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«Бункер S» Эфир передачи от 02.10.2018  
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Материалы по теме:

В блогах: в Тольятти возбуждено дело

В блогах: в Тольятти возбуждено дело "в результате тяжелой и кропотливой работы"

В паблике "Тольятти" соцсети "ВКонтакте" сообщили, сегодня пайщики ЖСК "Татищев-2" побывали на личном приёме у руководителя управления Следственного комитета по Самарской области Валерия Самодайкина. "В результате тяжелой и кропотливой работы нам удалось добиться возбуждения уголовного дела против председателя ЖСК. 
2 октября 2018, 08:29
В Самаре на один день перекроют улицу Ленинскую

В Самаре на один день перекроют улицу Ленинскую

В субботу, 6 октября, с 12:00 до 16:00 в Самаре будет ограничено движение транспорта на улице Ленинской от дома № 123 до улицы Рабочей. В этот день в историческом центре областной столицы пройдет историко-патриотический фестиваль «Ожившие страницы истории». Конечно, перекрытие 
2 октября 2018, 05:37
Больных все больше: за неделю заразились 8997 жителей Самарской области

Больных все больше: за неделю заразились 8997 жителей Самарской области

За неделю, с 24 по 30 сентября в Самарской области зарегистрировали 8997 случаев ОРВИ и гриппа. Причем, из них 4273 человека заразились в Самаре. На сегодняшний день заболеваемость ОРВИ и гриппом регистрируется в регионе на неэпидемическом уровне, но специалисты отмечают 
2 октября 2018, 05:13
В Самаре врачи удалили гематому мозга с помощью системы навигации

В Самаре врачи удалили гематому мозга с помощью системы навигации

В понедельник, 1 октября, в больнице имени Пирогова в Самаре прошла первая в регионе нейрохирургическая операция с применением отечественной навигационной системы AUTOPLAN. Ее  разработали ученые Института инноваций СамГМУ. Больной, которому была необходима операция, поступил в реанимацию больницы с инсультом и 
2 октября 2018, 04:44
Под Самарой автомобиль с разорванной шиной улетел в кювет: пострадал водитель

Под Самарой автомобиль с разорванной шиной улетел в кювет: пострадал водитель

В понедельник, 1 октября, произошла авария на трассе в Кинельском районе. По информации сотрудников Госавтоинспекции, 26-летний парень ехал на автомобиле ВАЗ 1116930 по трассе  Самара — Бугуруслан. По пути у машины разорвало шину, автомобилист не справился с управлением и скатился 
2 октября 2018, 04:22
Налоговики исключили из Единого госреестра юрлиц 330 тысяч компаний

Налоговики исключили из Единого госреестра юрлиц 330 тысяч компаний

Федеральная налоговая служба с начала года исключила из Единого госреестра юрлиц более 330 тысяч недействующих компаний с недостоверными сведениями, а также внесла 800 тысяч записей в связи с наличием некорректных данных, сообщает ведомство. Мероприятия проводятся в рамках борьбы с так 
2 октября 2018, 10:45
Что изменится для россиян с введением новой части пакета Яровой

Что изменится для россиян с введением новой части пакета Яровой

С 1 октября начинает действовать очередная часть так называемого закона Яровой. В течение 6 месяцев все операторы должны хранить весь интернет-трафик клиентов за последние 30 суток. Уже с этого понедельника в рамках нашумевших изменений пенсионного законодательства работодатели ежеквартально должны предоставлять 
2 октября 2018, 09:15
Самарские чиновники опровергают сообщения о повышении цен в маршрутках

Самарские чиновники опровергают сообщения о повышении цен в маршрутках

Департамент транспорта Самары опроверг сообщение о повышении цен в маршрутках с 8 октября. Ведомство отреагировало на многочисленные посты в соцсетях об объявлениях в коммерческих автобусах. Жители города сразу по нескольким маршрутам увидели листовки о том, что с 8 октября 
1 октября 2018, 09:14
До сих пор не все строители «Самара Арены» получили свои деньги

До сих пор не все строители «Самара Арены» получили свои деньги

Между тем, пока не все строители, возводившие "Самара Арену", получили свою зарплату, сообщает Минтруда Самарской области. По информации ведомства, Государственная инспекция труда по Татарстану направила в следственные органы республики материалы о возбуждении уголовного дела в отношении руководителей двух фирм-субподрядчиков 
28 сентября 2018, 10:17
В блогах: в Самаре дети вернулись в почетный караул на площади Славы

В блогах: в Самаре дети вернулись в почетный караул на площади Славы

В Самаре дети снова стали ежедневно стоять в почетном карауле на площади Славы, сообщил в Твиттере представитель городской школы №83. "Мы опять на Посту №1! Вахта Памяти у Вечного огня – сильнейшее патриотическое мероприятие для школьников. Дети вернулись под большим 
28 сентября 2018, 07:28
В Самаре построят образовательный центр для одаренных детей

В Самаре построят образовательный центр для одаренных детей

Самарский институт «ТеррНИИгражданпроект» разработает за 26,5 млн рублей проект строительства в Самаре образовательного центра для одаренных детей на 600 мест, говорится в сообщении на портале госзакупок. Итоги аукциона на проектирование объекта подвело областное «Управление капитального строительства». Согласно материалам торгов, центр расположится 
28 сентября 2018, 01:27
В блогах: в Самаре сухая ветка едва не прибила коляску с младенцем

В блогах: в Самаре сухая ветка едва не прибила коляску с младенцем

В паблике "Новости Самары - Самара life" соцсети ВКонтакте обратились к сотрудникам самарских ЖКХ, чтобы они ответственнее относились к своей работе! От вас зависит жизнь и здоровье других! На днях только чудом не случилась трагедия. Возле дома №14 по 
27 сентября 2018, 07:46
В Самарской области «семерка» сбила 10-летнего школьника на зебре

В Самарской области «семерка» сбила 10-летнего школьника на зебре

В среду, 26 сентября, в Отрадном под колесами машины оказался пешеход. В 11:00 62-летний мужчина ехал по улице Ленина на своем автомобиле ВАЗ 21074 в сторону улицы Комсомольской. По пути «семерка» сбила десятилетнего мальчика, который шел по нерегулируемому пешеходному переходу 
27 сентября 2018, 02:21
Более 34 млн рублей взыскали с самарских алиментщиков

Более 34 млн рублей взыскали с самарских алиментщиков

За 7 месяцев этого года судебные приставы в нашем регионе возбудили 7 тысяч исполнительных производств о взыскании алиментов. С должников удалось взыскать почти 34 миллиона рублей. Сейчас в области продолжается акция «Собери ребенка в школу», во время которой приставы работают 
10 сентября 2018, 05:02
Самарец задолжал своей дочке 635 тысяч рублей

Самарец задолжал своей дочке 635 тысяч рублей

60 часов придется отработать мужчине из Самарской области, который накопил гигантский долг по алиментам. Исполнительное производство о взыскании денег было возбуждено в отделе судебных приставов Шенталинского и Искаклинского районов.

Оказалось, что 35-летний мужчина долгое время не поддерживал свою дочь 
9 августа 2018, 11:40
На 4 месяца отправили в колонию-поселение алиментщицу из Самары

На 4 месяца отправили в колонию-поселение алиментщицу из Самары

Жительница Самары попала в тюрьму за нежелание помогать своим детям. Женщина родила двоих детей и должна была по решению суда перечислять алименты на их содержание. Однако она этого не делала. В итоге у нее накопилась задолженность в 1 миллион 200 

16 июля 2018, 10:45
3,4 млн. рублей неустойки пытаются взыскать с алиментщиков из Чапаевска

3,4 млн. рублей неустойки пытаются взыскать с алиментщиков из Чапаевска

Прокуратура Чапаевска обратилась в суд, чтобы взыскать неустойку с алиментщиков. Напомним, что по статье 15 Семейного кодекса России если у человека возникают долги по уплате алиментов, то он должен перечислить получателю — своему ребенку неустойку в размере одной второй процента 
11 июля 2018, 10:40
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