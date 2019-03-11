|
В Оренбурге наркокурьерам из Самары дали почти 30 лет заключения на троих
|
11 марта 2019, 03:06
|
Руководителем департамента образования Самары стала Елена Чернега
|
11 марта 2019, 02:39
|
В Самарской области на трассе столкнулись вазовские легковушки: пострадала шестилетняя девочка
|
11 марта 2019, 02:23
|
В Сызрани мужчина разбил окно снегоуборочного трактора глыбой льда
|
11 марта 2019, 01:50
|
В Самаре из-за упавшего снега останавливалось движение трамваев
|
11 марта 2019, 01:37
|
В Тольятти подрядчик-ловкач повторно продал уже купленную квартиру в новостройке
Правоохранители из Тольятти завели уголовное дело по статье «Мошенничество» в отношении директора одной из компаний, которая возводит жилье. По данным силовиков, подозреваемый - 39-летний директор фирмы-подрядчика строительства жилого дома продал тольяттинцу фактически принадлежащую компании квартиру в доме № 37 по …
|
11 марта 2019, 10:34
|
В каких регионах России самые большие просрочки по кредитам
Если в 2017 году относительно быстрый рост розничного банковского кредитования был неожиданным, то в 2018 году хорошие цифры в этом сегменте многие аналитики предсказывали, но фактическая динамика кредитования населения оказалась намного сильнее ожиданий. Таким образом, этот сегмент банковского рынка полностью …
|
7 марта 2019, 10:45
|
В Самарской области могут пересмотреть тарифы на вывоз мусора
Министерство ЖКХ Самарской области заявило о возможном пересмотре тарифов на вывоз мусора. Ведомство собирается провести расчеты по загрузке контейнерных площадок в зависимости от времени года. Контролировать деятельность единого регоператора будут по ГЛОНАСС. Напомним, в регионе с 1 января текущего года …
|
7 марта 2019, 10:46
|
Потребители задолжали "Т-плюс" за тепло 59 млрд рублей
По итогам 2018 года потребители "Т-Плюс" задолжали 59 млрд рублей, сообщает пресс-служба компании. Уровень недоимок остался на уровне предыдущего года. В Самарской области дебиторская задолженность превысила 8 млрд рублей. Как отмечается в сообщении, наиболее крупная категория должников - организации-посредники. Речь …
|
7 марта 2019, 10:27
|
В Тольятти пройдет Startup Tour
|
28 февраля 2019, 07:19
|
90 млрд рублей в этом году потратит РЖД на локомотивы
|
26 февраля 2019, 10:29
|
Стал известен любимый бизнес самарских хипстеров
|
26 февраля 2019, 05:12
|
В Самарской области откроются еще три газовые заправки
Развитие газификации Самарской области, повышение надежности газоснабжения обсуждали в понедельник, 25 февраля, во время рабочей встречи губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер. В частности, в этом году для обеспечения подключения новых потребителей в Сергиевском …
|
26 февраля 2019, 10:35
|
На конференции самарского ОНФ заявлено открытие в регионе 28 новых детских садов
|
6 февраля 2019, 12:47
Мы Вам перезвоним!