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В Сызрани по ночам рвут зубы в гинекологии, а СКС избавляется от уличных водозаборных колонок. Девятки яиц стали нормой, а самарские чиновники предлагают гражданам худеть. Самые яркие новости региона – весело и со смыслом. 
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Цифры. Эфир передачи от 05.03.2019 
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В Оренбурге наркокурьерам из Самары дали почти 30 лет заключения на троих

В Оренбурге наркокурьерам из Самары дали почти 30 лет заключения на троих

Перед судом в Оренбурге предстали трое жителей Самарской области, которых подозревали в незаконном сбыте наркотиков в Бугуруслане. По версии следствия, подсудимые - двое женщин и мужчина с ноября 2017 по март 2018 года получали в Самаре мелкооптовые партии синтетических наркотиков. 
11 марта 2019, 03:06
Руководителем департамента образования Самары стала Елена Чернега

Руководителем департамента образования Самары стала Елена Чернега

В понедельник, 11 марта, на совещании в городской администрации Самары представили нового руководителя департамента образования. Пост заняла Елена Чернега. Как отметили в самарской мэрии, у нее большой опыт работы в системе образования и на муниципальной службе. Ранее она была учителем 
11 марта 2019, 02:39
В Самарской области на трассе столкнулись вазовские легковушки: пострадала шестилетняя девочка

В Самарской области на трассе столкнулись вазовские легковушки: пострадала шестилетняя девочка

В воскресенье, 10 марта, произошла крупная авария с пострадавшими в Волжском районе. В 08:05 29-летний водитель ехал на ВАЗ 2170 по автодороге «Самара — Бугуруслан - поселок Петра Дубрава» в направлении поселка Стройкерамика. Во время обгона он столкнулся с автомобилем 
11 марта 2019, 02:23
В Сызрани мужчина разбил окно снегоуборочного трактора глыбой льда

В Сызрани мужчина разбил окно снегоуборочного трактора глыбой льда

В понедельник, 11 марта, стало известно о неприятной истории, которая произошла в Сызрани на днях. 8 марта снегоуборочная техника работала в частном секторе по просьбам местных жителей. Но не всем это понравилось - на улице Южной житель одного из частных 
11 марта 2019, 01:50
В Самаре из-за упавшего снега останавливалось движение трамваев

В Самаре из-за упавшего снега останавливалось движение трамваев

В понедельник, 11 марта, в областной столице останавливалось движение трамваев в 15-м микрорайоне. Напомним, что они курсируют на этом отрезке пути мимо вещевого рынка. В какой-то момент с крыш павильонов глыбы льда и снега упали прямо в салон пассажирского транспорта. 
11 марта 2019, 01:37
В Тольятти подрядчик-ловкач повторно продал уже купленную квартиру в новостройке

В Тольятти подрядчик-ловкач повторно продал уже купленную квартиру в новостройке

Правоохранители из Тольятти завели уголовное дело по статье «Мошенничество» в отношении директора одной из компаний, которая возводит жилье. По данным силовиков, подозреваемый - 39-летний директор фирмы-подрядчика строительства жилого дома продал тольяттинцу фактически принадлежащую компании квартиру в доме № 37 по 
11 марта 2019, 10:34
В каких регионах России самые большие просрочки по кредитам

В каких регионах России самые большие просрочки по кредитам

Если в 2017 году относительно быстрый рост розничного банковского кредитования был неожиданным, то в 2018 году хорошие цифры в этом сегменте многие аналитики предсказывали, но фактическая динамика кредитования населения оказалась намного сильнее ожиданий. Таким образом, этот сегмент банковского рынка полностью 
7 марта 2019, 10:45
В Самарской области могут пересмотреть тарифы на вывоз мусора

В Самарской области могут пересмотреть тарифы на вывоз мусора

Министерство ЖКХ Самарской области заявило о возможном пересмотре тарифов на вывоз мусора. Ведомство собирается провести расчеты по загрузке контейнерных площадок в зависимости от времени года. Контролировать деятельность единого регоператора будут по ГЛОНАСС. Напомним, в регионе с 1 января текущего года 
7 марта 2019, 10:46
Потребители задолжали

Потребители задолжали "Т-плюс" за тепло 59 млрд рублей

По итогам 2018 года потребители "Т-Плюс" задолжали 59 млрд рублей, сообщает пресс-служба компании. Уровень недоимок остался на уровне предыдущего года. В Самарской области дебиторская задолженность превысила 8 млрд рублей. Как отмечается в сообщении, наиболее крупная категория должников - организации-посредники. Речь 
7 марта 2019, 10:27
В Тольятти пройдет Startup Tour

В Тольятти пройдет Startup Tour

Тольятти на два дня, 14 и 15 марта, станет местом проведения масштабного проекта Open Innovations Startup Tour. Он направлен на развитие технологического предпринимательства и выявление перспективных инновационных проектов и проводится в российских городах и странах СНГ с 2011 года. В 
28 февраля 2019, 07:19
90 млрд рублей в этом году потратит РЖД на локомотивы

90 млрд рублей в этом году потратит РЖД на локомотивы

РЖД до конца 2019 года потратит почти 90 млрд рублей на обновление локомотивного парка, сообщает официальный сайт перевозчика. Всего в рамках инвестиционной программы хотят закупить 674 локомотива. То есть каждая единица техники обойдется госконцерну примерно в 130 млн. Наибольшее количество 
26 февраля 2019, 10:29
Стал известен любимый бизнес самарских хипстеров

Стал известен любимый бизнес самарских хипстеров

Рынок готового бизнеса для хипстеров в Самаре, как выяснилось, довольно узок, а наибольший интерес у них вызывают кофейни и смузи-бары, на которые приходится почти три четверти спроса. Точнее,  72%. Это данные января. На втором месте барбершопы – 27%. Тату-салоны собрали 
26 февраля 2019, 05:12
В Самарской области откроются еще три газовые заправки

В Самарской области откроются еще три газовые заправки

Развитие газификации Самарской области, повышение надежности газоснабжения обсуждали в понедельник, 25 февраля, во время рабочей встречи губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер. В частности, в этом году для обеспечения подключения новых потребителей в Сергиевском 
26 февраля 2019, 10:35
На конференции самарского ОНФ заявлено открытие в регионе 28 новых детских садов

На конференции самарского ОНФ заявлено открытие в регионе 28 новых детских садов

В Самаре в эти минуты проходит конференция реготделения Общероссийского народного фронта. Представили ОНФ подведут итоги работы за год, а также наметят планы на будущее. Уже известно, что главный акцент в работе общественной организации будет сделан на контроль за реализацией нацпроектов 
6 февраля 2019, 12:47
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