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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20 декабря 2016г 
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Цифры. Эфир передачи от 22 декабря 2016г 
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Материалы по теме:

Многотонная фура протаранила пост ДПС в Зеленовке под Тольятти

Многотонная фура протаранила пост ДПС в Зеленовке под Тольятти

Сегодня ранним утром водитель большегрузного автомобиля из Белгородской области не справился с управлением и врезался в здание на разделительной полосе трассы М5.
По предварительным данным, пострадал только дальнобойщик - полицейские несли службу на улице. Водитель госпитализирован с черепно-мозговой травмой и 
23 декабря 2016, 10:34
ГИБДД по городу Самаре разыскивает водителя, сбившего девушку

ГИБДД по городу Самаре разыскивает водителя, сбившего девушку

ДТП произошло неделю назад, 12 декабря, в 16:50 в Кировском районе. Неустановленный водитель следовал по ул. Стара-Загоре со стороны пр. Кирова в направлении ул. Димитрова. Напротив дома №128 Ж по ул. Стара-Загоре не убедился в безопасности маневра и не уступил дорогу 

22 декабря 2016, 02:12
Сегодня в самарском управлении МВД прощаются с подполковником Эдуардом Заком

Сегодня в самарском управлении МВД прощаются с подполковником Эдуардом Заком

Сегодня в самарском управлении МВД прощаются с Эдуардом Заком - начальником отдела собственной безопасности полиции Тольятти. Подполковник погиб в ДТП на трассе М5 «Урал» в Ульяновской области в понедельник. На своем автомобиле «Шевроле Нива» он вылетел на встречку и врезался 

21 декабря 2016, 12:19
В Сергиевском районе столкнулись фура и легковушка: трое погибли, в том числе ребенок

В Сергиевском районе столкнулись фура и легковушка: трое погибли, в том числе ребенок

Трагедия произошла в ночь на понедельник. По предварительным данным ГИБДД, на трассе М-5 "Урал" в Сергиевском районе большегруз марки Scania ехал в сторону Самары. Водитель фуры не сумел справиться с управлением и врезался в Lada Largus. В итоге водитель легковушки 

19 декабря 2016, 01:08
Выучи ПДД и выиграй приз!

Выучи ПДД и выиграй приз!

Телерадиокомпания «ТЕРРА» и Госавтоинспекция города Самара запускают новогоднюю акцию - «Красный. Желтый. Зеленый». На популярнейшей в городе радиостанции «Русское Радио» с 20 по 28 декабря пройдет викторина на знание правил дорожного движения.

Ежедневно в 13:50 звони в студию «Русского Радио» по 

16 декабря 2016, 03:20
В России разработали жесткую меру против водителей-лихачей

В России разработали жесткую меру против водителей-лихачей

В Госдуме обсудили поправки, которые предполагают лишение водительских прав за 3 серьезных нарушения ПДД.

Радикальную меру депутаты предлагают применять, например, за заметное превышение скорости, игнорирование правил проезда жд-переездов, движение на запрещающий сигнал светофора, выезд на «встречку», разворот или левый поворот в 

16 декабря 2016, 02:24
ГИБДД просит автомобилистов не выезжать из Самарской области

ГИБДД просит автомобилистов не выезжать из Самарской области

ГИБДД рекомендует самарским автомобилистам воздержаться от поездок за пределы региона в связи со сложными погодными условиями. При гололеде нужно быть предельно внимательными и соблюдать безопасный скоростной режим. На колесах должны быть зимние шины, предупредили в Госавтоинспекции.

Отправляясь в поездку, 
15 декабря 2016, 03:11
В Самаре пьяный водитель Cadillac пытался скрыться и разбил 8 машин

В Самаре пьяный водитель Cadillac пытался скрыться и разбил 8 машин

Активисты движения «Ночной патруль» в воскресенье 11 декабря помогли полицейским задержать нарушителя ПДД. Пьяный водитель Cadillac пытался скрыться от сотрудников ДПС и разбил 8 автомобилей.

Автомобилиста заметили на улице Энтузиастов примерно в 3 часа 30 минут. Требование полицейских об остановке водитель 

13 декабря 2016, 11:02
В ночь на 12 декабря в Самаре произошло ДТП по вине пьяного водителя

В ночь на 12 декабря в Самаре произошло ДТП по вине пьяного водителя

Мужчина за рулем ВАЗ-2115 ехал на высокой скорости по улице Ново-Вокзальной, не справился с управлением - и автомобиль перевернулся на крышу. Водитель оказался зажат в кабине легковушки. Активисты «Ночного патруля» и сотрудники ГИБДД вызвали на место аварии пожарных и спасателей. С 

12 декабря 2016, 12:07
Розыгрыш призов от АЗС спровоцировал толпу и пробку в Сызрани, есть фото

Розыгрыш призов от АЗС спровоцировал толпу и пробку в Сызрани, есть фото

На халяву и уксус сладкий…

В Сызрани розыгрыш призов по акции сети АЗС «О…» спровоцировал грандиозный ажиотаж и значительно затруднил движение на улице Образцовской, пишет портал «Маленькая Сызрань». На автозаправку напротив торгового центра «Мираж» приехало несколько сотен водителей. 
27 ноября 2016, 12:10
В Самаре пройдет акция #САМАРАБЕЗДТП

В Самаре пройдет акция #САМАРАБЕЗДТП

Третье воскресенье ноября - Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. Этот день был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 2005 году для того, чтобы почтить память жертв дорожно-транспортных происшествий,  выразить соболезнование их родственникам и обратиться к живым с призывом сохранять свои 

17 ноября 2016, 02:44
В Самаре стартовал 2-й этап всероссийской антинаркотической акции

В Самаре стартовал 2-й этап всероссийской антинаркотической акции "Сообщи, где торгуют смертью!"

Он продлится до 25 ноября. Цель - привлечение внимания и противодействие незаконному обороту и употреблению психоактивных веществ. Жителей столицы губернии ждет серия антинаркотических лекций в школах и вузах, а также проверки ресторанов и клубов. Городские власти призывают горожан быть бдительными 

14 ноября 2016, 11:50
Данные о нарушениях ПДД будет поступать в «Жигулевскую долину»

Данные о нарушениях ПДД будет поступать в «Жигулевскую долину»

В технопарке «Жигулевская долина» появится Центр обработки данных системы автофиксации нарушений Правил дорожного движения, такое сообщение появилось на портале госзакупок. Тендер на создание объекта объявил "Региональный центр телекоммуникаций". Цена контракта - 27,5 млн рублей. Согласно техзаданию, подрядчику предстоит установить необходимое 

18 октября 2016, 04:08
12 млн рублей готов заплатить

12 млн рублей готов заплатить "Региональный центр телекоммуникаций" за обслуживание комплексов видеофиксации нарушений ПДД

12 миллионов рублей готов заплатить "Региональный центр телекоммуникаций" за обслуживание стационарных комплексов видеофиксации нарушений ПДД "Арена".
Соответствующий тендер появился на портале госзакупок. Как следует из технического задания, подрядчик должен установить 40 комплексов заказчика в антивандальные боксы на места, определенные областной 

14 октября 2016, 02:41
Студенты проведут пикет против повышения стоимости проезда в Самаре

Студенты проведут пикет против повышения стоимости проезда в Самаре

В субботу, 8 октября, самарские студенты планируют провести пикет против повышения стоимости проезда в общественном транспорте. Акция состоится в сквере имени Пушкина с 16 до 19 часов. По словам организаторов, пикет согласован. Активисты хотят, чтобы цены за проезд вернули к 
4 октября 2016, 10:30
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