Это статистика областного управления ГИБДД за 11 месяцев.
Всего случаев наезда на пешеходов было 1200. Это лишь на 2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них на пешеходном переходе ранено 425 человек, еще 20 погибло.
Чтобы предупредить подобные случаи, госавтоинспекция и 6 школ Самары накануне провели профилактическую акцию "Переходи на зеленый" на перекрестке улицы Мичурина и проспекта Масленникова. 80 самарских волонтеров-школьников переходили дорогу, держа при этом в руках плакаты "Водитель, тормози - красный! " "Переходи на зеленый", "Водитель, заметь меня". Сотрудники ДПС по рации напоминали участникам дорожного движения основные правила. Еще одна группа волонтеров раздавала горожанам световозвращающие полоски.
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