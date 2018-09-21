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На самарца, купившего больничный в интернете, завели дело

На самарца, купившего больничный в интернете, завели дело

В областной столице возбудили уголовное дело по статье «Использование заведомо подложного документа» в отношении жителя города. Сотрудник одного из ООО предъявил на работе больничный лист, купленный в интернете. То, что документ фальшивка, выяснилось во время прокурорской проверки. Оказалось, что мужчина 
21 сентября 2018, 03:30
В Самаре встали троллейбусы на Стара-Загоре

В Самаре встали троллейбусы на Стара-Загоре

В пятницу, 21 сентября, в областной столице остановилось движение троллейбусов на отрезке улицы Стара-Загора от Воронежской до проспекта Кирова. Оказалось, что грузовик оборвал электрический провод на этом участке и произошло короткое замыкание. Троллейбусы перестали перевозить пассажиров, движение остановилось. По информации 
21 сентября 2018, 02:43
В Самаре до конца сентября перекрыли движение по улице Академика Кузнецова

В Самаре до конца сентября перекрыли движение по улице Академика Кузнецова

В областной столице до 23:00 субботы, 29 сентября, ограничено движение транспорта по улице имени Академика Кузнецова напротив дома № 15 в поселке Управлеченский. Как пояснили в горадминистрации, это сделано ради безопасности участников дорожного движения -  сейчас на этом месте ведется 
21 сентября 2018, 02:16
В Тольятти сын отправил отца на тот свет бутылкой

В Тольятти сын отправил отца на тот свет бутылкой

В Тольятти силовики возбудили уголовное дело из-за гибели местного жителя. Полицейских вызвали на место происшествия жильцы дома, расположенного на улице Карла Маркса. Оказалось, что 19 сентября в своей квартире выпивали 51-летний отец и его 33-летний сын. Внезапно они поссорились и 
21 сентября 2018, 01:58
Бригаду самарских связистов отправили на Дальний Восток

Бригаду самарских связистов отправили на Дальний Восток

Бригаду 2-й гвардейской армии, дислоцированную в Самарской области, перебросили из нашего региона в Забайкалье. Там связисты должны принять участие в маневрах «Восток-2018». Об этом сообщает РИА «Новости». От места постоянного размещения военным предстоит преодолеть 5 тысяч километров.

Учения 
11 сентября 2018, 01:55
«Крылатые войска»: День ВДВ отметили в Самаре

«Крылатые войска»: День ВДВ отметили в Самаре

2 августа в России, а также ряде стран бывшего СССР отмечают день Воздушно-десантных войск - 88-ю годовщину со дня их образования. Именно 2 августа 1930 года впервые в рамках учений на парашютах было десантировано подразделение из 12-ти человек. Позже части 
2 августа 2018, 10:30
Студенты магистратуры получили право отсрочки от службы в армии

Студенты магистратуры получили право отсрочки от службы в армии

Студенты магистратуры получили право на отсрочку от службы в армии. Соответствующее решение принял Конституционный суд России. Ранее для получения высшего образования ей можно было воспользоваться только один раз, не считая школы, - во время обучения в бакалавриате. А студентов-магистров, если 

21 апреля 2018, 06:29
Первая в стране Аллея призывника откроется в Самаре

Первая в стране Аллея призывника откроется в Самаре

20 апреля в Самаре откроется первая в России Аллея призывника. Мероприятие пройдет в парке Победы. Аллея будет заложена с посадки одного дерева, и это, впоследствии, должно стать ежегодной традицией.

В открытии примут участие ветераны Великой Отечественной войны и локальных конфликтов. Им 

20 апреля 2018, 08:52
Ряды российской армии пополнят 3 тысячи призывников из Самарской области

Ряды российской армии пополнят 3 тысячи призывников из Самарской области

В ходе текущей весенней призывной  кампании ряды вооруженных сил страны пополнят почти 3000 жителей нашего региона. При этом трое подали документы на альтернативную службу, четверо пойдут в спортивную роту и двое - в научную. Первый эшелон с призывниками отправится 24 апреля.

География службы 

16 апреля 2018, 05:02
Президентский полк получил 15 призывников из Самарской области

Президентский полк получил 15 призывников из Самарской области

Из Самарской области в Президентский полк попадут 15 призывников. Всего весной военкоматы региона планируют призвать 2859 новобранцев. Служить они будут во всех регионах России -  от Дальнего Востока до Калининграда и Крыма. Более 2200 человек уже прошли медкомиссию. Отметим, по 

16 апреля 2018, 02:35
Призывник-пацифист из Сызрани не пойдет служить в армию

Призывник-пацифист из Сызрани не пойдет служить в армию

В Самарской области полным ходом идет весенняя призывная кампания. 6 апреля были подведены итоги первых ее дней в Сызрани, Октябрьске, Сызранском и Шигонском районах. Всего через комиссии прошли 250 будущих новобранцев. Интересно, что один из них смог доказать, что является 
9 апреля 2018, 02:53
В Кремлевский полк отправятся служить трое новобранцев из Сызрани

В Кремлевский полк отправятся служить трое новобранцев из Сызрани

Сразу троих призывников из Сызрани готовят к отправке в элитное подразделение вооруженных сил страны — Кремлевский полк. Имена новобранцев пока не раскрываются. О них известно только то, что они являются выпускниками техникума и вуза, сообщает КТВ-Луч.

Стоит отметить, 
9 апреля 2018, 11:13
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