалы о возбуждении уголовного дела в отношении руководителей двух фирм-субподрядчиков …
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28 сентября 2018, 10:17
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В блогах: в Самаре дети вернулись в почетный караул на площади Славы
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28 сентября 2018, 07:28
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В Самаре построят образовательный центр для одаренных детей
Самарский институт «ТеррНИИгражданпроект» разработает за 26,5 млн рублей проект строительства в Самаре образовательного центра для одаренных детей на 600 мест, говорится в сообщении на портале госзакупок. Итоги аукциона на проектирование объекта подвело областное «Управление капитального строительства». Согласно материалам торгов, центр расположится …
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28 сентября 2018, 01:27
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В блогах: в Самаре сухая ветка едва не прибила коляску с младенцем
В паблике "Новости Самары - Самара life" соцсети ВКонтакте обратились к сотрудникам самарских ЖКХ, чтобы они ответственнее относились к своей работе! От вас зависит жизнь и здоровье других! На днях только чудом не случилась трагедия. Возле дома №14 по …
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27 сентября 2018, 07:46
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В Самарской области «семерка» сбила 10-летнего школьника на зебре
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27 сентября 2018, 02:21
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Более 34 млн рублей взыскали с самарских алиментщиков
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10 сентября 2018, 05:02
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Самарец задолжал своей дочке 635 тысяч рублей
60 часов придется отработать мужчине из Самарской области, который накопил гигантский долг по алиментам. Исполнительное производство о взыскании денег было возбуждено в отделе судебных приставов Шенталинского и Искаклинского районов.
Оказалось, что 35-летний мужчина долгое время не поддерживал свою дочь …
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9 августа 2018, 11:40
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На 4 месяца отправили в колонию-поселение алиментщицу из Самары
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16 июля 2018, 10:45
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3,4 млн. рублей неустойки пытаются взыскать с алиментщиков из Чапаевска
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11 июля 2018, 10:40