Осенний призыв в армию в Самарской области стартует 1 октября. В течение трех месяцев призывники будут получать повестки и проходить медкомиссии. Ответы на возникающие при этом вопросы можно будет получить по телефонам горячей линии и в консультативных пунктах военной прокуратуры Самарского гарнизона. По этим же адресам можно отправить жалобы.
Военная прокуратура Самарского гарнизона (г. Самара):
г.Самара, ул. Ерошевского, д. 94, тел. 8(846)263-42-47.
телефон доверия: 8(846)263-42-47.
Структурные подразделения консультативно-правового центра:
пгт. Рощинский, общ. №1 , тел. 8(846) 932-81-08;
г. Сызрань, ул. Советская, 61, тел. 8 (927)648-88-26.
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Стоит отметить, …
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9 апреля 2018, 11:13